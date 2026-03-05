„Klidná dovolená,“ nový trend na pracovišti, který vyvolává otázky pro firmy

Práce s výhledem na moře bez nutnosti volna… je to myšlenka, která získává na popularitě. S nástupem práce na dálku si někteří zaměstnanci osvojují nový zvyk: jet na dovolenou a zároveň pokračovat v práci, aniž by o tom informovali svého zaměstnavatele. Tato praxe, nazývaná „tichá dovolená“, vyvolává mnoho otázek, ale je také zajímavá.
Když je v kanceláři dovolená
„Klidná dovolená“ označuje situaci, kdy pokračujete v plnění svých pracovních povinností a zároveň pobýváte v prázdninové destinaci. Pláž, hory, rodinný dům nebo slunné město: scenérie se mění, ale práce zůstává. Na rozdíl od tradiční dovolené zde ve skutečnosti nejste nepřítomni. Odpovídáte na e-maily, účastníte se videokonferencí a pokračujete ve svých obvyklých úkolech. Rozdíl? Váš zaměstnavatel není informován o tom, že jste opustili své obvyklé pracoviště.
Cílem tedy není nutně pracovat méně, ale užívat si příjemnějšího prostředí, aniž byste museli využívat dovolenou. Tato praxe je v souladu s dalšími jevy souvisejícími s hybridní prací, jako je například „tiché odchody“, které se staly velmi populárními na sociálních sítích.
Trend, který se objevil s nástupem práce na dálku
Od začátku pandemie se práce na dálku stala v mnoha odvětvích trvalou součástí. Kancelář už nemusí být nutně pevným místem: může to být váš obývací pokoj, coworkingový prostor… nebo dokonce terasa s výhledem na moře. Když máte hotové úkoly a funguje připojení k internetu, přesné místo, kde pracujete, se někdy stává druhořadým. Tato nová flexibilita otevřela dveře nebývalým praktikám, včetně „klidné dovolené“.
Tato otázka získala v anglosaských médiích v létě 2023 značnou pozornost. Průzkum provedený agenturou The Harris Poll mezi více než tisícem amerických zaměstnanců ukázal, že 28 % z nich již vedlo svého zaměstnavatele k domněnce, že pracují, když ve skutečnosti byli zaneprázdněni něčím jiným. Ne všichni z nich byli na dovolené, ale toto číslo ilustruje posun v chování ve stále více digitalizovaném profesním světě.
Proč je tato praxe lákavá?
Pokud tento trend získává na popularitě, je to proto, že splňuje několik moderních očekávání týkajících se práce.
- Zaprvé, snaha o flexibilitu. Mnoho zaměstnanců si chce organizovat práci způsobem, který je více slučitelný s jejich osobním životem a pohodou.
- Pak je tu problém se skutečným odpojením. V některých profesních prostředích může volno někdy vyvolat dojem menší angažovanosti. V důsledku toho někteří lidé raději zůstávají ve spojení i při změně svého okolí.
- Digitální nástroje také usnadňují tuto iluzi přítomnosti. Je možné plánovat e-maily, udržovat „aktivní“ stav na profesionálních e-mailových účtech nebo rychle reagovat z notebooku.
Za touto zdánlivou svobodou se však skrývá paradox: práce na dálku může nabídnout větší autonomii a zároveň posílit kulturu hyperdostupnosti.
Prázdniny… ale ne pořádný odpočinek
Práce na příjemném místě se může zdát lákavá, ale nenahradí skutečnou dovolenou. Pro duševní zotavení zdůrazňují specialisté na pracovní lékařství důležitost skutečného odpočinku od pracovních povinností.
Když jste neustále připojeni, váš mozek nedostává potřebný čas na regeneraci. Z dlouhodobého hlediska může tento nedostatek odpojení vést k duševní únavě, stresu a vyčerpání. „Klidná dovolená“ tak odhaluje moderní dilema: touhu užívat si svobody, kterou nabízí práce na dálku, a zároveň zůstat neustále k dispozici.
Výzva pro firmy
Pro organizace tato praxe vyvolává několik důležitých otázek. Týká se zejména důvěry mezi manažery a zaměstnanci, ale někdy také zabezpečení dat nebo právních povinností, pokud zaměstnanec pracuje z jiné země, aniž by to deklaroval.
Tváří v tvář těmto novým zvykům začínají některé společnosti experimentovat s transparentnějšími řešeními. Jedním z nich je „workation“, koncept, který umožňuje zaměstnancům dočasně pracovat z místa dovolené, ale deklarovaným a regulovaným způsobem.
Stručně řečeno, „klidná dovolená“ odráží hlubokou proměnu ve vztahu k práci, zejména u mladších generací, které kladou větší důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tento vývoj v první řadě ukazuje jednu věc: flexibilita se stala ústředním očekáváním, ale aby zůstala prospěšná pro všechny, vyžaduje otevřený dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Skutečnou otázkou nakonec nemusí být, kde pracujete, ale spíše jak si zachovat svobodu, důvěru a skutečné právo na odpočinek.