Proč jsou bojové sporty stále atraktivnější pro ženy

Fabienne Ba.
Bojové sporty, které byly dlouho označovány za „mužské“, mění svůj image. Na tatami, v ringech a v klecích se objevuje stále více žen, které hledají mnohem víc než jen trénink.

Pokrok, který už nezůstává bez povšimnutí.

Čísla mluví sama za sebe. Ve Francii má nyní Francouzská federace juda téměř 40 % členek, což je podíl, který neustále roste. Stejný trend je patrný i ve Francouzské boxerské federaci, kde podíl žen v závodech roste, a to díky rostoucímu mediálnímu pokrytí a rozšířené síti klubů.

V mezinárodním měřítku sehrály soutěže ženského Ultimate Fighting Championship významnou roli v popularizaci ženského MMA. Zápasy na vysoké úrovni, široce vysílané, změnily vnímání a otevřely nové možnosti. Toto hnutí proto není pouhou anekdotou: představuje trvalou transformaci sportovní krajiny.

Silná páka pro posílení postavení

Kromě statistik je pozoruhodná i motivace. Mnoho praktikujících zmiňuje zvýšené sebevědomí a posílený pocit autonomie. Studie publikovaná v časopise Journal of Sports Sciences také zdůrazňuje, že pravidelné cvičení bojových umění je u žen spojeno se zlepšeným sebevědomím a větším pocitem osobní efektivity.

Učení se úderům, úhybům a házení není jen o technických dovednostech. Je to způsob, jak znovuobjevit své tělo jako mocného spojence. Změní se držení těla, posílí se uzemnění a pohyb se stane jistějším. Mnozí mluví o nové energii, vnitřní síle, která přesahuje dojo nebo tělocvičnu.

Vaše tělo už není posuzováno podle vzhledu: je oslavováno pro své schopnosti, koordinaci, odolnost a strategii. Hluboce pozitivní přístup k tělu, zaměřený na to, čeho můžete dosáhnout.

Znovuzískání vlastního těla, daleko od stereotypů

Bojové sporty zapojují celé tělo: výbušnost, vytrvalost, reflexy, taktickou inteligenci. Tato náročnost vytváří funkčnější spojení s pohybem. Netrénujete proto, abyste se přizpůsobili ideálu, ale abyste se zlepšovali, posouvali své limity, abyste cítili.

Socioložka Christine Mennesson ve své práci o ženském boxu ukázala, že tyto disciplíny nabízejí prostor pro předefinování norem ženskosti a zpochybnění genderových stereotypů. V ringu nebo na tatami si síla a elegance nestojí v protikladu: existují vedle sebe. Trénink smíšených pohlaví je v mnoha klubech běžný a tréninky jsou přizpůsobeny úrovni dovedností, nikoli pohlaví. Tento kulturní posun otevírá prostor pro vyjádření, kde si každý může najít své místo.

Zrcadlový efekt šampionek

Mediální viditelnost hraje klíčovou roli. Sportovkyně jako Ronda Rousey v MMA nebo Clarisse Agbegnenou v judu zanechaly trvalý dojem. Jejich kariéra ukazuje, že výkony žen v bojových sportech nejsou výjimečné: jsou legitimní, velkolepé a respektované.

Olympijské hry tuto dynamiku také posílily a nabídly větší viditelnost ženským disciplínám. Pohled na ženy na stupních vítězů vytváří silný pocit identifikace. Představíte si tam sami sebe, říkáte si, že i vy můžete projít dveřmi klubu.

Sebeobrana a pocit bezpečí

Někteří praktikující také zmiňují osvojení užitečných technik v případě útoku. I když bojový sport nenahrazuje specifický trénink sebeobrany, rozvíjí reflexy, lepší zvládání stresu a propracovanější smysl pro odstup.

Výzkum publikovaný v časopise Violence Against Women naznačuje, že programy kombinující fyzickou aktivitu a techniky sebeobrany mohou posílit pocity bezpečí a snížit strach z napadení. Pocit zmocnění k jednání, byť jen symbolické, hluboce mění sebevnímání člověka.

Vzestup bojových sportů mezi ženami je součástí širšího trendu: zpochybňování genderových norem ve sportu. Odpalování do pytle, učení se kombinací, stoupání na tatami: tyto činnosti již nejsou vyhrazeny jednomu pohlaví. Stávají se prostředkem vyjádření, arénou svobody. Více než jen trend je to kolektivní potvrzení: síla, technika a odhodlání patří všem, kteří se je rozhodnou ztělesňovat.

