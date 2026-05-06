Bývalá letuška si otevřela pekárnu v Japonsku a její příběh je fascinující.

Existují změny v kariéře, které se dají „snadno vysvětlit“, a pak je tu ta Rei Onody. Bývalá letuška společnosti Emirates, tato Japonka po třicítce, vyměnila mezinárodní lety a panorama Dubaje za 180 let starý dům v japonské horské vesnici, kde každé ráno peče chléb.
Čtyři roky ve vzduchu, v Dubaji
Rei Onoda pracovala asi čtyři roky jako letuška pro společnost Emirates se sídlem v Dubaji. Život plný cestování, hotelů a časových pásem – intenzivní, stimulující, ale daleko od jakékoli pomalosti. Po svatbě se vrátila do Japonska, usadila se v Tokiu a nastoupila do PR agentury specializující se na cestovní ruch. Právě tam se začala rodit další vize.
Venkovské Japonsko jako zjevení
V rámci své práce v oblasti vztahů s veřejností Rei doprovázela zahraniční novináře po celém Japonsku – nejen do velkých měst, ale i do méně známých venkovských oblastí. „Uvědomila jsem si, kolik krásných míst je v mé vlastní zemi, o kterých jsem ani nevěděla. Začala jsem uvažovat o venkovském životě,“ říká . Pak pandemie covidu-19 všechno urychlila.
Covid jako spouštěč
Rei a její manžel, uvězněni v bytě poblíž stanice Šibuja a platící vysoké nájemné v uzavřeném komplexu, učinili radikální rozhodnutí. Po dvou letech hledání koupili 180 let starý dům ve vesnici Kamijo, asi 225 kilometrů severozápadně od Tokia, za 8,5 milionu jenů – přibližně 50 000 eur. Součástí nemovitosti je 2,4 hektaru zemědělské půdy. Její manžel opustil své zaměstnání v módním průmyslu, aby se stal licencovaným farmářem, což je jediný status, který mu umožňuje obdělávat tuto regulovanou půdu.
Pekárna zrozená z nutnosti
Rekonstrukce domu na jednoduché obydlí narazila na velmi přísné předpisy pro ochranu památek, jejichž dodržování bylo příliš nákladné. Pár se poté zaměřil na projekt kavárny a pekárny a financoval celý projekt – rekonstrukci, vybavení a výstavbu – celkem přibližně 50 milionů jenů, včetně 29 milionů jenů ve formě veřejných dotací na regionální rozvoj a ochranu kulturního dědictví.
Tři roky renovace, trénink pečení, miminko
Souběžně s tříletým stavebním projektem se Rei v Tokiu vyučila pekařkou u řemeslníka vyškoleného v Německu. Během této doby také otěhotněla se svým synem. Pekárna Kamijyoan byla otevřena před rokem a půl. Rei pekárnu spravuje – peče venkovský chléb, sendvičový chléb, žitný chléb, dorty a sušenky – zatímco její manžel provozuje kavárnu. Podnik láká místní i turisty. Pár také vaří řemeslné broskvové pivo.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Komunita jako základ
„Sladit pekárnu s mateřstvím bylo náročné. Ale naučila jsem se spoléhat na ostatní,“ říká Rei. Podpora tchánů a místní školky ji drží nad vodou. A za každou várkou chleba vidí vzkaz, který může předat svému synovi: „Tato pekárna existuje díky podpoře místní komunity. Doufám, že můj syn, až vyroste, to uvidí a pochopí, jak důležité je společně něco budovat a nevzdávat se toho, v co věříte.“
Od letadla Emirates A380 po pec na dřevo ve 180 let starém domě si Rei Onoda rozhodně nezvolil „nejjednodušší“ cestu. Jeho příběh však dokazuje, že „radikální“ změna života, zakořeněná v jasné vizi a silné komunitě, může vybudovat něco trvalého.