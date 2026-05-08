Proč nás někteří lidé bez zjevného důvodu otravují?

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

Pravděpodobně jste to zažili: někdo vás rozčiluje téměř okamžitě… i když neudělal nic konkrétního. Způsob mluvení, postoj nebo prostě jen jeho přítomnost mohou stačit k vyvolání pocitu podráždění, který je těžké vysvětlit. V psychologii tento jev zdaleka není absurdní: tyto reakce může ovlivnit několik dobře známých mechanismů.

Náš mozek se velmi rychle rozhoduje

Ještě předtím, než s někým skutečně komunikujeme, náš mozek začne analyzovat množství signálů. Psychologové Nalini Ambady a Robert Rosenthal studovali tento jev pomocí konceptu „tenkého řezání“, který ukazuje, že si dojmy vytváříme během několika sekund.

Postoj, výraz obličeje, tón hlasu nebo způsob pohybu mohou okamžitě vyvolat emocionální reakci. A často se to děje, aniž byste si to uvědomovali. Mozek rád navazuje rychlá spojení. Porovnává to, co pozoruje, se vzpomínkami, minulými zkušenostmi nebo dříve uloženými asociacemi. V důsledku toho se vám člověk může zdát „otravný“, když si jen aktivuje něco známého ve vaší paměti.

Co v nás ten druhý někdy probouzí

Psychologie také hovoří o projekci. Tento obranný mechanismus, teoretizovaný Sigmundem Freudem a následně studovaný řadou psychologů, spočívá v připisování ostatním vlastností, které má člověk někdy problém přijmout u sebe.

Například velmi upovídaný člověk může dráždit někoho, kdo se potýká s vlastní potřebou pozornosti. Naopak velmi zdrženlivý člověk může otravovat někoho, komu je ticho nepříjemné. To neznamená, že je otravnost „iracionální“ nebo neoprávněná, ale někdy může odhalit osobní citlivost, nejistotu nebo vlastnosti, které by člověk raději příliš podrobně nezkoumal.

Osobnosti, které si ne vždy odpovídají

Ne každý funguje stejně a to je normální. Psychologický model „Velké pětky“ identifikuje 5 hlavních osobnostních rysů: otevřenost, svědomitost, extroverze, vstřícnost a emoční stabilita.

Když se dvě osobnosti velmi liší, může přirozeně vzniknout tření. Velmi extrovertní člověk se například může zdát vtíravý někomu introvertnějšímu. Naopak velmi rezervovaná osobnost může být někým demonstrativnějším vnímána jako chladná nebo odtažitá. To neznamená, že jedna osobnost je „lepší“ než jiná. Znamená to jednoduše, že některé energie koexistují snadněji než jiné.

Stres také mění naši toleranci

Váš emoční stav hraje také obrovskou roli v tom, jak reagujete na ostatní. Neurověda ukazuje , že když jste unavení, ve stresu nebo pod tlakem, váš mozek se stává emocionálně reaktivnějším. Amygdala, oblast zapojená do reakcí na strach a podráždění, je aktivnější v obdobích napětí.

Stručně řečeno: nemusí to být nutně ten druhý, kdo je ten den otravnější… může to být prostě vaše vlastní trpělivost, která je na nejnižší úrovni. Proto se také někdo může jeden den zdát milý a druhý den neuvěřitelně otravný.

První dojmy se uchytí.

Jakmile se u nás uchytí negativní první dojem, náš mozek má tendenci hledat důkazy, které by ho potvrdily. Tomu se říká konfirmační zkreslení. Pokud jste se podvědomě rozhodli, že vás někdo štve, budete si jeho iritujícího chování více všímat a zároveň minimalizovat jeho pozitivní vlastnosti. Váš mozek si pak vytvoří jakýsi „soubor“, který tento první dojem posiluje.

Nemít někoho rád je lidské.

Je také důležité si pamatovat jednu věc: nemusíte mít rádi každého. Někteří lidé se k vám prostě nehodí a to je naprosto normální. V životě není kompatibilita univerzální.

Být naštvaný vám ale nutně nedává právo být nepříjemný. Je docela dobře možné si tuto emoci nechat pro sebe, distancovat se nebo se stáhnout ze situace, která vám je nepříjemná, aniž byste se uchylovali k zraňujícím poznámkám, pohrdavým pohledům nebo chladnému postoji. Laskavost neznamená mít rád každého, koho potkáte. Znamená to také respektovat ostatní, i když prostě nemají „vaši atmosféru“.

Stručně řečeno, tyto spontánní podráždění se neobjevují z ničeho nic. Díky instinktivním mozkovým reakcím, osobnostním rozdílům, stresu a nevědomým psychologickým mechanismům naše emoce vůči druhým často prozrazují tolik o nás, kolik toho prozrazují o nich. Důležité není mít rád každého, ale zůstat respektní, stanovit si hranice a naslouchat tomu, co určité reakce mohou někdy prozradit o našem vlastním vnitřním fungování.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Bývalá letuška si otevřela pekárnu v Japonsku a její příběh je fascinující.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bývalá letuška si otevřela pekárnu v Japonsku a její příběh je fascinující.

Existují změny v kariéře, které se dají „snadno vysvětlit“, a pak je tu ta Rei Onody. Bývalá letuška...

Možná praktikujete „kulturu dohánění“, aniž byste si to uvědomovali, a to ve vašich vztazích všechno změní.

Vídáte se s přáteli několikrát do roka a připadají vám tato setkání jako dlouhé setkání, na kterých si...

„Analogová taška“: tento trend bez obrazovky nahrazuje telefon a zabraňuje posouvání

Co kdyby se vaše taška stala vaším nejlepším spojencem proti nekonečnému scrollování? To je překvapivý předpoklad analogové tašky,...

Tři sta žen spojí síly, aby si koupily zámek a provozovaly letní tábor pouze pro dospělé.

Stačil jen inzerát na realitní kancelář a jiskra inspirace, aby to všechno začalo. Tři sta žen z celého...

Adhara Pérez Sánchez má ve svých pouhých 14 letech vyšší IQ než Albert Einstein.

Ve třech letech jí byl diagnostikován autismus, bohužel ve škole byla šikanována a učitelé ji ignorovali. Nyní čtrnáctiletá...

Vědci identifikovali překvapivou „vadu“ u vysoce inteligentních lidí.

Osamělost je často prezentována jako „chyba, kterou je třeba napravit“. Nedávná studie naznačuje, že bychom tento názor měli...