Proč nás někteří lidé bez zjevného důvodu otravují?

Pravděpodobně jste to zažili: někdo vás rozčiluje téměř okamžitě… i když neudělal nic konkrétního. Způsob mluvení, postoj nebo prostě jen jeho přítomnost mohou stačit k vyvolání pocitu podráždění, který je těžké vysvětlit. V psychologii tento jev zdaleka není absurdní: tyto reakce může ovlivnit několik dobře známých mechanismů.
Náš mozek se velmi rychle rozhoduje
Ještě předtím, než s někým skutečně komunikujeme, náš mozek začne analyzovat množství signálů. Psychologové Nalini Ambady a Robert Rosenthal studovali tento jev pomocí konceptu „tenkého řezání“, který ukazuje, že si dojmy vytváříme během několika sekund.
Postoj, výraz obličeje, tón hlasu nebo způsob pohybu mohou okamžitě vyvolat emocionální reakci. A často se to děje, aniž byste si to uvědomovali. Mozek rád navazuje rychlá spojení. Porovnává to, co pozoruje, se vzpomínkami, minulými zkušenostmi nebo dříve uloženými asociacemi. V důsledku toho se vám člověk může zdát „otravný“, když si jen aktivuje něco známého ve vaší paměti.
Co v nás ten druhý někdy probouzí
Psychologie také hovoří o projekci. Tento obranný mechanismus, teoretizovaný Sigmundem Freudem a následně studovaný řadou psychologů, spočívá v připisování ostatním vlastností, které má člověk někdy problém přijmout u sebe.
Například velmi upovídaný člověk může dráždit někoho, kdo se potýká s vlastní potřebou pozornosti. Naopak velmi zdrženlivý člověk může otravovat někoho, komu je ticho nepříjemné. To neznamená, že je otravnost „iracionální“ nebo neoprávněná, ale někdy může odhalit osobní citlivost, nejistotu nebo vlastnosti, které by člověk raději příliš podrobně nezkoumal.
Osobnosti, které si ne vždy odpovídají
Ne každý funguje stejně a to je normální. Psychologický model „Velké pětky“ identifikuje 5 hlavních osobnostních rysů: otevřenost, svědomitost, extroverze, vstřícnost a emoční stabilita.
Když se dvě osobnosti velmi liší, může přirozeně vzniknout tření. Velmi extrovertní člověk se například může zdát vtíravý někomu introvertnějšímu. Naopak velmi rezervovaná osobnost může být někým demonstrativnějším vnímána jako chladná nebo odtažitá. To neznamená, že jedna osobnost je „lepší“ než jiná. Znamená to jednoduše, že některé energie koexistují snadněji než jiné.
Stres také mění naši toleranci
Váš emoční stav hraje také obrovskou roli v tom, jak reagujete na ostatní. Neurověda ukazuje , že když jste unavení, ve stresu nebo pod tlakem, váš mozek se stává emocionálně reaktivnějším. Amygdala, oblast zapojená do reakcí na strach a podráždění, je aktivnější v obdobích napětí.
Stručně řečeno: nemusí to být nutně ten druhý, kdo je ten den otravnější… může to být prostě vaše vlastní trpělivost, která je na nejnižší úrovni. Proto se také někdo může jeden den zdát milý a druhý den neuvěřitelně otravný.
První dojmy se uchytí.
Jakmile se u nás uchytí negativní první dojem, náš mozek má tendenci hledat důkazy, které by ho potvrdily. Tomu se říká konfirmační zkreslení. Pokud jste se podvědomě rozhodli, že vás někdo štve, budete si jeho iritujícího chování více všímat a zároveň minimalizovat jeho pozitivní vlastnosti. Váš mozek si pak vytvoří jakýsi „soubor“, který tento první dojem posiluje.
Nemít někoho rád je lidské.
Je také důležité si pamatovat jednu věc: nemusíte mít rádi každého. Někteří lidé se k vám prostě nehodí a to je naprosto normální. V životě není kompatibilita univerzální.
Být naštvaný vám ale nutně nedává právo být nepříjemný. Je docela dobře možné si tuto emoci nechat pro sebe, distancovat se nebo se stáhnout ze situace, která vám je nepříjemná, aniž byste se uchylovali k zraňujícím poznámkám, pohrdavým pohledům nebo chladnému postoji. Laskavost neznamená mít rád každého, koho potkáte. Znamená to také respektovat ostatní, i když prostě nemají „vaši atmosféru“.
Stručně řečeno, tyto spontánní podráždění se neobjevují z ničeho nic. Díky instinktivním mozkovým reakcím, osobnostním rozdílům, stresu a nevědomým psychologickým mechanismům naše emoce vůči druhým často prozrazují tolik o nás, kolik toho prozrazují o nich. Důležité není mít rád každého, ale zůstat respektní, stanovit si hranice a naslouchat tomu, co určité reakce mohou někdy prozradit o našem vlastním vnitřním fungování.