Nad rámec kupní síly: Jaké svobody požadují protestující v Íránu?

Protesty, které otřásají Íránem od konce roku 2025, se již neomezují jen na kupní sílu: vyjadřují širokou výzvu režimu a kombinují hospodářskou krizi, požadavky na politické svobody a rostoucí odmítnutí Islámské republiky. Hněv, který začal jako mobilizace proti vysokým životním nákladům, se rychle proměnil v hnutí požadující základní práva a systémové změny, kde nyní rezonují slogany otevřeně nepřátelské vůči vládě.
Od vysokých životních nákladů k politickým protestům
Zpočátku se mnoho shromáždění konalo na bazarech a v nákupních čtvrtích, poháněných inflací, devalvací rialu (íránské měny) a obtížemi s uspokojováním základních potřeb. K uzavírání obchodů a stávkám se připojili studenti, dělníci a obyvatelé středně velkých a příměstských měst, čímž se protesty rozšířily daleko za hranice Teheránu. V několika městech se slogany rychle vyvíjely: kromě kritiky hospodářské krize se protestující začali zaměřovat na nejvyššího vůdce a samotnou Islámskou republiku, což je známkou toho, že politická důvěra byla vážně narušena.
Svobody požadované protestujícími
Požadavky nyní přesahují pouhé otázky mezd nebo cen: protestující volají po svobodě projevu, svobodě pokojných demonstrací, ukončení systematických represí a cenzury a nezávislém soudnictví. Četná videa a svědectví obsahují výzvy k „ukončení Islámské republiky“ a k zavedení systému, kde si občané mohou skutečně vybrat své vůdce. Protesty se zaměřují také na diskriminaci a nerovnost: několik marginalizovaných regionů a etnických menšin odsuzují nedostatek rovných práv a specifické represe, kterým podle nich čelí.
Represe, sledování a rozchod se společností
V reakci na toto hnutí úřady posílily přítomnost bezpečnostních sil, v některých případech použily slzný plyn a ostrou munici a provedly stovky zatčení, uvádějí organizace pro lidská práva. Soudní orgány zopakovaly, že jakákoli účast na „nelegálních shromážděních“ a jakékoli výzvy k demonstracím budou „přísně trestány“, což ilustruje prioritu, která je kladena bezpečnosti před občanskými svobodami. Omezení přístupu k internetu a zvýšený dohled nad sociálními médii mezitím ukazují, že kontrola informací je pro režim ústředním zájmem. Navzdory tomu se nadále šíří obrazy pochodů, protivládních sloganů a pohřbů proměněných v demonstrace, což svědčí o hlubokém odporu mezi vedením a společností.
Mnohostranné hnutí, někde mezi republikou a monarchií
Protesty nejsou homogenní: někteří demonstranti volají po sekulární nebo pluralitní demokratické republice, zatímco jiní jdou až tak daleko, že požadují návrat monarchie, zejména v souvislosti s postavou Rézy Pahlavího, syna posledního šáha. V několika městech se ozývají slogany ve prospěch jeho návratu, spolu se slogany nepřátelskými vůči nejvyššímu vůdci a celé vládnoucí elitě. Tato debata o politické budoucnosti ukazuje, že hnutí nejenže odmítá současnou situaci, ale také zahajuje myšlenkový boj o typ režimu, který by mohl nahradit Islámskou republiku.
Manouchehr Bakhtiari, tvář protestu
V této souvislosti, jak vysvětluje RFI , se symboly staly postavy z předchozích protestních hnutí, včetně Manouchehra Bakhtiariho, otce Pouyi Bakhtiariho, mladého inženýra, který zmizel během protestů v roce 2019. Po nálezu odsuzuje represe a tlak na svou rodinu a vyzývá k jednotě Íránu k dosažení změny režimu, dokonce veřejně podporuje návrat monarchie. Jeho příběh ilustruje lidskou cenu politické angažovanosti v Íránu a pro některé ztělesňuje kontinuitu mezi minulými povstáními a současnými mobilizacemi za spravedlnost, důstojnost a svobodu.
Analýzy médií a expertů se shodují v jednom bodě: zatímco spouštěčem problému byla ekonomická krize, jádrem problému je nyní krize legitimity režimu. Vzhledem k úmrtím během demonstrací, masovému zatýkání a rostoucímu rozdílu mezi očekáváními obyvatel a reakcemi vlády hnutí zdůrazňuje požadavek na hlubokou politickou transformaci, která jde nad rámec pouhých otázek kupní síly.