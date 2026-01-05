Search here...

Nad rámec kupní síly: Jaké svobody požadují protestující v Íránu?

Společnost
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Protesty, které otřásají Íránem od konce roku 2025, se již neomezují jen na kupní sílu: vyjadřují širokou výzvu režimu a kombinují hospodářskou krizi, požadavky na politické svobody a rostoucí odmítnutí Islámské republiky. Hněv, který začal jako mobilizace proti vysokým životním nákladům, se rychle proměnil v hnutí požadující základní práva a systémové změny, kde nyní rezonují slogany otevřeně nepřátelské vůči vládě.

Od vysokých životních nákladů k politickým protestům

Zpočátku se mnoho shromáždění konalo na bazarech a v nákupních čtvrtích, poháněných inflací, devalvací rialu (íránské měny) a obtížemi s uspokojováním základních potřeb. K uzavírání obchodů a stávkám se připojili studenti, dělníci a obyvatelé středně velkých a příměstských měst, čímž se protesty rozšířily daleko za hranice Teheránu. V několika městech se slogany rychle vyvíjely: kromě kritiky hospodářské krize se protestující začali zaměřovat na nejvyššího vůdce a samotnou Islámskou republiku, což je známkou toho, že politická důvěra byla vážně narušena.

Svobody požadované protestujícími

Požadavky nyní přesahují pouhé otázky mezd nebo cen: protestující volají po svobodě projevu, svobodě pokojných demonstrací, ukončení systematických represí a cenzury a nezávislém soudnictví. Četná videa a svědectví obsahují výzvy k „ukončení Islámské republiky“ a k zavedení systému, kde si občané mohou skutečně vybrat své vůdce. Protesty se zaměřují také na diskriminaci a nerovnost: několik marginalizovaných regionů a etnických menšin odsuzují nedostatek rovných práv a specifické represe, kterým podle nich čelí.

Represe, sledování a rozchod se společností

V reakci na toto hnutí úřady posílily přítomnost bezpečnostních sil, v některých případech použily slzný plyn a ostrou munici a provedly stovky zatčení, uvádějí organizace pro lidská práva. Soudní orgány zopakovaly, že jakákoli účast na „nelegálních shromážděních“ a jakékoli výzvy k demonstracím budou „přísně trestány“, což ilustruje prioritu, která je kladena bezpečnosti před občanskými svobodami. Omezení přístupu k internetu a zvýšený dohled nad sociálními médii mezitím ukazují, že kontrola informací je pro režim ústředním zájmem. Navzdory tomu se nadále šíří obrazy pochodů, protivládních sloganů a pohřbů proměněných v demonstrace, což svědčí o hlubokém odporu mezi vedením a společností.

Mnohostranné hnutí, někde mezi republikou a monarchií

Protesty nejsou homogenní: někteří demonstranti volají po sekulární nebo pluralitní demokratické republice, zatímco jiní jdou až tak daleko, že požadují návrat monarchie, zejména v souvislosti s postavou Rézy Pahlavího, syna posledního šáha. V několika městech se ozývají slogany ve prospěch jeho návratu, spolu se slogany nepřátelskými vůči nejvyššímu vůdci a celé vládnoucí elitě. Tato debata o politické budoucnosti ukazuje, že hnutí nejenže odmítá současnou situaci, ale také zahajuje myšlenkový boj o typ režimu, který by mohl nahradit Islámskou republiku.

Manouchehr Bakhtiari, tvář protestu

V této souvislosti, jak vysvětluje RFI , se symboly staly postavy z předchozích protestních hnutí, včetně Manouchehra Bakhtiariho, otce Pouyi Bakhtiariho, mladého inženýra, který zmizel během protestů v roce 2019. Po nálezu odsuzuje represe a tlak na svou rodinu a vyzývá k jednotě Íránu k dosažení změny režimu, dokonce veřejně podporuje návrat monarchie. Jeho příběh ilustruje lidskou cenu politické angažovanosti v Íránu a pro některé ztělesňuje kontinuitu mezi minulými povstáními a současnými mobilizacemi za spravedlnost, důstojnost a svobodu.

Analýzy médií a expertů se shodují v jednom bodě: zatímco spouštěčem problému byla ekonomická krize, jádrem problému je nyní krize legitimity režimu. Vzhledem k úmrtím během demonstrací, masovému zatýkání a rostoucímu rozdílu mezi očekáváními obyvatel a reakcemi vlády hnutí zdůrazňuje požadavek na hlubokou politickou transformaci, která jde nad rámec pouhých otázek kupní síly.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Crans-Montana: Lyžaři vytvořili obří srdce v dojemném stylu uctění památky
Article suivant
Kyberšikana Brigitte Macronové: deset obžalovaných dostalo rozsudek

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kyberšikana Brigitte Macronové: deset obžalovaných dostalo rozsudek

Dne 5. ledna 2026 odsoudil pařížský soud osm kyberšikanujících Brigitte Macronovou k podmíněným trestům odnětí svobody v rozmezí...

Crans-Montana: Lyžaři vytvořili obří srdce v dojemném stylu uctění památky

Vysoko v zasněžených horách Crans-Montany zadržel nadčasový okamžik dech celého regionu. První lednový víkend roku 2026 stovky lyžařů...

Čína se v nouzi osamělosti mezi staršími lidmi spoléhá na nečekané řešení.

Čína, kde žije téměř 70 milionů starších lidí osamoceně a třetina dospělé populace bude do roku 2035 starší...

Tento italský důchodce pracuje o jeden den příliš mnoho a vidí, jak je jeho důchod narušen.

V Itálii se důchodce, který si myslel, že si může doplnit příjem tím, že si přijme jeden den...

Unavení před třicítkou: Proč generace Z sní o útěku z práce bez mzdy

Sotva ve třiceti letech byste měli být na vrcholu své energie… a přesto se mnoho členů generace Z...

„Na téhle fotce nejsem já“: Když umělá inteligence svléká ženy proti jejich vůli

Zveřejníte fotku, usmějete se a najednou je ten obrázek pryč. Sociální média – a zejména X (dříve Twitter)...

© 2025 The Body Optimist