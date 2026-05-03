Možná praktikujete „kulturu dohánění“, aniž byste si to uvědomovali, a to ve vašich vztazích všechno změní.

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Shvets / Pexels

Vídáte se s přáteli několikrát do roka a připadají vám tato setkání jako dlouhé setkání, na kterých si chcete dohnat zmeškané časy? Nejste sami. Tento způsob vztahování se k ostatním, nazývaný „kultura dohánícího času“, se tiše zakořeňuje v našich životech a mění způsob, jakým udržujeme přátelství.

Co přesně je „kultura dohánění“?

„Kultura dohánění“ označuje moderní způsob řízení vztahů: soustředíte své interakce do několika rozložených schůzek, někdy i s odstupem několika měsíců. Výsledkem je, že každá schůzka se stává okamžikem, kdy „shrnete“ vše, co se stalo od poslední schůzky.

Konverzace často začínají klasickým „Tak co je nového?“ , po kterém následuje řada významných událostí: práce, stěhování, společenské kontakty, projekty. Mezi schůzkami se výměny často omezují na několik reakcí na sociálních sítích nebo rychlé zprávy. Postupně spontánnost mizí. Setkání se plánují s velkým předstihem a interakce se stávají organizovanějšími… ale někdy i povrchnějšími.

Když se přátelství stane shrnutím

Tento jev byl rozsáhle analyzován britskou autorkou Michelle Elmanovou ve své knize „Bad Friend“, která vyšla v roce 2025. Popisuje vývoj přátelství: přecházíme od chvil strávených společně k chvílím, kdy si navzájem vyprávíme o svých životech.

Sdílíte spoustu informací, ale ne nutně ty nejzásadnější. Velká oznámení se dostávají do centra pozornosti, zatímco pochybnosti, malá vítězství nebo každodenní emoce často zůstávají v pozadí. Díky sociálním médiím se toto odcizení zesiluje. Můžete sledovat dovolené nebo výlety svých přátel v reálném čase… aniž byste skutečně věděli, jak se jim daří.

Proč je tento model nezbytný

Vzestup „kultury dohánění zameškaného“ není náhodný. Tento trend vysvětluje několik faktorů. Mezi 25. a 35. rokem života se čas věnovaný sociálním kontaktům výrazně snížil, a to především kvůli delší pracovní době a zvýšenému profesnímu tlaku. Dostupná energie je často směřována k partnerům nebo rodinám, což ponechává méně prostoru pro přátelství.

Geografická mobilita také hraje roli: stěhování, změna města nebo země ztěžuje spontánní setkání. A konečně, do vašeho každodenního života se vkrádá zaměření na efektivitu. Setkání s přáteli se může stát spíše zaškrtávacím políčkem v nabitém programu než vybraným a užívaným okamžikem.

Znamení, že jste přímo uprostřed dění

Určité návyky mohou naznačovat, že se v této dynamice nacházíte, aniž byste si to uvědomovali. Vaše konverzace připomínají spíše shrnutí než spontánní výměny názorů. Většinou mluvíte o „velkých zprávách“, ale zřídka o každodenním životě. Schůzky jsou nepravidelné, plánované s velkým předstihem a improvizované okamžiky se téměř vyskytují. Můžete také zažít mírné odpojení: důležité věci se dozvídáte pozdě nebo máte pocit, že už nejste plně přítomni v životě druhého člověka.

Dluhopisy, které se mohou třepit

Postupem času může tento typ vztahu oslabit přátelství . Pokud se výměny omezí na shrnutí, může se emocionální spojení zmenšit. Zvyšuje se také psychická zátěž: každé setkání se stává příležitostí „vyprávět si všechno“, což může vytvářet pocit tlaku. Paradoxně můžete mít velký sociální kruh – mnoho kontaktů, sledujících a skupin – a přitom stále pociťovat určitou osamělost. Méně hloubky, více kvantity.

Jak vdechnout nový život svým přátelstvím

Dobrá zpráva: nejde o narušení vašeho rozvrhu, ale spíše o změnu způsobu, jakým komunikujete. Cílem je vrátit do vašich vztahů plynulost a jednoduchost. Spontánní hlasová zpráva, myšlenka vyslaná bezdůvodně, improvizovaná pozvánka… tato malá gesta často znamenají víc než vzácné, velkolepé setkání.

Odborníci také doporučují upřednostňovat společné zážitky: procházku, víkendový výlet, výstavu, film. Nejenže si věci vyprávíte, ale společně něco prožíváte. Soustředěním se na přítomný okamžik, spíše než shrnutím minulosti, pestujete živější a autentičtější vztahy.

Stručně řečeno, „kultura dohánění“ není nevyhnutelná. Je to především odraz našich uspěchaných životů a doby, která si cení výkonu, a to i ve společenských vztazích. Uznání této skutečnosti je již krokem k svobodnějším a spontánnějším přátelstvím... a přátelstvím, která více odpovídají tomu, co skutečně potřebujete.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Analogová taška“: tento trend bez obrazovky nahrazuje telefon a zabraňuje posouvání

