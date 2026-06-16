Příkladný přístup japonských fanoušků po zápase byl vidět po celém světě.

Opět se dostali na titulní stránky novin díky své občanské angažovanosti. Po remíze mezi Japonskem a Nizozemskem na mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 zůstali japonští fanoušci na tribunách, aby uklidili stadion – tradice, která stále fascinuje celý svět.
Fanoušci, kteří zůstali na tribunách po závěrečném hvizdu
Právě na hřišti texaského Dallas Stadium se odehrál jeden z nejnapínavějších zápasů skupinové fáze mistrovství světa ve fotbale 2026. 14. června se Japonsko utkalo ve skupině F s Nizozemskem v zápase, který skončil napínavou remízou 2:2. Jakmile zazněl závěrečný hvizd, zatímco většina diváků zamířila k východům, fanoušci „Modrých samurajů“ zůstali na tribunách, aby zahájili velmi odlišný rituál.
Vyzbrojeni modrými taškami, které používali po celý zápas k povzbuzování svého týmu, se metodicky pustili do sběru odpadků, které zůstaly na sedadlech a mezi řadami. Lahve, kelímky a obaly: každý kousek odpadu byl pečlivě shromážděn a umístěn do pytlů, čímž se konec zápasu proměnil ve skutečný úklid. Scéna, která se stala rituálem, ale stále uchvacuje svět.
Tradice stará přes 25 let
Ačkoliv si obrázek opět získal obdiv, samotný fenomén není ničím novým. Tento zvyk mezi japonskými fanoušky sahá až do mistrovství světa ve fotbale v roce 1998 ve Francii, kdy se země na této soutěži poprvé zúčastnila. Od té doby japonští fanoušci toto gesto opakují na každé významné mezinárodní sportovní akci – mistrovství světa, olympijské hry.
Během mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru se obrázek po překvapivém vítězství Japonska nad Německem na stadionu Khalifa dokonce stal virálním po celém světě. S každým dalším vydáním se dospělo ke stejnému závěru: stadion, který ti, kdo ho přišli obsadit na dobu trvání zápasu, zanechali bez poskvrny.
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„Tatsu tori ato wo nigosazu“: výraz, který shrnuje filozofii
Abychom tomuto gestu porozuměli, musíme zvážit obzvláště poučný japonský výraz: „Tatsu tori ato wo nigosazu“. Doslova to znamená „pták, který letí, po sobě nic nezanechává“. Poetická fráze, která vystihuje životní filozofii: zanechat místo ve stejném stavu, v jakém bylo nalezeno. Tato myšlenka je v Japonsku vštěpována již od základní školy, kde se děti učí samy uklízet své třídy a školní chodby.
Výchova k respektování sdílených prostor se v dospělosti stává automatickou. Tato praxe se rozšiřuje i do každodenního života: v Japonsku jsou veřejné popelnice vzácností a obyvatelé si zvykli nosit si odpadky domů.
Gesto motivované respektem
V rozhovoru s FIFA na místě několik fanoušků vysvětlilo hlubokou motivaci tohoto kolektivního úklidu. „Je to součást kultury. Ale je to také o respektu ke všemu: k hráčům, k ostatním fanouškům a také ke stadionu. Je nám ctí, že tu můžeme být, takže nechceme po sobě zanechat nepořádek,“ vysvětlil jeden z nich.
Toto prohlášení dokonale vystihuje symbolický rozměr gesta: nejde jen o čistotu, ale o konkrétní vyjádření pokory a vděčnosti vůči hostitelské zemi a ostatním účastníkům. Scott North, profesor sociologie na Univerzitě v Ósace, v roce 2018 vysvětlil BBC: „S neustálým připomínáním v průběhu dětství se toto chování pro velkou část populace stává zvykem.“
Japonští hráči byli také příkladní
Příkladný přístup se neomezuje pouze na tribuny. Japonští hráči tuto filozofii uplatňovali i na hřišti. Oficiální fotografie FIFA, která se hojně šířila, ukazuje šatnu japonského týmu po zápase: kompletně uklizenou, uklizenou a připravenou k opětovnému použití. Na hřišti nezůstalo žádné vybavení, ani stopa po aktivitách z předchozích hodin. To je typická praxe japonských hráčů, kteří tak na hřiště přenášejí stejný přístup jako jejich fanoušci na tribunách. Taková důslednost je vzácná a přispívá k mezinárodní reputaci národního týmu.
Okamžité virální šíření na sociálních sítích
Stejně jako u každého ročníku se na sociálních sítích rychle šířily snímky z úklidu tribun. FIFA sama sdílela video z akce na svém oficiálním účtu X (dříve Twitter) a přiložila zprávu oslavující tuto akci.
Sdílena byla i jedna obzvláště pozoruhodná historka: Jameis Winston, quarterback týmu New York Giants, který byl na stadionu jako komentátor pro FOX, byl natočen, jak osobně pomáhá japonským fanouškům sbírat odpadky. Symbolický snímek ilustrující pozitivní dominový efekt tohoto typu gesta. Na sociálních sítích se z celého světa hrnuly zprávy s obdivem.
Kolektivní lekce, která přesahuje fotbal
Kromě samotného sportu toto gesto ztělesňuje vše, co mnozí obdivují v současné japonské kultuře: hluboké pouto ke kolektivu, smysl pro individuální povinnost vůči komunitě a internalizovanou disciplínu osvobozenou od vnějších omezení. V době, kdy je světový fotbal často spojován s „kontrastnějšími“ obrazy – násilím, vandalismem, incidenty na tribunách – nabízí rituál japonských fanoušků tichý, ale silný protimodel.
V další fázi své kampaně na mistrovství světa v roce 2026 se tým utká s Tuniskem 20. června v mexickém Monterrey a poté se Švédskem 25. června, opět na stadionu v Dallasu. To bude nepochybně příležitost zopakovat toto dnes již ikonické gesto.
S modrými taškami v rukou, klidným a soustředěným vystupováním japonští fanoušci opět proměnili zápas mistrovství světa v lekci občanské odpovědnosti. Ve světě, kde jsou úchvatné záběry ze stadionů často spojovány s „excesy“, nám tichá důstojnost Modrých samurajů připomíná, že existuje i jiný způsob, jak milovat sport – a možná i obecněji žít pospolu.