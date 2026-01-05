Stovky starých bot vyplavených na pláž: zatím žádné vysvětlení

Na pláži v Ogmore-by-Sea v jižním Walesu se odehrává scéna hodná gotického románu. V polovině prosince 2025 skupina dobrovolníků vykopala ze skal více než 400 kožených bot , pravděpodobně pocházejících z viktoriánské éry. Od té doby si vědci i místní obyvatelé kladou otázku: odkud se tyto podivné relikvie, které na břeh vyplavily přílivy, vzaly?
Mimořádný objev během sbírky
Emma Lamportová a její tým dobrovolníků, kteří od září uklízejí plastový odpad z pobřeží, narazili během odlivu mezi skalami na asi 200 bot s hřebíky. Pouhým okem opotřebované podrážky, zčernalá kůže a styl okamžitě naznačovaly období 1830-1901. Během několika dní se počet vyšplhal na více než 400 bot – všechny pro pravou nohu.
Možnost ztroskotání italské lodi je zajímavá.
Nejvěrohodnější hypotéza: italská obchodní loď se potopila poblíž Tusker Rock, zrádného ostrůvku viditelného při odlivu, a vylila z ní náklad bot, který pak proudy unesly na pláž. Michael Roberts, oceánograf z Bangorské univerzity, potvrzuje, že vraky lodí z viktoriánské éry se dnes mohou rozpadat a uvolňovat artefakty. V této oblasti však nebyly zaznamenány žádné italské vraky, což záhadu ještě umocňuje.
Známky vraku lodi uvolněného erozí?
Před několika lety byla nalezena podobná bota, ale zůstala bez povšimnutí. Někteří odborníci se domnívají, že eroze pobřeží mohla nedávno odhalit poklad zakopaný před více než stoletím. Skalní útvary na pláži, které jsou schopné zachycovat mořské trosky, by mohly vysvětlovat jejich nahromadění na jednom místě. Úplná absence bot na levé noze však zůstává nevysvětlitelným detailem.
Probíhá vědecký výzkum.
Univerzita v Bangoru v současné době analyzuje materiály, přesný původ kůže a datování uhlíkem. „Nemáme tušení, jak dlouho tam tyto předměty jsou,“ připustili vědci v reportáži BBC. Objevují se i další teorie: zapomenutá nelegální skládka z viktoriánské éry, úmyslně vyhozený náklad nebo dokonce neúmyslné zkreslení místní historie. Místo dostalo od místních přezdívku „Hradní boty“ a stalo se téměř poutním místem.
Záhada, která zůstává v lednu 2026 nevyřešena
Dosud nebyl nalezen žádný formální důkaz o ztroskotání lodi. Přesto boty, pozoruhodně dobře zachované navzdory soli a písku, svědčí o vysoce kvalitním starověkém činění. Ogmore-by-Sea, známý svou divokou krajinou, je nyní také spojován s touto nečekanou archeologickou záhadou. Odhalí příští bouře nové artefakty… nebo pohřbenou loď?
Pláž mezitím zůstává poznamenána přítomností těchto „viktoriánských duchů“, které záhadně vyplavilo na břeh, a to všechny stejnou nohou.