Cucání palce: překvapivá pravda o tomto zvyku v dospělosti

Émilie Laurent
Zatímco dudlíky pro dospělé se těší nečekanému úspěchu, existují i dospělí, kteří dávají přednost palcům před těmito silikonovými náustky. S palcem pevně přitisknutým k patru a prstem zastrčeným přes nos, toto gesto, typické pro unavené batolata, přetrvává i dlouho po kojeneckém věku. Sání palce je provinilé potěšení, nepopsatelný zvyk, reflex, který postihuje i muže v oblecích a kravatách a ženy v obchodním oblečení.

Gesto hluboce zakořeněné v hledání útěchy

Ti nejvíce postižení se tím nebudou chlubit. Cucání palce poté, co jste vyrostli z plenek, lahví a pohádek na dobrou noc, je trochu trapné. Někteří s tím přestali přirozeně nebo pod hrozbou ortodontisty, zatímco jiní v tomto prvotním zvyku pokračovali. Toto uklidňující gesto, často doprovázené hedvábným králičím ouškem nebo kapesníkem nesoucím náš tělesný pach, je pro mnohé z nás nepříjemnou vzpomínkou synonymem pro rovnátka. Pro jiné však palec zůstává prostředkem k úlevě od stresu, relaxačním prostředkem na dosah úst.

Děti si cucají palec, aby se uklidnily po noční můře, zatímco dospělí po něm sahají, když čelí účtům za plyn, daňovým formulářům a složitým papírováním. Pokud cucání palce přetrvává v průběhu let, je to proto, že cucání palce, a to i v dospělosti, aktivuje mozkové okruhy emoční pohody. Od narození tato činnost stimuluje neurologické oblasti spojené s uklidněním, zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje napětí. Ve skutečnosti není neobvyklé vidět plod cucat palec na těhotenských ultrazvukech.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není vytrvalé cucání palce známkou nezralosti. Často se jedná o nevědomý způsob seberegulace: stejně jako se ostatní dotýkají vlasů, kousají se do rtů nebo se jemně houpou, palec se stává „bezpečným útočištěm“. Tento zvyk naplňuje skutečnou potřebu: potřebu cítit se bezpečně.

Možný příznak skrytého stresu, nikoli regrese

Na tom, když si v dospělosti cucáte palec, není nic špatného. Jistě, může to tlačit zuby dopředu a negovat účinky rovnátek nošených v dětství, ale není to dětinské. Lidé, kteří si palce cucají dál, jsou často přepracovaní nebo zatíženi mnoha povinnostmi . Nemluvíme o ztracené hračce Lega nebo o prchavém záchvatu smutku nad talířem brokolice.

Psychologové nám připomínají, že opakující se gesto, zejména zděděné z dětství, může signalizovat skryté emoční napětí. Cucání palce v dospělosti nemusí být samo o sobě nutně problém, ale může být známkou přetrvávajícího stresu, duševního přetížení nebo emoční únavy, kterou je těžké pojmenovat.

V tomto případě palec funguje jako „uklidňující zkratka“. Mozek nepotřebuje k uklidnění nové nástroje: čerpá z nejstarších a nejúčinnějších metod, těch, které byly naprogramovány ještě před jazykem.

Zvyk, který může také prozrazovat potřebu připoutání

Cucání palce zdaleka není nevinný rituál. Je to čisté sebeuspokojení , projev blaha z první osoby. Lidé, kteří to dělají, možná v dětství postrádali lásku nebo měli pocit, že o ně nebyla dostatečně pečována. Pro některé dospělé je cucání palce spojeno s potřebou cítit uklidňující přítomnost, i když symbolickou.

Psychologové to někdy vnímají jako projev tzv. „nejisté vazby“, kdy jedinec nevědomě hledá stabilní zdroj útěchy, protože ho v dětství nebyl schopen pravidelně získávat. To neznamená, že daná osoba trpí poruchou; spíše to znamená, že má silnou emocionální citlivost a velmi brzy se naučil spoléhat na sebeuklidňující chování.

Někteří lidé kousají do konců per, okusují si nehty nebo si kousají do vnitřní strany tváří. A pak jsou tu tací, kteří se drží svých starých zvyků a cucají si palec jako terapeutickou pochoutku. Palec je dobrý pro mysl, ale ne tak dobrý pro zuby...

