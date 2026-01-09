Search here...

„Učitel by tohle nosit neměl“: její neomalená reakce na kritiku

Společnost
Émilie Laurent
Tenues enseignante jugement
@maitreeeeeeeeesse/TikTok

Podle všeobecného mínění by učitelka na základní škole měla vypadat decentně. Jak? Držením se robustního pleteného kardiganu a zločinně jednoduchých kalhot. Zatímco každé povolání má svůj dress code, učitelé na základní škole mají značnou volnost ve výběru oblečení. A jedna z nich nám to připomíná koženou sukní a šaty s hlubokým výstřihem.

Oblečení považované uživateli internetu za „nevhodné“

Ve školách se ne všichni učitelé oblékají jako bradavická parta. Tvůrkyně obsahu @maitreeeeeeeeesse, která učí kombinovanou třídu první a druhé třídy, nechává obyčejný úplet a jednoduché sako ve skříni ve prospěch veselejších a výraznějších kousků. Na programu? Korzet s barokním potiskem, romantické šaty ve stylu Bridgerton, kostkovaná minisukně a tvarující džínové overaly. Na hony vzdálený od staromódních učitelů naší doby, kteří nosili brýle, hlučné řetízky a balerínky.

Mladá učitelka, která sdílí svůj každodenní život ve školním prostředí, sama vyvrací mýtus o staromódní a odtržené profesorce. Někteří ji však kritizují za nedostatek neutrality a ostře odsuzují její šatník, jako by oblečení bylo klíčem k důvěryhodnosti.

V komentářích ji uživatelé internetu poučují o jejím výběru oblečení. Prakticky ji trestají za to, že je příliš okouzlující. Zatímco online predátoři se oddávají odporným fantaziím o jejích kombinacích látek, reakcionáři uvízlí v dobách školních uniforem křičí. Zatímco ji její studenti obecně přirovnávají k víle nebo ji snadno označují za „cool“, dospělí online považují její oblečení za nevhodné.

@maitreeeeeeeeesse Učitelské outfity 👩‍🏫 #učitelka #outfit #outfit #paní #profesorka Původní zvuk - Skutečný Vincent

Vzpíráme se klišé obyčejného učitele, pohled za pohledem

V kolektivní představivosti se všechny učitelky objevují v podobném oblečení. Popis? Kostkovaná košile, kardigan sahající až k bokům a zastaralé rozšířené džíny. Španělští učitelé se zdají být jediní, kdo se této znepokojivé uniformitě vyhýbá, nosí pestrobarevné kousky a uctívají značku Desigual. Přestože učitelé nepodléhají žádným módním předpisům , nevědomé normy je vedou k upřednostňování rovných kalhot před tvídovými kraťasy a vlněných svetrů před přiléhavými rolákovými nohavicemi.

A beletrie tyto stereotypy posiluje a vede nás k přesvědčení, že pouzdrová sukně nemá za tabuli místo. Soudě dle vzhledu učitelů popkultury jim chybí bystrý smysl pro styl a projevují extrémní estetický minimalismus. Učitelé na našich obrazovkách nosí vzhled, který by i naše babičky považovaly za nevýrazný.

Tvůrkyně obsahu chce ze své strany ukončit tuto politiku nulové tolerance. Osciluje mezi vzhledem „slečny Honey“ a drsnou atmosférou, rozparkovými šaty v renesančním stylu a outfity z „Gossip Girl“. V neúnavně sexualizovaném průmyslu si jednoduše znovu získává kontrolu nad svým image.

Žádná provokace, jen osobní vyjádření

Tato učitelka, která se odmítá přizpůsobit profesnímu ideálu, sice nemá akademický styl, ale to neubírá na jejích pedagogických schopnostech. Ve společnosti, která posuzuje váženost ženy podle délky sukně a množství odhalené kůže, není divu, že je kritizována. Přesto tím, že tato učitelka podporuje kreativitu, učí své studenty umění individuality – koncept, který v učebnicích bohužel chybí.

Nesnaží se „odvádět pozornost blonďatým hlavičkám“ ani se „chlubit před kolegy“. Dělá to, co se mnoha lidem nedaří: je sama sebou. V komentářích uživatelé internetu, kteří mluví jazykem laskavosti, chválí její neuvěřitelnou všestrannost.

Tato učitelka je sice flexibilní, co se týče oblečení, ale to jí nebrání v prosazování své autority v lavicích. Nedá se to říct dostatečně: knihu nelze soudit podle obalu. Něco, co si jednou provždy zapamatujete.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
„Je to nepřijatelné“: expatka v Paříži odhaluje skrytou stránku svého každodenního života

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Je to nepřijatelné“: expatka v Paříži odhaluje skrytou stránku svého každodenního života

Za pařížským pohlednicovým obrázkem se skrývá méně okouzlující realita. Charlotte Wellsová, Američanka žijící v hlavním městě, nikdy nečekala,...

Návrat „potravinářského průmyslu“ v roce 2026: proč ho tolik mladých lidí přijímá

Pryč jsou fantazie o raketovém úspěchu a bezesných nocích poháněných ambicemi. Mezi lidmi mladšími 30 let se do...

Tyto postoje v dospělosti mohou pramenit z dětství, kde chyběla mateřská podpora.

Tvé dětství nebylo plné „zvládneš to“ nebo „věřím ti“. Tvoje matka, která měla být tvou největší oporou a...

Tato čtrnáctiletá herečka ze seriálu Stranger Things je terčem odporných komentářů.

V poslední sérii seriálu „Stranger Things“ se do popředí dostává mladá Holly Wheelerová, mladší sestra Nancy a Mika....

Tento 101letý barista stále pracuje a způsobuje senzaci

V poklidné vesničce Nebbiuno, tyčící se nad jezerem Maggiore, si nadčasová postava pevně drží svůj laťku. Anna Possi,...

Tato mimořádná ohňostrojná show v Japonsku vyvolává reakce po celém světě.

Pyrotechnická show mimořádného rozsahu a síly nedávno vzbudila v Japonsku pozornost. Jonšakudama, považovaná za vrchol japonské pyrotechniky, byla...

© 2025 The Body Optimist