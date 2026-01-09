„Učitel by tohle nosit neměl“: její neomalená reakce na kritiku

Podle všeobecného mínění by učitelka na základní škole měla vypadat decentně. Jak? Držením se robustního pleteného kardiganu a zločinně jednoduchých kalhot. Zatímco každé povolání má svůj dress code, učitelé na základní škole mají značnou volnost ve výběru oblečení. A jedna z nich nám to připomíná koženou sukní a šaty s hlubokým výstřihem.
Oblečení považované uživateli internetu za „nevhodné“
Ve školách se ne všichni učitelé oblékají jako bradavická parta. Tvůrkyně obsahu @maitreeeeeeeeesse, která učí kombinovanou třídu první a druhé třídy, nechává obyčejný úplet a jednoduché sako ve skříni ve prospěch veselejších a výraznějších kousků. Na programu? Korzet s barokním potiskem, romantické šaty ve stylu Bridgerton, kostkovaná minisukně a tvarující džínové overaly. Na hony vzdálený od staromódních učitelů naší doby, kteří nosili brýle, hlučné řetízky a balerínky.
Mladá učitelka, která sdílí svůj každodenní život ve školním prostředí, sama vyvrací mýtus o staromódní a odtržené profesorce. Někteří ji však kritizují za nedostatek neutrality a ostře odsuzují její šatník, jako by oblečení bylo klíčem k důvěryhodnosti.
V komentářích ji uživatelé internetu poučují o jejím výběru oblečení. Prakticky ji trestají za to, že je příliš okouzlující. Zatímco online predátoři se oddávají odporným fantaziím o jejích kombinacích látek, reakcionáři uvízlí v dobách školních uniforem křičí. Zatímco ji její studenti obecně přirovnávají k víle nebo ji snadno označují za „cool“, dospělí online považují její oblečení za nevhodné.
@maitreeeeeeeeesse Učitelské outfity 👩🏫 #učitelka #outfit #outfit #paní #profesorka ♬ Původní zvuk - Skutečný Vincent
Vzpíráme se klišé obyčejného učitele, pohled za pohledem
V kolektivní představivosti se všechny učitelky objevují v podobném oblečení. Popis? Kostkovaná košile, kardigan sahající až k bokům a zastaralé rozšířené džíny. Španělští učitelé se zdají být jediní, kdo se této znepokojivé uniformitě vyhýbá, nosí pestrobarevné kousky a uctívají značku Desigual. Přestože učitelé nepodléhají žádným módním předpisům , nevědomé normy je vedou k upřednostňování rovných kalhot před tvídovými kraťasy a vlněných svetrů před přiléhavými rolákovými nohavicemi.
A beletrie tyto stereotypy posiluje a vede nás k přesvědčení, že pouzdrová sukně nemá za tabuli místo. Soudě dle vzhledu učitelů popkultury jim chybí bystrý smysl pro styl a projevují extrémní estetický minimalismus. Učitelé na našich obrazovkách nosí vzhled, který by i naše babičky považovaly za nevýrazný.
Tvůrkyně obsahu chce ze své strany ukončit tuto politiku nulové tolerance. Osciluje mezi vzhledem „slečny Honey“ a drsnou atmosférou, rozparkovými šaty v renesančním stylu a outfity z „Gossip Girl“. V neúnavně sexualizovaném průmyslu si jednoduše znovu získává kontrolu nad svým image.
Žádná provokace, jen osobní vyjádření
Tato učitelka, která se odmítá přizpůsobit profesnímu ideálu, sice nemá akademický styl, ale to neubírá na jejích pedagogických schopnostech. Ve společnosti, která posuzuje váženost ženy podle délky sukně a množství odhalené kůže, není divu, že je kritizována. Přesto tím, že tato učitelka podporuje kreativitu, učí své studenty umění individuality – koncept, který v učebnicích bohužel chybí.
Nesnaží se „odvádět pozornost blonďatým hlavičkám“ ani se „chlubit před kolegy“. Dělá to, co se mnoha lidem nedaří: je sama sebou. V komentářích uživatelé internetu, kteří mluví jazykem laskavosti, chválí její neuvěřitelnou všestrannost.
Tato učitelka je sice flexibilní, co se týče oblečení, ale to jí nebrání v prosazování své autority v lavicích. Nedá se to říct dostatečně: knihu nelze soudit podle obalu. Něco, co si jednou provždy zapamatujete.