Ce que votre doudou d’enfance dit de votre personnalité

Vous pensiez que votre doudou d’enfance était le fruit du hasard ? Cet être immobile qui a accompagné toutes vos aventures, du berceau au banc de l’école, n’est pourtant pas si innocent qu’il en a l’air. Celui qui a essuyé de nombreux chagrins et qui a alimenté de multiples histoires candides tire un portrait subtil de votre personnalité. Ce confident au physique engourdi et à l’oreille attentive vous perce à jour sans même que vous ne le sachiez. Que vous ayez eu un coup de foudre pour un ourson, une couverture ou un objet « homemade », voici ce que votre doudou d’enfance révèle sur votre personnalité.

Les animaux en peluche

Si vous avez jeté votre dévolu sur un animal en peluche, c’est que vous êtes quelqu’un d’empathique et de sensible. Inconsciemment, vous avez certainement eu de la peine pour cette petite bête, pourtant éteinte. Et si vos parents ne vous avaient pas retenus, vous auriez volontiers créé une Arche de Noé dans votre chambre.

En plus de souligner votre bonté, ce type de doudou est une belle métaphore de votre caractère. L’animal sélectionné a un pouvoir « réflecteur ». Par exemple, si vous avez opté pour un hérisson, il y a fort à parier que vous soyez de nature timide. Ce petit mammifère coiffé de pics se met en boule dès qu’il se sent en danger. Une attitude qui symbolise, chez l’humain, la peur du regard des autres.

Si vous vous êtes amouraché.e d’un tigre ou d’un lapin, c’est que vous avez une personnalité enjouée et philosophe. Vous êtes du genre à relativiser, même quand les galères vous tombent au coin du nez. Comme les animaux totem dans la culture holistique, ces peluches inspirées de la faune vous incarnent habilement. En ce qui concerne l’ours en peluche, surnommé Teddy Bear, c’est encore un cas à part. Avec son physique rassurant et sa texture veloutée, il répond à un besoin de sécurité émotionnelle. Il se substitue donc aisément aux câlins des parents.

Les couvertures ou les mouchoirs en tissu

Si votre doudou d’enfance était un modeste morceau de tissu, c’est que vous avez un esprit cartésien et une personnalité sans chichis. Vous détestez la superficialité et trouvez facilement le bonheur dans les choses simples de la vie. En bref, vous avez une mentalité à la « Baloo ». Cette couverture de poche ou ce mouchoir qui porte les stigmates du temps est l’illustration même de ce minimalisme. Au lieu de succomber à la tentation des peluches duveteuses ou du nounours XXL, vous êtes tombé.e sous le charme d’une étoffe qui ne paye pas de mine.

Cela signifie aussi que vous avez un sens pratique. Que ce soit dans la décoration ou du côté de vos relations humaines, vous aimez aller droit au but. Le fait d’avoir opté pour un doudou aussi rudimentaire prouve également que vous êtes attaché.e à la sincérité et à la transparence. Finalement, ce sobre bout de chiffon que vous trainiez dans toutes vos pérégrinations et que vous ne vouliez surtout pas mettre à la machine à laver n’est pas si anodin.

Les poupées

Même si les poupées ne sont pas très confortables et suscitent parfois des peurs inexpliquées, elles peuvent aussi prétendre au titre de doudou d’enfance. D’ailleurs, elles reflètent des personnes créatives, soigneuses et dévouées. Qu’il s’agisse d’un nourrisson en plastique ou d’une Barbie miniature, les poupées convoquent l’imaginaire des bambins. Certes, vous les avez peut-être parfois martyrisé mais vous vous êtes surtout amusé.e à leur façonner un monde et à les entretenir tel des êtres vivants. Si vous possédiez une poupée en doudou d’enfance, vous avez donc probablement une personnalité tournée vers les autres et un côté autonome affirmé.

Vous êtes un peu la « bonne fée » de votre entourage. Dès que quelqu’un va mal, vous êtes sur le qui-vive, prêt.e à dégainer paroles rassurantes et conseils en velours. Cependant, ça ne veut pas dire que vous vous oubliez. Au contraire, lorsque le monde tourne trop vite, vous plongez dans votre bulle et faites abstraction du reste.

Le doudou d’enfance « artisanal »

Place aux doudous qui jouent « hors catégorie », ceux qui sont conçus de bric et de broc. Il peut aussi bien s’agir d’un chat tricoté par les soins de mamie que d’un nuage patchwork conçu par tatie avec ses vieux draps. Le doudou artisanal possède un aspect sentimental particulièrement puissant. En effet, même s’il a un œil qui jure avec l’autre ou une patte à moitié désossée, il a été fabriqué avec amour. Et ça n’a pas de prix.

Si votre doudou d’enfance était un de ces objets un peu barbares, mais terriblement attachants, vous avez une personnalité serviable et authentique. Vous accordez une attention spéciale aux cadeaux du cœur et plus spécialement ceux qui viennent de la famille. Pour vous, les liens du sang sont indéfectibles. Une création « maison » vous ferait même plus d’effet qu’un sac Chanel ou qu’un bijou inestimable. Ce qui souligne votre intégrité et votre caractère bienveillant.

Les vêtements

Les doudous ne sont pas nécessairement velus ou dotés de frimousses familières. Ils peuvent être beaucoup plus subjectifs. C’est le cas par exemple des vêtements. Vous aviez peut-être chipé un t-shirt portant l’odeur singulière de votre maman ou un marcel appartenant à votre papa. Ces vêtements convertis en doudou rappellent la présence rassurante du parent et traduisent un fort attachement émotionnel.

Ce doudou d’enfance suggère une personnalité affectueuse, réservée et un tantinet craintive. Vous vous complaisez dans la stabilité et paniquez à l’idée de dépasser votre zone de confort. Vous supportez vraiment bien la solitude, mais lorsque quelqu’un vous est cher, vous êtes du genre à faire « velcro ».

Votre doudou d’enfance (que vous possédez peut-être toujours secrètement), n’est pas seulement un catalyseur d’émotions, c’est aussi un savant interprète de votre personnalité. Même s’il est privé de paroles, il en dit long sur vous. D’autres petits choix du quotidien, en apparence anodins, vendent également la mèche. C’est le cas de votre place en classe et de votre photo de profil.