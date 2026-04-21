Robot dosáhl historického výkonu v půlmaratonu a znovu rozpoutal debatu

Společnost
Fabienne Ba.
Kyle Chan / X (anciennement Twitter)

Během půlmaratonu Yizhuang na okraji Pekingu 19. dubna 2026 se odehrála bezprecedentní událost. Poprvé se humanoidní roboti zúčastnili závodu na dlouhou trať po boku lidských běžců na paralelní trati. Mezi nimi se jeden stroj obzvláště vyznamenal tím, že zvládl trať 21,0975 kilometru za přibližně 50 minut, což je velkolepý čas, který překonává současné lidské výkony na této trati.

Výkon nad rámec lidských standardů

Pro srovnání, světový rekord v půlmaratonu drží Jacob Kiplimo, který v březnu 2026 v závodě v Lisabonu zajel čas 57 minut a 20 sekund. Rozdíl je tedy značný a ilustruje „působivý potenciál těchto nových technologií“, poznamenali organizátoři. Navzdory pádu krátce před cílem byl robot schopen závod dokončit díky zásahu svého technického týmu, což dokazuje, že tyto stroje, ačkoli jsou pokročilé, stále závisí na lidské pomoci.

Rychlý vývoj robotiky

Tento typ vystoupení demonstruje rychlý pokrok v oblasti robotiky. Jen o rok dříve, na podobné akci, trvalo nejpokročilejším robotům zdolat vzdálenost více než dvě a půl hodiny. Akce, organizovaná jako technologická přehlídka, spojila na sto robotů, každého doprovázeného inženýry, s cílem demonstrovat pokroky v mobilitě, rovnováze a vytrvalosti.

Mezi fascinací a úzkostmi

Tato velkolepá demonstrace nevyhnutelně znovu otevírá otázky o roli strojů v naší společnosti. Roboti, kteří byli dlouho omezeni na průmyslové úkoly, se nyní zdají být schopni konkurovat lidem, nebo je dokonce předčit ve složitých fyzikálních oblastech. Tento pokrok připomíná světy, které si představovali autoři jako Isaac Asimov nebo Philip K. Dick, kde se hranice mezi lidmi a stroji stále více stírá.

Toto představení v konečném důsledku představuje symbolický milník ve vývoji robotiky. Jeho velkolepost je sice podmanivá, ale zároveň vyvolává zásadní otázky o limitech, etice a budoucnosti koexistence člověka a stroje. Jedna věc je jistá: technologie nadále posouvá hranice možného, někdy rychleji, než jsme si kdy dokázali představit.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

