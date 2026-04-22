Předpověď fyzika držitele Nobelovy ceny znovu rozdmýchává debatu o konci lidstva.

Společnost
Soraya
Photo d'illustration : Johannes Plenio / Pexels

Fyzik a nositel Nobelovy ceny David Gross znovu rozpoutal citlivou debatu o globálních rizicích, kterým lidstvo čelí. V rozhovoru pro Live Science hovoří o statistickém odhadu jaderného nebezpečí a jeho dlouhodobých důsledcích. Jeho analýza není založena na proroctvích, ale na pravděpodobnostním výpočtu aplikovaném na současné mezinárodní napětí.

Odhadované 2% roční riziko jaderné katastrofy

David Gross nabízí pozoruhodný odhad: přibližně 2% roční pravděpodobnost jaderné války, neboli „šance jedna z 50 ročně“. Podrobně vysvětluje:

„Existoval odhad, že každý rok existuje 1% šance na jadernou válku… Myslím, že není přesný odhad, že šance jsou spíše 2 %. Takže to je šance 1 z 50 každý rok. Očekávaná životnost v případě 2 % ročně je asi 35 let.“

Ve francouzštině: „Pravděpodobnost jaderné války se každý rok odhadovala na 1 %... Myslím, že je méně přesné odhadnout tuto pravděpodobnost na 2 %, neboli jednu šanci z 50 za rok. Předpokládaná délka života s mírou 2 % za rok je přibližně 35 let.“ Jinými slovy, pokud by tato úroveň rizika zůstala konstantní, během několika desetiletí by se stala významnou.

Statistický závěr: v tomto scénáři přibližně 35 let

Z tohoto modelu fyzik odvodil v tomto teoretickém scénáři délku života lidstva přibližně 35 let. Nejedná se o předpokládané datum konce, ale o matematický výsledek založený na akumulaci ročních pravděpodobností. Tato projekce si klade za cíl ilustrovat závažnost nízkého, ale v průběhu času se opakujícího rizika.

Více hrozeb nad rámec jaderné energie

Ve svých úvahách se David Gross neomezuje pouze na jadernou energii. Zmiňuje také:

  • oslabování mezinárodních dohod o kontrole zbrojení
  • nárůst geopolitického napětí
  • a rizika spojená s pokročilými technologiemi, včetně umělé inteligence

Podle něj by tyto kombinované faktory zvýšily celkovou nestabilitu.

Kontroverzní model ve vědecké komunitě

Ačkoli tento typ výpočtu přitahuje pozornost, zůstává předmětem debaty. Mnoho vědců poukazuje na to, že se jedná o teoretický model rizika, závislý na předpokladech, které je obtížné přesně měřit. Tyto odhady slouží spíše k ilustraci řádů než k předpovědi skutečného časového rámce.

Stručně řečeno, David Gross tím, že v tomto scénáři navrhuje riziko 2 % ročně a projekci přibližně 35 let, neuvádí datum konce lidstva, ale spíše varuje před akumulací globálních rizik. Jeho analýza zdůrazňuje především ústřední myšlenku: i když jsou určitá nebezpečí sama o sobě malá, stávají se významnými, když přetrvávají v průběhu času.

Soraya
Soraya
S vášní pro autentické chutě a kulinářské objevy cestuji po světě a hledám gastronomické skvosty, o které se s vámi mohu podělit. Jako opravdový gurmán pevně věřím, že každé jídlo má svůj příběh.
Article précédent
Robot dosáhl historického výkonu v půlmaratonu a znovu rozpoutal debatu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

