Ani zaměstnané, ani v důchodu: tyto padesátileté ženy čelí profesní slepé skvrně

V padesáti letech se některé ženy ocitají v šedé zóně: „příliš mladé“ na odchod do důchodu, „příliš staré“ na to, aby byly snadno přijaty. Trpí dvojitou ranou: zpomalením kariéry, přerušením pracovních míst, prací na částečný úvazek v kombinaci s předsudky ohledně věku a schopnosti adaptovat se na nové pozice.
Spíše „mrtvý věk“ než překážka, kterou je třeba překonat
Studie INSEE a Dares ukazují, že ženy ve věku 50 let a více jsou stále převážně zaměstnané, ale mnoho z nich se ocitá nezaměstnaných před dosažením důchodového věku, s vyšší mírou nezaměstnanosti než muži ve stejné věkové skupině. Ve Francii není téměř čtvrtina osob ve věku 55–61 let ani zaměstnaná, ani v důchodu a ženy tvoří velkou většinu této skupiny kvůli nahromaděným nerovnostem na pracovišti (přerušovaná kariéra, práce na částečný úvazek, nižší mzdy).
Ageismus, sotva viditelná forma diskriminace
Ženy po padesátce jsou často oběťmi kombinace ageismu a sexismu, popisovány jako „méně flexibilní“, „méně efektivní“ nebo „obtížně najmout“. Podle několika studií téměř 70 % personálních agentur uznává, že věk je i nadále nevýhodou, a téměř polovina z nich má potíže s náborem žen starších 45 let, což vytváří skutečný skleněný strop pro jejich profesní dlouhověkost.
Přestávky v kariéře dohánějí věkovou skupinu 45–55 let.
Přerušení kariéry, práce na částečný úvazek a nelineární kariérní dráhy (často spojené s rodičovstvím) si vybírají svou daň kolem padesáti let, pokud jde o nashromáždění dostatečného množství čtvrtdolarových peněz pro plný důchod. Mnoho žen proto musí pokračovat v práci i po dosažení zákonného důchodového věku a zároveň se po přestávce potýkají s obtížemi s opětovným postavením na nohy, protože jejich profil je ve srovnání s mladšími uchazečkami vnímán jako „příliš drahý“ nebo „příliš starý“.
Slepé místo v managementu: (peri)menopauza v práci
Zároveň ženy po padesátce často procházejí (peri)menopauzou, fyziologickým obdobím, které může ovlivnit energii, spánek, soustředění a náladu, aniž by to bylo vnímáno jako problém z hlediska managementu. Některé se pak rozhodnou opustit práci nebo snížit pracovní zátěž kvůli nedostatku porozumění, flexibility nebo přizpůsobení, což jejich nejistou situaci v této životní fázi dále zhoršuje.
Mezi nejistotou a mediální neviditelností
Ženy po padesátce, které se stanou obětí této situace, se ocitají v téměř naprostém mlčení veřejné politiky a médií, přestože se tento jev týká statisíců lidí. Specializované organizace uvádějí, že mnoho z nich musí sáhnout do svých úspor, spoléhat se na partnera nebo se dokonce přestěhovat zpět k příbuzným kvůli nedostatku pravidelného příjmu.
Směrem k zohledňování věku jako otázky diverzity
Feministické expertky a skupiny volají po tom, aby se věk řešil jako slepé místo v managementu a diverzitě: měli bychom se i nadále chovat, jako by dovednosti a zkušenosti žen po padesátce neexistovaly, přestože představují zdroj odborných znalostí, vůdčích schopností a stability v organizacích? Pro tyto ženy bude překonání tohoto profesního slepého místa vyžadovat přizpůsobené politiky zaměstnanosti, průběžné vzdělávání, úpravy související s (peri)menopauzou a skutečný boj proti ageismu a genderovým stereotypům.
Stručně řečeno, v době, kdy se kariéry prodlužují, není ponechávání žen po padesátce v tomto profesním nejistotě ani sociálně udržitelné, ani ekonomicky racionální. Jsou neviditelné, oslabené nahromaděnými nerovnostmi a brzděné přetrvávajícími stereotypy, a proto představují slepé místo v politice zaměstnanosti a řízení. Jejich zkušenosti, přizpůsobivost a odhodlání jsou však velkým přínosem jak pro podniky, tak pro společnost.