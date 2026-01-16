Search here...

Důkaz, že jste „naživu“: podivný úspěch čínské aplikace

Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Je to aplikace s poněkud matoucím názvem: Are You Dead? (Jste mrtví?), která byla v Číně spuštěna v květnu 2025, přilákala miliony uživatelů – mladých, pracujících i důchodců – které přitahuje její slib: každý den potvrzovat jejich blízkým, že jsou stále naživu. Jak to funguje: stačí kliknout na zelené tlačítko ozdobené malým duchem a signalizovat, že je vše v pořádku. Pokud se na to dva dny zapomene, odešle se registrovanému kontaktu pro případ nouze varovná zpráva.

Vynález zrozený z „propojené osamělosti“

Aplikace „Are You Dead?“, známá také jako „Demumu“, se prodávala za zhruba jedno euro a rychle se dostala na vrchol žebříčků placených stahování v čínských obchodech s aplikacemi. Nejde jen o pouhou zvědavost, ale také o řešení hluboké potřeby: prolomení izolace ve společnosti, kde se život o samotě stává normou.

Za touto myšlenkou stojí tři mladí čínští vývojáři po třicítce, kteří dychtí „nabídnout technologické řešení rostoucí osamělosti“. Země zažívá rychlé stárnutí a masivní urbanizaci, což miliony lidí zanechává izolované, daleko od jejich rodin. Podle Global Times bude do roku 2030 více než 30 % čínských občanů žít samo.

Aplikace oslovuje mnohem širší publikum než jen seniory: studenti, městští pracující a samozvaní nezadaní ji přijímají jako „nástroj emocionálního bezpečí“. V hyperpropojeném světě, kde se komunikace paradoxně zdá být narušena, vytváří iluzi spojení, byť minimálního. Tento fenomén nyní překračuje hranice: „Demumu“ již patří mezi nejstahovanější placené aplikace ve Spojených státech, Austrálii a Španělsku.

Když technologie narušuje naše soukromí

Tato koncepce však vyvolává etické a sociální otázky. Je opravdu nutné používat aplikaci, abychom dokázali, že stále existujeme? Aplikace „Jsi mrtvý?“ odráží jak moderní úzkost z izolace, tak téměř životní potřebu být uznáván, viděn a uznávaný. Zatímco někteří ji vnímají jako „uklidňující a užitečný nástroj“, jiní ji odsuzují jako „morbidní vztah k lidské přítomnosti“. Tato „digitalizace životně důležitého kontaktu“ jakoby nahrazuje přímou výměnu jednoduchou mechanickou interakcí: každodenním kliknutím, kterým se říká „Jsem stále tady“.

Pod rouškou svérázného gadgetu odhaluje „Jsi mrtvý?“ mnohem hlubší realitu: současnou osamělost, kterou zhoršuje tempo velkoměst a oslabování rodinných vazeb. Tento globální úspěch ukazuje, jak se technologie snaží – byť nedokonale – zaplnit tuto emocionální prázdnotu. Zda nás tyto nástroje v budoucnu skutečně sblíží… nebo zda jen potvrdí, že stále dýcháme sami za našimi obrazovkami, se teprve uvidí.

Tito asijští prezidenti společně hrají na bicí, aby vyslali silný signál

