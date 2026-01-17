Search here...

„S klasickým tancem jsem začala v 37 letech“: její příběh zpochybňuje zažité představy

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Na Instagramu tvůrkyně obsahu @leblogdeneroli nedávno sdílela video, které rezonovalo s tisíci lidí. Na něm je vidět v trikotu a špičkách, jak praktikuje disciplínu často spojovanou s „mládím“: klasický balet. Ve svých 37 letech se v hlasovém komentáři svěřuje: „Myslela jsem, že se nikdy nezlepším.“ Toto poselství rezonovalo s mnoha ženami, které stejně jako ona pohřbily dětské sny pod tíhou let, povinností nebo odsouzení ostatních.

Smíření přítomnosti s malou holčičkou, kterou kdysi byla

@leblogdeneroli na svých online profilech střídá fotografie z hodin tance s fotografiemi sebe sama z dětství, v baletní sukénce, zjevně vášnivá. Píše: „Tancujeme klasický tanec,“ jako by se obracela k svému mladšímu já. Tato něžná a upřímná prezentace evokuje univerzální téma: smíření s minulostí, něhu k vnitřnímu dítěti a právo znovu roznítit dávno zapomenuté vášně.

Začít s klasickým tancem v dospělosti není jen aktivita: je to akt sebevědomí, návrat k určité formě lehkosti, osobního vyjádření, někdy dokonce i uzdravení.

Klasický tanec, nejen pro děti

Svědectví @leblogdeneroli je v rozporu s stále hluboce zakořeněnou představou: že klasický tanec po určitém věku „už není pro nás“. Prostřednictvím svých videí ukazuje, že učení je možné, a to i v pozdějším věku, a že může být zdrojem radosti a sebezdokonalování, aniž by bylo cílem profesionálního výkonu.

Ve Francii nyní stále více tanečních škol nabízí kurzy speciálně pro dospělé začátečníky. Motivace jsou různé: vrátit se k umělecké činnosti, pracovat na držení těla a flexibilitě nebo jednoduše splnit si dlouholetý sen. Překážky jsou však často psychologické: strach z odsouzení, pocit „přílišného věku“ nebo přesvědčení, že člověk nikdy nedosáhne požadované úrovně. Příběh @leblogdeneroli tyto bariéry jemně a upřímně boří.

Inspirativní poselství pro všechny, kteří pochybují.

V komentářích na jejím kanálu se mnoho žen ztotožňuje s její cestou. Některé sdílejí své vlastní zkušenosti, zatímco jiné přiznávají, že se nikdy neodvážily udělat krok dopředu. Tento typ obsahu, vzdálený diktátu výkonu nebo vzhledu, zdůrazňuje novou formu posílení ženské identity: takovou, která není založena ani na dokonalosti, ani na věčném mládí, ale na svobodě volby. Odvážná, a to i v pozdějším věku. Dovolit si začít, dělat chyby, začít znovu. Ve 37 nebo 57 letech (nebo i déle). Poselství je jasné: nikdy není pozdě znovu se spojit s tím, co vás skutečně inspiruje.

Pozvání k opětovnému spojení se sebou samým

Tento příběh není jen o ženě, která začíná s klasickým tancem. Je také o ženě, která naslouchá sama sobě a vytváří si prostor pro svou vnitřní cestu. Prostřednictvím tance se @leblogdeneroli nesnaží dohnat ztracený čas. Proměňuje ho. A pro mnohé tento přístup otevírá dveře, které se stávají prostorem, kterým mohou projít: navštěvovat lekce zpěvu, znovu se pustit do kreslení, učit se hrát na nástroj nebo se prostě znovu hýbat, pro sebe. Protože nikdy není pozdě být v míru sama se sebou.

Cesta @leblogdeneroli nám v konečném důsledku připomíná, že život je plný druhých šancí a nových začátků, bez ohledu na věk. Její příběh povzbuzuje každého, aby přehodnotil limity, které si klade, a aby si dovolil snít, tvořit a objevovat, aniž by byl omezen normami nebo statistikami.

