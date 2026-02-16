Oblečení považované za „nevhodné“: když dress code odhaluje nerovnosti mezi muži a ženami

„Pravidla oblékání“ se často zdají být neškodná, ale odhalují mnohem hlubší realitu: pravidla oblékání mají různou váhu v závislosti na pohlaví. Ať už ve škole, v práci nebo na veřejnosti, ženy a dívky jsou často terčem mnohem přísnějších postojů než jejich mužští protějšky.
Přísnější pravidla pro ženy
V mnoha školách jsou poznámky a tresty namířeny především proti dívkám. Kraťasy, sukně, tílka nebo topy považované za „příliš odhalující“ jsou pravidelně vyčleňovány, zatímco chlapci se stejné kritice za podobné oblečení obvykle vyhnou. Toto rozlišení vysílá jasný signál: ženská těla musí být kontrolována a regulována, jako by odpovědnost za „narušení“ nesli ti, kdo se oblékají, a ne ti, kdo pozorují.
V práci tento jev přetrvává. Některé firmy stále vnucují ženám sexualizovaný dress code – sukně, podpatky, přiléhavé oblečení – zatímco muži mají větší volnost v podobě obleků, kalhot a plochých bot. Tyto požadavky se mohou stát diskriminačními, pokud narušují důstojnost nebo nutí ženy odhalovat více svého těla než jejich mužští kolegové.
Dvojí metr v oblékání
Vágní pojmy „vhodné“, „slušné“ nebo „decentní“ oblečení jsou u dívek a žen interpretovány mnohem striktněji. Tato subjektivita otevírá dveře svévolným a morálním soudům, které posilují myšlenku, že ženské tělo musí být neustále sledováno.
Objevuje se tedy paradox: společnost očekává, že ženy budou „atraktivní“ a „ženské“, ale penalizuje je, jakmile je outfit shledán „příliš odhalujícím“, „příliš krátkým“ nebo „příliš nalíčeným“. Tento dvojí metr silně zatěžuje sebevědomí, zejména u dospívajících dívek, které mají pocit, že nikdy nejsou „dost dobré“.
Příklad, který mluví sám za sebe
Na základní škole v Isère byla čtrnáctiletá Lola opakovaně napomenuta za své oblečení, které bylo považováno za „provokativní“. Co se jí mýlilo? Měla na sobě tílko a poté svetr, který jí odhaloval ramena. Výchovný poradce jí údajně řekl: „S tílkem ti vidíme výstřih. Nechci vidět výstřih na trupu.“ O několik dní později vyvolal jednoduchý svetr s odhalenými rameny další poznámku, která ji přiměla, aby si oblékla bundu a šla do ředitelny. Její matka odsoudila jasné sdělení: dívky by si měly zakrývat těla, aby se neurazily, spíše než aby dospělí změnili svůj pohled na věc.
Diskriminační důsledky
Tato pravidla neúměrně ovlivňují určité skupiny: dívky jiné barvy pleti, transsexuální nebo nebinární osoby a studenty z dělnického prostředí. Nejasné pojmy jako „čistý“ nebo „skromný“ mohou stigmatizovat těla, styly nebo kultury pod rouškou neutrality. V extrémních případech mohou tyto kodexy dokonce legitimizovat obtěžování tím, že naznačují, že oblečení dívky „vysvětluje“ poznámky nebo agresi, kterou snáší. Vzhled tak má přednost před názory a často jsou to dívky, které nesou hlavní tíhu následků.
Směrem ke spravedlivějším a rovnostářštějším pravidlům
Aby byl dress code skutečně spravedlivý, musí:
- platí stejně pro ženy i muže (ostatní pohlaví);
- omezují se na jasně definované objektivní požadavky na bezpečnost, hygienu nebo profesionální image;
- vyhýbejte se vágním nebo moralizujícím výrazům, které jsou primárně zaměřeny na dívky;
- respektovat genderové identity, kultury a náboženské přesvědčení.
Stručně řečeno, školy a firmy by měly prospěch z toho, aby místo kontroly ženských těl vzdělávaly ženy o respektu, nenásilí a rovnosti. Nabídka jasné a sdílené svobody oblékání umožňuje každému vyjádřit se a zároveň se cítit respektován. Móda by nikdy neměla být nástrojem kontroly, ale nástrojem k prosazování vlastního stylu a sebevědomí.