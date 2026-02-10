„Výchova chlapců, ne aby byly holčičkami“: tato herečka hovoří o často zlehčované realitě

„Chlapci nejsou vychováváni k tomu, aby byli muži, ale ani k tomu, aby byli dívkami.“ Toto prohlášení, které sdílela britská herečka Jameela Jamil, rozpoutalo sociální média. Kromě kontroverze zdůrazňuje především vzdělávací realitu, která je stále příliš často trivializována: způsob, jakým jsou chlapci socializováni, a co to odhaluje o našem vztahu k pohlaví.
Prohlášení podněcující k zamyšlení… které vyvolává otázky
Toto prohlášení, které Jameela Jamil pronesla v podcastu „Reclaiming with Monica Lewinsky“, vyvolalo řadu reakcí. Někteří ho shledali „provokativním“, jiní „hluboce pravdivým“. V konečném důsledku to jen popírá odvěký mechanismus: místo povzbuzování chlapců k plnému rozvoji jejich lidských vlastností jsou primárně tlačeni k distancování se od všeho, co je spojeno s ženskostí. Pláč, pochybnosti, žádosti o pomoc, projevování něhy… všechny tyto projevy jsou často vnímány jako neslučitelné se stále idealizovanou mužností.
Poselství nespočívá v tom, že „chlapci se musí stát něčím jiným“, ale v tom, že si zaslouží být vším, čím už jsou: citlivými, kreativními, empatickými, zranitelnými a silnými zároveň. Je to hluboce tělesně pozitivní a humanistická vize, která oslavuje emoce jako sílu, nikoli slabost.
Když vzdělání vytváří neviditelné hranice
Od útlého věku děti dostávají genderově podmíněné sdělení, někdy jemná, někdy explicitní. Malá holčička je chválena za svou laskavost, malý chlapec je povzbuzován k odvaze. Jedné skupině se dávají panenky, druhé auta. Pláč je v jedné tolerován, v druhé se od něj odrazuje. Aniž by si to uvědomovali, rodiče, učitelé, média a instituce přispívají k vymezování emocionálních hranic.
Mnoho specialistů na vzdělávání v oblasti rovnosti pohlaví však zdůrazňuje, že emoce nejsou genderově podmíněné. Chlapec, který se naučí rozpoznávat a vyjadřovat své pocity, si vypěstuje větší emoční inteligenci, silnější schopnost komunikace a respektovější vztahy. Naopak, odepření těchto prostor může posílit jeho uzavřenost, hněv nebo potíže s žádostí o podporu.
Nová definice toho, co znamená „být klukem“
Kritika herečky a britské televizní a rozhlasové moderátorky Jameely Jamil není namířena proti samotným chlapcům, ale proti omezujícímu modelu, který jim je prezentován. Být chlapcem by nemělo znamenat „být silný vůči ostatním“, ale být silný sám k sobě. Nemělo by to znamenat dominovat, ale spolupracovat. Ani by to nemělo znamenat skrývat své emoce, ale učit se jim rozumět a usměrňovat je.
Přehodnocení vzdělávání také znamená dát chlapcům svobodu milovat tanec, kreslení, čtení, sport, vědu nebo všechno najednou. Znamená to dovolit jim být něžní, aniž by byli souzeni, citliví, aniž by se jim posmívali, ambiciózní, aniž by byli zdrceni nerealistickými očekáváními. Zkrátka to znamená dát jim právo být celistvými lidskými bytostmi.
Kontroverze, ale především pozvání
Jak už to tak bývá, toto prohlášení vyvolalo rozpory. Někteří ho vnímají jako „přehánění“, jiní jako „znepokojivou, ale nezbytnou pravdu“. Kromě kontroverze otevírá cenný prostor k zamyšlení: chceme i nadále vychovávat děti podle rigidních rolí, nebo je chceme vést k svobodnější, jemnější a respektující verzi sebe sama i ostatních?
Tato otázka se týká jak chlapců, tak dívek, protože osvobození jednoho osvobozuje i druhého. Osvobozením se od rigidních vzorců budujeme společnost, kde se každý člověk může rozvíjet s důvěrou, autenticitou a laskavostí.
V konečném důsledku, výchova chlapců bez jejich konfrontace s „ženskostí“ jim nabízí vzácnou příležitost: šanci cítit se pohodlně ve svém těle, svých emocích a ve svých vztazích. Umožňuje jim vyrůstat se silným sebevědomím, schopností milovat zdravým způsobem a vyváženějším pohledem na svět. A co kdyby v podstatě cílem vzdělávání nebylo vytvářet „správné“ muže nebo ženy, ale vychovávat naplněné, citlivé, sebevědomé a respektující lidské bytosti? Možná je to pravé poselství, které se skrývá za prohlášením Jameely Jamil, jež vyvolalo tolik diskusí.