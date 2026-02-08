Natáčení žen bez jejich souhlasu: rostoucí a znepokojivý jev

Na ulici, ve veřejné dopravě nebo při čekání ve frontě v obchodě jsou ženy stále častěji natáčeny bez jejich vědomí. Tento čin, usnadněný technologiemi, zdaleka není neškodný: zasahuje do soukromí, respektu a základního práva na kontrolu vlastního obrazu.
Praxe, kterou technologie učinila téměř neviditelnou
Dnes už k natáčení někoho není nutná objemná kamera. Stačí obyčejný chytrý telefon maskovaný jako falešná zpráva, chytré brýle nebo dokonce hodinky s vestavěnou kamerou, aby se pořídily snímky bez vzbudení podezření. Tato diskrétnost ztěžuje odhalení činu, a proto je častější.
Situaci ještě více znepokojuje skutečnost, jak snadno lze tato videa sdílet. Některá se dostanou na sociální sítě, někdy doprovázená nevhodnými nebo sexualizovanými komentáři. Jiná kolují v soukromých skupinách, skrytá před zraky veřejnosti, ale nikoli před následky. Obraz ženy tak může být šířen, zneužíván, komentován nebo zesměšňován, aniž by o tom žena věděla. Tato ztráta kontroly je přímým útokem na důstojnost a individuální svobodu.
Genderově podmíněné násilí, které je příliš často trivializováno
Tato praxe nepostihuje každého stejně. Ženy tvoří zdaleka většinu těch, kteří jsou natáčeni bez jejich souhlasu, často kvůli jejich vzhledu, oblečení nebo prostě kvůli jejich přítomnosti na veřejnosti. Jejich těla se stávají objekty digitální spotřeby, zmrazenými v ukradeném obrazu, vytrženými z kontextu a vystavenými nežádoucímu zkoumání.
I bez fyzického kontaktu se jedná o formu zákeřného násilí. Vytváří atmosféru nejistoty, posiluje nedůvěru a zvyšuje již tak značnou psychickou zátěž. Přemýšlení o tom, zda je někdo sledován, natáčen, souzen nebo nahráván, se stává tichou, ale velmi skutečnou starostí. Přesto má každá žena právo se svobodně pohybovat, cítit se krásná, sebevědomá a legitimní ve veřejných prostorách, aniž by se musela bát, že její obraz bude zachycen bez jejího souhlasu.
Právní rámec: znepokojivé šedé zóny
Ve Francii a mnoha dalších zemích je natáčení nebo fotografování osoby bez jejího souhlasu, ať už v soukromém prostoru nebo v intimní situaci, trestné ze zákona. Na veřejných prostranstvích je však právní rámec méně jasný. Dokud nedochází k šíření nebo jasnému narušení důstojnosti, je často obtížné pachatele stíhat.
Natáčení s úmyslem obtěžovat, fetišizovat nebo šířit bez povolení však může představovat trestný čin. Problém spočívá v identifikaci pachatelů a prokázání úmyslu, zejména pokud jsou zařízení diskrétní a videa se rychle šíří. Tato právní obtíž posiluje pocit beztrestnosti a přispívá k normalizaci tohoto jevu.
Znovu získat kolektivní kontrolu
Tváří v tvář této realitě se reakce nemůže spoléhat pouze na oběti. Je nezbytné zvýšit povědomí veřejnosti, povzbudit svědky, aby se přihlásili, a zopakovat jednoduché pravidlo: stejně jako se člověk nedotýká těla bez jeho souhlasu, tak se ani nepořizuje jeho fotografie bez jeho povolení.
Stručně řečeno, nárokování si práva na anonymitu ve veřejném prostoru znamená bránit vizi světa, ve kterém může každý svobodně existovat, aniž by byl redukován na ukradený obraz. Znamená to také potvrdit, že každá žena si zaslouží respekt, bezpečí a svobodu pohybu beze strachu. Vaše tělo, váš obraz a vaše přítomnost patří vám a o tom by se nikdy nemělo obchodovat.