Tato žena vypráví o misogynním obtěžování, které denně snáší.

Feminismus
Léa Michel
Na TikToku se tvůrkyně obsahu známá jako Jessie (@jessie.song) nedávno podělila o dojemné svědectví Číňanky, která popisuje obtěžování a sexismus, které denně zažívá. V několika silných větách toto svědectví zdůrazňuje tiché mechanismy každodenního sexismu, který se nespoléhá jen na slova, ale také na mlčení.

Mrazivé pozorování mužských reakcí

Jessie (@jessie.song) ve své výpovědi vysvětluje, že podle její zkušenosti z 10 mužů přítomných při vyprávění misogynního vtipu:

  • 1. Skutečnost,
  • Dva z nich se tomu smějí.
  • Tři to vtipné nepovažují, ale stejně se smějí, aby se necítili vyloučení.
  • Čtyři z nich mlčí a dělají, jako by nic neslyšeli.

„Ani jeden se mě nebrání, ani jeden se ho nesnaží zastavit,“ shrnuje. Z tohoto pozorování Jessie (@jessie.song) vyvozuje hořký závěr: i ti, kteří se na tomto chování otevřeně nepodílejí, nevědomky přispívají k udržování nepřátelského prostředí pro ženy.

„Být na správné straně“ nestačí

Jessie (@jessie.song) vysvětluje, že z mužského pohledu si mnoho lidí myslí, že jsou „na správné straně“, jednoduše proto, že se sami nesmějí a nedělají sexistické poznámky. Z jejího pohledu – a z pohledu mnoha žen – není žádný skutečný rozdíl mezi osobou, která vtip dělá, a těmi, kteří ho nechají být bez reakce. Smích, odvrácené pohledy a mlčení dohromady tvoří stejný systém: systém, který normalizuje pohrdání ženami. „Muži, vědomě či nevědomě, chrání systém, který je proti nám. Takže když ženy říkají ‚všichni muži jsou stejní‘, tak to myslí,“ tvrdí.

@jessie.song Ne všichni muži, ale jejich mlčení spoluvytvářelo prostředí ♬ původní zvuk - Jessie

Bouřlivé reakce v komentářích

Pod videem Jessie (@jessie.song) muži vyjádřili své uvědomění: „Upřímně, jako chlapovi mi to dalo úplně novou perspektivu. Dřív jsem si myslel, že když se nesměji, tak takové vtipy nepodporuji, ale teď chápu, že je to totéž, jako kdybych nedělal nic.“ Další poznamenal: „A když se muž postaví na obranu ženy, všichni ostatní ho budou nazývat kachnou.“

Jessieino svědectví (@jessie.song) rezonovalo s tisíci uživatelů internetu. Odhaluje, jak tichá spoluúčast – i neúmyslná – může posilovat všudypřítomný sexismus. Pro mnohé bylo Jessiino video budíčkem: připomnělo jim, že boj proti sexismu neznamená jen neúčastnit se, ale odvážit se mu postavit.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Věci, které se nikdy neříkají o životech podnikatelek

