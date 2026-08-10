Hraje basketbal na podpatcích a ohromuje muže

Společnost
Émilie Laurent
Image d'illustration : Matthew Reyes/Unsplash

Přestože měla na sobě oblečení, které se naprosto lišilo od číslovaného náprsníku a volných kraťasů, jež jsou standardním dresem ženského basketbalu, dosáhla pozoruhodného výkonu proti mužským soupeřům, kteří byli odhodláni hru ovládnout. Na tomto městském basketbalovém hřišti, v menšině, předvedla řadu technických dovedností a prodírala se míčem ke koši, a to vše v elegantních botách. Ukázka talentu a stylu, která nenechala nikoho lhostejným.

Dělat koše na podpatcích a v overalu: něco nevídaného!

Basketbalové turnaje se obvykle hrají v oficiálním dresu, který se skládá z dresu bez rukávů, kraťasů, které umožňují určitou míru volnosti pohybu, a tenisek schopných podpořit hráčovu explozivní sílu až k horní části koše. V tomto týmovém sportu musí být profesionální hráči dobře vyvážení. Je těžké si je představit, jak smečují v okouzlujícím oblečení nebo v botách, které připomínají jehlové podpatky, z nichž se vám točí hlava. Přesto to tvůrkyně obsahu @demiara_wavey dokázala: dokázala nemyslitelné, udržela si plný držení míče i přes oblečení, které sotva napomáhá výbuchům rychlosti a skokům.

Oblečená v saténovém overalu, který se hodil spíše na formální večeře než na trestné hody, se vznášela několik centimetrů nad asfaltem, obutá v sandály, které vyžadovaly dobrý smysl pro rovnováhu. Zjevně oblečená na elegantní večeři s bílým ubrusem nebo elegantní večer, neodolala vábení doskoku. Než dorazila do cíle, dopřála si pár přihrávek na pouličním hřišti vybudovaném mezi loukami a jezery.

Dílem jejího příjezdu byla rekreační zóna pro dospělé, obsazená výhradně muži. Navzdory všemu se neotočila: překročila osudnou hrací čáru, aniž by si sundala boty. Pánům nedopřála žádný odpočinek a donutila je pořádně se potit. Zatímco průměrný člověk by už skončil na zemi s vymknutým kotníkem, tato nadlidská atletka zůstala nerušená. Téměř působila iluzí pohodlí.

Sportovní dovednosti, které se projevují v různých oblecích

Tato ostřílená hráčka s dlouholetými zkušenostmi pravidelně trénuje mimo tělocvičny, na veřejných kurtech postavených venku. To vysvětluje její bezchybné dovednosti a odolnost proti těmto mužům, kteří s tímto přátelským zápasem ztratili trochu svého ega. Navíc to není první rodeo této mladé ženy. Hraní v nekonvenčních oblecích, které se odchylují od tradičního vybavení, je součástí její umělecké vize. Je to společné vlákno jejího online obsahu, její poznávací znamení.

I když se někdy vyzná v outfitech, které více odpovídají základnímu dress code, ochotně experimentuje s různými vzhledy a přechází z volných tepláků na minisukně nebo z polstrovaných tenisek na ikonické boty s rumělkovou podrážkou. V jednom videu ji dokonce viděli, jak testuje hranice svých dovedností v rozparkových svatebních šatech a dokonale bílých jehlových podpatcích. Tento přístup zdaleka není povrchní. Není to záminka k upoutání pozornosti, ani clickbait. Je to prostě ilustrace ženy, která dokáže být vším najednou: atletická , stylová a silná. Každopádně, značky se k jejím módním preferencím nehodí.

Více než jen přátelský zápas: způsob, jak obsadit veřejný prostor

Kromě úspěšného splnění technické a oděvní výzvy – nošení podpatků místo zesílených podrážek – se @demiara_wavey také mstí všem ženám, které se cítí nuceny se na veřejnosti zmenšovat a které se místo plné existence stávají stranou. Dívky jsou od dětství pouhými diváky improvizovaných fotbalových nebo míčových zápasů, omezenými na malý, úzký koutek hřiště.

Znepokojivý zvyk, který přetrvává i v dospělosti, kdy se ženy buď drží stranou, nebo sní o tom, že zmizí pod pláštěm neviditelnosti Harryho Pottera. Každá městská vymoženost, logicky dostupná všem, je obléhána muži. Ať už jde o venkovní basketbalová hřiště, skateparky nebo street workoutové plochy, ženy se necítí vítány. Přesto u vchodu nejsou žádné přeškrtnuté symboly označující práva žen. Je to nevědomé tabu. Tato sportovkyně, která si vzbuzuje pozornost stejně tak cvakáním podpatků jako odrážením oranžového míče, se neptá na svolení, aby zaujala její místo. Bez otázek následuje své touhy a z každého vystoupení dělá prohlášení.

@demiara_wavey koneckonců nepředvádí jen ty nejlepší kousky ze svého šatníku při kopání do míče. Zatímco někteří říkají, že „sport není módní přehlídka“, této basketbalové expertce se daří kombinovat ženskost a údernou sílu.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
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