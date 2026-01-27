Jaký je minimální věk pro přístup na sociální sítě v různých zemích?

Vzhledem k tomu, že sociální média zásadně utvářejí chování a interakce mladých lidí na celém světě, stále více vlád zpochybňuje minimální věk pro přístup k těmto platformám. Pravidla se v jednotlivých zemích značně liší, pokud jde o vyvážení ochrany dětí, soukromí a digitální svobody. Zde je přehled mezinárodně uplatňovaných politik.
Různé věkové požadavky v závislosti na kontinentu
Ve Spojených státech federální zákon známý jako COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) zakazuje společnostem shromažďovat osobní údaje dětí mladších 13 let bez souhlasu rodičů. V důsledku toho většina platforem – TikTok, Instagram, Snapchat – stanovuje minimální věk na 13 let. Tato hranice je však často obcházena, a to především kvůli nedostatku systematického ověřování identity.
V Asii několik zemí zavádí přísnější přístup. V Číně musí nezletilí podstoupit povinné ověření totožnosti. Od roku 2021 úřady také zavedly omezení času stráveného u obrazovek, zejména prostřednictvím systémů „proti závislosti“ na video aplikacích. V Jižní Koreji zákon vyžaduje souhlas rodičů pro osoby mladší 14 let k registraci do online služby.
Evropa, mezi harmonizací a rozmanitostí
Od roku 2018 umožňuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) členským státům stanovit minimální věk pro přístup k digitálním službám mezi 13 a 16 lety.
- Německo, Irsko, Nizozemsko: 16 let.
- Itálie, Španělsko: 14 let.
- Francie: 15 let. Francouzský zákon vyžaduje souhlas rodičů pro osoby mladší 15 let, ale nedávný legislativní návrh má za cíl zcela zakázat přístup k sociálním sítím osobám mladším tohoto věku.
- Spojené království: 13 let, v souladu s mezinárodním standardem uplatňovaným většinou platforem, ačkoli země zavedla kodex designu odpovídající věku, který vyžaduje, aby platformy přizpůsobily své služby nezletilým.
Tato rozmanitost v rámci Evropské unie odráží obtíže s harmonizací, a to i přes existenci společného rámce.
Austrálie zavádí povinné ověřování věku pro osoby mladší 16 let.
V Austrálii zůstává oficiální minimální věk pro používání platforem sociálních médií 13 let, v souladu se smluvními podmínkami TikToku, Mety a Snapchatu. V roce 2023 však australská vláda zahájila veřejnou konzultaci o zavedení povinného ověřování věku pro přístup k platformám sociálních médií s cílem stanovit minimální věk na 16 let. Tento návrh je součástí širšího projektu reformy online ochrany nezletilých a vychází ze studií, které ukazují škodlivé účinky raného vystavení sociálním médiím.
Globální debata o duševním zdraví a odpovědnosti platforem
Četné vědecké studie prokázaly souvislosti mezi intenzivním používáním sociálních médií teenagery a nárůstem úzkosti, deprese a nízkého sebevědomí. Tato zjištění vyvolávají rostoucí obavy po celém světě. V reakci na to se několik vlád snaží zpřísnit legislativu, zejména požadavkem na ověřování věku nebo zvýšením transparentnosti algoritmů. Platformy mezitím vyvíjejí nástroje, jako je rodičovská kontrola, limity času stráveného u obrazovky a „režimy pro teenagery“, ale snaží se zaručit jejich účinnost tváří v tvář možnému obcházení.
Stručně řečeno, pro osoby ve věku 13 až 16 let se prahové hodnoty přístupu k sociálním médiím v jednotlivých zemích značně liší. Objevuje se globální trend: posilování mechanismů na ochranu nezletilých. Francie tím, že zvažuje úplný zákaz pro osoby mladší 15 let, sleduje mezinárodní trend, který klade duševní zdraví mladých lidí a jejich digitální bezpečnost do centra veřejné debaty. Zda se budoucí legislativě podaří sladit efektivitu, respekt k digitálním právům a technickou proveditelnost, se teprve uvidí.