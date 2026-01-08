Search here...

„Je to nepřijatelné“: expatka v Paříži odhaluje skrytou stránku svého každodenního života

Společnost
Léa Michel
@char.winslow/TikTok

Za pařížským pohlednicovým obrázkem se skrývá méně okouzlující realita. Charlotte Wellsová, Američanka žijící v hlavním městě, nikdy nečekala, že se stane virální tím, že natočí… svůj výstup do schodů do svého bytu. A přesto tento TikTok se svým klamně dramatickým tónem uchvátil miliony uživatelů internetu. Směsí sarkasmu a upřímnosti mladá žena odhaluje zřídka vyřčenou pravdu: život v Paříži zdaleka není jen trvalý sen.

Když se pařížský sen zhroutí

Všechno to začalo improvizovaným, téměř instinktivní odjezdem. Vyčerpaná tempem New Yorku využila Charlotte příležitosti v podobě prázdného bytu v Paříži k odpočinku. Od chvíle, kdy ji taxi vysadilo před jejím haussmannovským domem, se do ní vkrádala deziluze. Žádný slušný výtah, nekonečná schodiště a každodenní život spíše atletický než okouzlující. Její kousavý humor ji však zachránil. Vyprávěním svých každodenních výstupů na TikToku (@char.winslow) s bagetou v ruce proměnila svou únavu v komediální rituál.

@char.winslow Pokud jste si mysleli, že cesta dolů byla špatná… #parisapartment #apartmenttour #parislife #fyp ♬ původní zvuk - A - 🌴✈️

Uživatelé internetu reagují směsicí smíchu a rozhořčení.

Video rychle vyvolalo vlnu komentářů. Zatímco mnozí situaci shledali zábavnou, jiní byli pobouřeni: „Tohle je nepřijatelné! Čas a energie, které je potřeba jen k tomu, abyste se dostali domů, jsou šílené,“ napsal jeden uživatel. Další ironicky dodal: „A navíc jsem si jistý, že nájem je strašně drahý!“ Tyto poznámky hodně vypovídají o vnímání „pařížského snu“ zvenčí – směs obdivu a úžasu nad méně okouzlující realitou.

Za ironií Charlotte (@char.winslow) zdůrazňuje paradox: kontrast mezi romantickými klišé Paříže a drsnou realitou každodenního života. Daleko od teras a západů slunce se učí budovat si vlastní verzi Města světel – prostřednictvím procházek, setkání a výbuchů smíchu. Možná právě v tom spočívá ta pravá krása vykořeněnosti: smát se tomu, co vás vyčerpává, milovat to, co se zdálo „nepřijatelné“, a nacházet smysl tam, kde ho nejméně čekáte.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Návrat „potravinářského průmyslu“ v roce 2026: proč ho tolik mladých lidí přijímá

