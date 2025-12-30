Co kdyby mít „příliš mnoho přátel“ nebylo vždy synonymem štěstí? Co říká věda

Dokážete spočítat své přátele na prstech jedné ruky? To je dobré znamení! Je lepší mít pár blízkých a aktivních přátel než dvacet kamarádů, kteří se k vám častěji otočí zády, než aby vám nabídli pomocnou ruku. Věda potvrzuje tuto teorii „méně je více“ v přátelství. Takže pokud se vaše skupina od základní školy drasticky zmenšila, necíťte se provinile.
Mít „příliš mnoho přátel“ není dobré pro vaše zdraví
Během dospívání je mít spoustu přátel téměř ukazatelem slávy, kritériem popularity. Chcete si najít své místo ve skupině, mít plný oběd, účastnit se skupinových výletů a uspokojovat tuto hlubokou touhu po sounáležitosti. Výsledkem je, že máte tolik přátel, že si pletete jejich jména. Přátelství vznikají a zanikají . Čím více let ubíhá, tím méně přátel máte ve svém adresáři. Ti staří kamarádi, se kterými jste sdíleli smích a nespočet prvenství, se stanou pouhými cizinci.
Buďte ujištěni, že pokud jste cestou ztratili všechny své staré přátele a udrželi si jen pár, neznamená to, že jste bývalí nebo nemilovaní. Naopak, kvalita přátelství je cennější než kvantita. Kdybyste si mohli vybrat, určitě byste raději měli dva nebo tři přátele, kterým můžete zavolat v kteroukoli noční hodinu, než skupinu přátel, kteří přeruší kontakt, jakmile potřebujete pomoc.
Mít mnoho přátel se může během puberty zdát jako luxus, dokonce i jako iniciační rituál, přesto tím tiše trpí vaše duševní zdraví. To dokazuje studie provedená americkými vědci na 169 dospívajících ve věku 15 až 25 let. Tato přátelství, kromě toho, že jsou povrchní a křehká, vás spíše zatěžují, než obohacují.
Stres, izolace a nedostatek sebevědomí tvoří pozadí.
Zjištění této studie nejsou překvapivá. Lidé s malým počtem přátel jsou spokojenější a šťastnější, zatímco ti s mnoha přáteli jsou náchylnější ke stresu, úzkosti a problémům se sebevědomím. Paradoxně, čím více lidí máte kolem sebe, tím méně podpory se cítíte. Možná jste tento nepříjemný pocit již v minulosti zažili: dojem, že jste jako směšná kapka vody v oceánu.
Máte kolem sebe lidi a několik ramen, o která se můžete opřít, ale cítíte, že osamělost je zesílena. A obecně neexistuje žádná emocionální blízkost, jen povrchní spojení. Naopak, když máte jen tři nebo čtyři přátele, chemie je silnější a hmatatelnější. Jsou to přátelé, kteří vás povzbudí, když je vám nejhůře, kteří vám v tichosti rozumí a kteří vám po noci strávené pitím drží vlasy dozadu. Podle jiné studie, kterou provedla americká psycholožka Robin Dunharová, je číslo 5 považováno za šťastné v přátelství. Něco k zamyšlení.
Vědět, kdy říct stop, když se přátelství stane přítěží
Někdy se přátelství, která kdysi byla zdrojem radosti a podpory, postupně stávají přítěží. Když jsou vzájemné vztahy nevyvážené, když dáváte více, než dostáváte, nebo když vztah generuje více stresu než pohodlí, máte právo (a dokonce i potřebu) si vytvořit určitý odstup. Uznání tohoto nepohodlí není ani sobecké, ani kruté: často je to první krok ke zdravějšímu vztahu, a to jak s ostatními, tak i se sebou samým.
Vědět, kdy říct konec, nemusí nutně znamenat náhlý rozchod. Můžete začít tím, že si stanovíte jasné hranice, budete posílat méně zpráv nebo si naplánujete upřímný rozhovor o tom, jak se cítíte. Zachování emocionální rovnováhy je zásadní: přátelství by nikdy nemělo být přítěží, ale prostorem respektu, svobody a vzájemné laskavosti.
Obklopte se přáteli, kteří vám dobíjejí baterky, místo aby je vyčerpávali. Pravá přátelství nemají vysávat energii, ale spíše přinášet stimulaci a radost. Vaše novoroční předsevzetí? Udělejte si trochu svá přátelství .