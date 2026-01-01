Search here...

„Levnější než domov důchodců“: už léta žijí na výletní lodi

Společnost
Keegan Checks/Pexels

Marty a Jess Ansenovi nejsou jen cestovatelé: jsou to skuteční průkopníci v oblasti plaveb na moři. Důchodci, praprarodiče a milovníci moře se v červnu 2022 rozhodli proměnit svou vášeň v životní styl. Jejich domovská základna? Coral Princess. Jejich rutina? Nepřetržitá série plaveb , dosud více než padesát, celkem více než 500 dní na moři.

Vítaný únik po lockdownech

Stejně jako mnoho jiných jste možná po období covidu pocítili potřebu změny tempa. Pro Martyho a Jess se tato potřeba obnovy projevila jako radikální rozhodnutí: prodat, zbavit se nepotřebných věcí, zjednodušit a pak odejít. Na palubě se život okamžitě stává lehčím. Už žádné domácí práce, žádná domácí omezení. Postele se bez námahy ustlají, nádobí zmizí jako mávnutím kouzelného proutku a energii lze konečně věnovat tomu, na čem skutečně záleží: radosti.

Každý den začíná jemným šploucháním oceánu a je naplněn aktivitami, které vyživují tělo i mysl. Ping-pong pro udržení bystrých reflexů, procházky po terase k oslavě pohybu, chvíle relaxace na balkóně s vychutnáváním chladného nápoje, pokožka zahřátá sluncem. Pohoda zde není sloganem, je to způsob života.

Známé tváře na palubě

Díky tolika plavbám se z vás nakonec stane známá tvář. Na lodi Coral Princess jsou Marty a Jess vítáni jako přátelé. Posádka je poznává, cestující je objímají a konverzace plynou stejně snadno jako západy slunce. V každém přístavu si vytvořili pouta, sdíleli smích, příběhy a jídlo. Jejich přítomnost je uklidňující, inspirativní a dokazuje, že stárnoucí tělo může zůstat zvědavé, aktivní a plně živé.

Překvapivá finanční rovnice

Otázka, kterou si pravděpodobně kladete, zní: kolik to stojí? Odpověď je překvapivá. Podle páru je život na plavbě levnější než tradiční pobyt v domově důchodců. V ceně je vše: pestrá jídla, představení, sportovní a kulturní aktivity, nemluvě o přístupu k lékařské péči na palubě.

Žádné nečekané účty, žádné hromadění dodatečných výdajů. Rozpočet je pod kontrolou a pohodlí je skutečné. Proč platit více za pobyt, když moře nabízí pohyb, objevování a záviděníhodnou kvalitu života? Jejich argumentace je jasná a oslovuje stále více seniorů.

Útočiště, které v konečném důsledku oslavuje tělo a svobodu

Výběr útočiště u moře je také o úctě k vašemu tělu takovému, jaké je, bez tlaku. Aktivity se přizpůsobují všem rytmům, lidé se setkávají bez odsuzování a každý si najde své místo. Bazény, přednášky, představení, vzdálené přístavy: změníte své okolí, aniž byste se museli vybalovat.

Bezpečnost je prvořadá, zdraví je sledováno a mysl je neustále stimulována. To však některým lidem nebrání v tom, aby váhali s plavbou, kterou vnímají jako ekologicky nešetrnou variantu, až do té míry, že se jí rozhodnou úplně vyhnout.

Tato volba zdaleka není únikem, ale spíše potvrzením: Marty a Jess ukazují, že je možné stárnout aktivně, s radostí a nadšením. Jejich příběh inspiruje ty, kteří sní o otevřených obzorech a důchodu, který se rýmuje spíše s plynulým každodenním životem než s rutinou.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Navigace bez technologií: Tajemství těchto tichomořských námořníků fascinuje vědce

