Search here...

Statistika, že videohry hraje téměř stejně žen jako mužů, je kontroverzní.

Společnost
Léa Michel
Freepik

Svět videoher se rychle vyvíjí a některé nedávné statistiky mohou zpochybnit vaše předsudky. Podle studie Asociace zábavního softwaru (ESA) zveřejněné v roce 2025 ženy nyní tvoří 48 % hráčů, což je číslo, které zpochybňuje tradiční obraz hráče.

Statistika, která vyvolává reakce

Studie s názvem „Power of Play“ (Síla hry) se zúčastnilo více než 24 000 účastníků z 21 zemí. Odhaluje nejen téměř stejné zastoupení žen a mužů ve světě videoher, ale také zdůrazňuje, že 22 % amerických hráčů je starších 65 let. To dokazuje, že videohry už nejsou jen pro teenagery nebo mladé dospělé, ale nyní oslovují všechny generace.

Tato zpráva vyvolala senzaci a širokou škálu reakcí na sociálních sítích. Zatímco někteří lidé tato čísla přivítali s nadšením, jiní zůstali skeptičtí. Několik uživatelů internetu, zejména mužů, se jen těžko domnívalo, že hraje tolik žen. „Nikdy jsem neviděl hráčky,“ uvedli a někdy argumentovali, že hraní mobilních her nebo hádanek nepředstavuje „skutečné hraní“.

Studie však ukazuje, že pojem „hráč“ se již neomezuje pouze na stereotypní obraz hráče izolovaného před obrazovkou počítače. Herní praktiky jsou nyní extrémně rozmanité: hry pro chytré telefony, hádanky, simulace, strategické hry a dokonce i trénink mozku. Hraní her nikdy nebylo tak inkluzivní, co se týče formátů a herních stylů.

Hráči mluví

Mnoho žen zase vysvětluje, že jejich neviditelnost na určitých platformách není synonymem pro nepřítomnost. Strach z obtěžování, sexistických poznámek nebo toxického chování je často nutí zůstat v anonymitě nebo si vypnout mikrofon. Jak to shrnuje jedna uživatelka internetu na X (dříve Twitter): „Nejde o to, že si nehrajeme, ale o to, že mlčíme, abychom byly o samotě.“

Tyto zprávy ukazují, že problémem není nedostatek zájmu žen o videohry, ale spíše stále příliš nepřátelské prostředí, ve kterém působí. Závěr je jasný: herní komunita se musí dále vyvíjet, aby se stala respektnější a vstřícnější.

Směrem k inkluzivnímu a univerzálnímu hraní

Kromě debat studie ESA zdůrazňuje vzrušující realitu: videohry se staly univerzálními a mezigeneračními. Už se neomezují pouze na stereotypní obraz teenagera shrbeného nad konzolí. Dnes hraní her spojuje ženy, muže, seniory, fanoušky mobilních i konzolových her po celém světě.

V konečném důsledku zůstává klíčová výzva: vybudovat prostor, kde si každý může svobodně hrát, vyjadřovat se a cítit se vážený. To je zásadní krok k tomu, aby se videohry nestaly jen volnočasovou aktivitou, ale také nástrojem rozmanitosti a sdílené zábavy. Takže už neváhejte: ať už jste fanouškem RPG, logických her nebo strategických her, svět her na vás čeká s otevřenou náručí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Práce na dálku by mohla negativně ovlivnit kariéru žen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Práce na dálku by mohla negativně ovlivnit kariéru žen

Pět let po pandemii covidu-19 se práce na dálku v mnoha firmách rozšířila. Je chválena pro svou flexibilitu...

Kvalita, cena, spolehlivost: tyto vánoční produkty splňují všechna kritéria podle UFC-Que Choisir

S blížícími se svátky se výběr správného zboží z nepřeberného množství vánočních produktů může rychle stát oříškem. UFC-Que...

Jaké jsou průměrné platy v jednotlivých zemích v roce 2025?

V roce 2025 úroveň platů i nadále vypráví fascinující příběh o stavu globální ekonomiky. Průměrné platy se v...

Zde je ideální plat, který by člověk potřeboval pro štěstí ve Spojených státech

Lze štěstí skutečně vypočítat? Nedávná studie provedená ve Spojených státech se pokouší odpovědět na tuto palčivou otázku. Mezi...

Proč si vždycky pleteme jména těch, které milujeme (a co to o nás vypovídá)

Možná jste už zažili, že jste si při rodinné večeři spletli jména svých blízkých a zmatli se. Tehdy...

Během hospitalizace obdržel za svůj hrdinský čin šek na 2,5 milionu dolarů.

Odvážný čin může někdy změnit život v jediném okamžiku. Pro Ahmeda Al-Ahmeda, 43letého syrského otce, tento okamžik nastal...

© 2025 The Body Optimist