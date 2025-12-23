Statistika, že videohry hraje téměř stejně žen jako mužů, je kontroverzní.

Svět videoher se rychle vyvíjí a některé nedávné statistiky mohou zpochybnit vaše předsudky. Podle studie Asociace zábavního softwaru (ESA) zveřejněné v roce 2025 ženy nyní tvoří 48 % hráčů, což je číslo, které zpochybňuje tradiční obraz hráče.
Statistika, která vyvolává reakce
Studie s názvem „Power of Play“ (Síla hry) se zúčastnilo více než 24 000 účastníků z 21 zemí. Odhaluje nejen téměř stejné zastoupení žen a mužů ve světě videoher, ale také zdůrazňuje, že 22 % amerických hráčů je starších 65 let. To dokazuje, že videohry už nejsou jen pro teenagery nebo mladé dospělé, ale nyní oslovují všechny generace.
Tato zpráva vyvolala senzaci a širokou škálu reakcí na sociálních sítích. Zatímco někteří lidé tato čísla přivítali s nadšením, jiní zůstali skeptičtí. Několik uživatelů internetu, zejména mužů, se jen těžko domnívalo, že hraje tolik žen. „Nikdy jsem neviděl hráčky,“ uvedli a někdy argumentovali, že hraní mobilních her nebo hádanek nepředstavuje „skutečné hraní“.
Studie však ukazuje, že pojem „hráč“ se již neomezuje pouze na stereotypní obraz hráče izolovaného před obrazovkou počítače. Herní praktiky jsou nyní extrémně rozmanité: hry pro chytré telefony, hádanky, simulace, strategické hry a dokonce i trénink mozku. Hraní her nikdy nebylo tak inkluzivní, co se týče formátů a herních stylů.
Hráči mluví
Mnoho žen zase vysvětluje, že jejich neviditelnost na určitých platformách není synonymem pro nepřítomnost. Strach z obtěžování, sexistických poznámek nebo toxického chování je často nutí zůstat v anonymitě nebo si vypnout mikrofon. Jak to shrnuje jedna uživatelka internetu na X (dříve Twitter): „Nejde o to, že si nehrajeme, ale o to, že mlčíme, abychom byly o samotě.“
Tyto zprávy ukazují, že problémem není nedostatek zájmu žen o videohry, ale spíše stále příliš nepřátelské prostředí, ve kterém působí. Závěr je jasný: herní komunita se musí dále vyvíjet, aby se stala respektnější a vstřícnější.
Směrem k inkluzivnímu a univerzálnímu hraní
Kromě debat studie ESA zdůrazňuje vzrušující realitu: videohry se staly univerzálními a mezigeneračními. Už se neomezují pouze na stereotypní obraz teenagera shrbeného nad konzolí. Dnes hraní her spojuje ženy, muže, seniory, fanoušky mobilních i konzolových her po celém světě.
V konečném důsledku zůstává klíčová výzva: vybudovat prostor, kde si každý může svobodně hrát, vyjadřovat se a cítit se vážený. To je zásadní krok k tomu, aby se videohry nestaly jen volnočasovou aktivitou, ale také nástrojem rozmanitosti a sdílené zábavy. Takže už neváhejte: ať už jste fanouškem RPG, logických her nebo strategických her, svět her na vás čeká s otevřenou náručí.