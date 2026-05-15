Crans-Montana: Partnerka Tahirys Dos Santos se poprvé objevila na veřejnosti

Na udílení trofejí UNFP (které oceňují klíčové osobnosti francouzského profesionálního fotbalu) se mladý fotbalista FC Metz Tahirys Dos Santos výrazně objevil po boku své partnerky Coline. Mladá žena, která přežila požár lodi Constellation, se rozhodla nechat popáleniny na pažích viditelné.
Silné veřejné vystoupení na UNFP Trophies
Právě na slavnostním předávání cen UNFP, které se konalo v Palais Brongniart ve 2. pařížském obvodu, se Tahirys Dos Santos objevil na pódiu po boku své partnerky Coline. Mladý hráč FC Metz, který nedávno podepsal svou první profesionální smlouvu, se objevil ruku v ruce se svou partnerkou, několik měsíců po tragédii, která je postihla.
Vznik páru okamžitě vyvolal v místnosti vlnu emocí. Pro Coline to bylo jedno z prvních veřejných prohlášení od požáru. Mladá žena se evidentně rozhodla přijmout svá zranění, aniž by se snažila skrýt jizvy na rukou a nohou.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Požár v Crans-Montaně
Toto vystoupení přichází po tragédii, která šokovala veřejnost. Na Silvestra vypukl v baru Constellation ve švýcarské Crans-Montaně požár. Vážně zraněný Tahirys Dos Santos zachránil z plamenů svou partnerku Coline, což se dočkalo široké mediální pozornosti. Oba utrpěli popáleniny na 30 % těla. Fyzické následky, odpovídající násilí události, si vyžádaly rozsáhlou lékařskou péči a léčebný program, který pokračuje dodnes.
Slova Tahiryse Dos Santose
Na pódiu během slavnostního předávání trofejí UNFP mladý hráč FC Metz vzpomínal na mučivé týdny po požáru. „Dnes se mi po několika těžkých týdnech v nemocnici daří lépe,“ řekl. Kromě vlastních zkušeností chtěl vyslat vzkaz podpory ostatním obětem: „Rád bych vzkázal rodinám obětí, které jsou stále v nemocnici: Nabízím jim svou plnou podporu.“ Jeho slova byla nenápadná, poznamenaná uznáním dosaženého pokroku a myšlenkou na ty, kteří jsou stále léčeni.
Colineina slova, zaměřená na její rekonstrukci
Colinein projev hluboce dojal publikum. Bývalá studentka komunikace, mladá žena, hovořila o zničující povaze utrpení, které prožila. „Byla to velmi těžká zkouška, která zanechala trvalé následky na mém zdraví,“ svěřila se. Místo aby se dívala do budoucnosti, rozhodla se soustředit na přítomnost: „Prozatím nemyslím nutně na budoucnost; soustředím se na své zdraví.“
Toto prohlášení slouží jako připomínka toho, že za mediálním obrazem „přeživšího páru“ zůstává jejich každodenní realitou náročná fyzická a psychická přestavba. Na konci této emocionálně nabité části Tahirys Dos Santos a Coline předali trofej hráči Lyonu Melchiemu Dumornayovi, čímž uzavřeli své vystoupení na pódiu.
Společným vystoupením na udílení cen UNFP Trophy se Tahirys Dos Santos a Coline postaraly o jeden z nejvýraznějších momentů večera. Odhalením svých jizev a otevřeným promluvením dala mladá žena tvář a hlas tragédii, která byla dříve vyprávěna především skrze hrdinský čin jejího partnera. Toto vystoupení sloužilo jako ostrá připomínka, aniž by se uchylovalo k melodramatu, probíhajícího procesu uzdravování.