Crans-Montana: Partnerka Tahirys Dos Santos se poprvé objevila na veřejnosti

Společnost
Fabienne Ba.
@tahirys3 / Instagram

Na udílení trofejí UNFP (které oceňují klíčové osobnosti francouzského profesionálního fotbalu) se mladý fotbalista FC Metz Tahirys Dos Santos výrazně objevil po boku své partnerky Coline. Mladá žena, která přežila požár lodi Constellation, se rozhodla nechat popáleniny na pažích viditelné.

Silné veřejné vystoupení na UNFP Trophies

Právě na slavnostním předávání cen UNFP, které se konalo v Palais Brongniart ve 2. pařížském obvodu, se Tahirys Dos Santos objevil na pódiu po boku své partnerky Coline. Mladý hráč FC Metz, který nedávno podepsal svou první profesionální smlouvu, se objevil ruku v ruce se svou partnerkou, několik měsíců po tragédii, která je postihla.

Vznik páru okamžitě vyvolal v místnosti vlnu emocí. Pro Coline to bylo jedno z prvních veřejných prohlášení od požáru. Mladá žena se evidentně rozhodla přijmout svá zranění, aniž by se snažila skrýt jizvy na rukou a nohou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem L1+ (@ligue1plus)

Požár v Crans-Montaně

Toto vystoupení přichází po tragédii, která šokovala veřejnost. Na Silvestra vypukl v baru Constellation ve švýcarské Crans-Montaně požár. Vážně zraněný Tahirys Dos Santos zachránil z plamenů svou partnerku Coline, což se dočkalo široké mediální pozornosti. Oba utrpěli popáleniny na 30 % těla. Fyzické následky, odpovídající násilí události, si vyžádaly rozsáhlou lékařskou péči a léčebný program, který pokračuje dodnes.

Slova Tahiryse Dos Santose

Na pódiu během slavnostního předávání trofejí UNFP mladý hráč FC Metz vzpomínal na mučivé týdny po požáru. „Dnes se mi po několika těžkých týdnech v nemocnici daří lépe,“ řekl. Kromě vlastních zkušeností chtěl vyslat vzkaz podpory ostatním obětem: „Rád bych vzkázal rodinám obětí, které jsou stále v nemocnici: Nabízím jim svou plnou podporu.“ Jeho slova byla nenápadná, poznamenaná uznáním dosaženého pokroku a myšlenkou na ty, kteří jsou stále léčeni.

Colineina slova, zaměřená na její rekonstrukci

Colinein projev hluboce dojal publikum. Bývalá studentka komunikace, mladá žena, hovořila o zničující povaze utrpení, které prožila. „Byla to velmi těžká zkouška, která zanechala trvalé následky na mém zdraví,“ svěřila se. Místo aby se dívala do budoucnosti, rozhodla se soustředit na přítomnost: „Prozatím nemyslím nutně na budoucnost; soustředím se na své zdraví.“

Toto prohlášení slouží jako připomínka toho, že za mediálním obrazem „přeživšího páru“ zůstává jejich každodenní realitou náročná fyzická a psychická přestavba. Na konci této emocionálně nabité části Tahirys Dos Santos a Coline předali trofej hráči Lyonu Melchiemu Dumornayovi, čímž uzavřeli své vystoupení na pódiu.

Společným vystoupením na udílení cen UNFP Trophy se Tahirys Dos Santos a Coline postaraly o jeden z nejvýraznějších momentů večera. Odhalením svých jizev a otevřeným promluvením dala mladá žena tvář a hlas tragédii, která byla dříve vyprávěna především skrze hrdinský čin jejího partnera. Toto vystoupení sloužilo jako ostrá připomínka, aniž by se uchylovalo k melodramatu, probíhajícího procesu uzdravování.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Pilates girl“ fascinuje určité maskulinistické kruhy: co tato nová posedlost odhaluje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Pilates girl“ fascinuje určité maskulinistické kruhy: co tato nová posedlost odhaluje

Samozvaní maskulinisté, skalní alfa samci a incelové, kteří vyznávají mužnou estetiku, už nejsou posedlí ženami v květinových zástěrách...

Unesena svou chůvou, nachází svou pravou rodinu o více než půl století později

Toto je jeden z nejpozoruhodnějších příběhů posledních let. V roce 1971 zmizela Melissa Highsmithová ve věku 22 měsíců,...

Dostat 50 000 dolarů za sledování mistrovství světa ve fotbale 2026: pracovní nabídka, která vyvolala rozruch

Nabídka práce, o které všichni mluví letos na jaře 2026, nepochází od technologického startupu ani kreativní agentury. Je...

Hraním tenisu v „extravagantních“ šatech tento tvůrce obsahu roznítil internet

Na Instagramu tvůrkyně obsahu Isidora (@isidorapjv) budí velký rozruch svými okouzlujícími a nepravděpodobnými videi. Její koncept: hrát tenis...

Tato tanečnice se kroutí s působivou flexibilitou a fascinuje uživatele internetu.

Některá videa okamžitě upoutají vaši pozornost. Podíváte se na ně jednou… a pak podruhé, jen abyste se ujistili,...

Proč nás někteří lidé bez zjevného důvodu otravují?

Pravděpodobně jste to zažili: někdo vás rozčiluje téměř okamžitě… i když neudělal nic konkrétního. Způsob mluvení, postoj nebo...