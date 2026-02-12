Search here...

Proč tato helma vedla k vyloučení ukrajinského sportovce z olympiády?

Léa Michel
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 za to, že si odmítl sundat helmu, která byla ozdobena portréty ukrajinských sportovců, kteří padli ve válce. Tento akt uctění památky byl považován za odporující pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) týkajícím se výrazů sportovců během soutěží.

Helma, symbol úcty k zesnulému

Na helmě byly tváře několika ukrajinských sportovců, kteří zemřeli od začátku konfliktu, například vzpěračky Aliny Perehudovové a boxera Pavla Iščenka. Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevyč jim chtěl vzdát hold s vysvětlením, že „jejich oběť mu umožnila být na olympiádě“. Navzdory opakovaným žádostem MOV si odmítl před závodem vyměnit helmu.

Rozhodnutí potvrzené po závěrečném pohovoru

Prezidentka MOV Kirsty Coventryová se se sportovcem setkala, „aby našla kompromis“, ale bez úspěchu. Porota Mezinárodní federace bobů a skeletonu (IBSF) mu poté zrušila akreditaci. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč dominoval v tréninku, a proto zvažuje odvolání k Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).

Reakce a napětí kolem pravidel

Přítomní ukrajinští fanoušci vyjádřili šok, jeden z nich označil rozhodnutí za „velmi špatné“, jak uvádí prohlášení, které získala CNN Sports . Lotyšská federace oficiálně protestovala a požadovala obnovení statusu. MOV na tiskové konferenci zdůraznil neutralitu hrací plochy: „Nezáleží na poselství, ale na místě konání.“

Tento případ v konečném důsledku zdůrazňuje konflikt mezi osobními poctami a sportovní neutralitou požadovanou MOV. Vyloučení ukrajinského skeletonerského závodníka Vladyslava Heraskevyče, ačkoli je v souladu s pravidly, vyvolává otázky ohledně prostoru, který mají sportovci k vyjádření svých lidských hodnot na významných akcích. Debata bude pravděpodobně pokračovat i po zimních olympijských hrách Milán-Cortina 2026.

