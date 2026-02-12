Search here...

Tento fanoušek pobavil fotbalový svět po nečekané vlasové výzvě

Tatiana Richard
Chtěl oslavit vítězství svého klubu originálním způsobem. Jeho sázka, z níž vstávaly vlasy v hlavě, zahájená s humorem, nakonec dobyla sociální média a pobavila fotbalové fanoušky daleko za hranicemi Anglie. Více než rok si jeden britský fanoušek nechával narůst vlasy v naději, že jeho tým naváže pár vítězství – jediná remíza stačila k opětovnému nastartování hry.

Neobvyklá sázka, která se stala virální

Hlavním hrdinou tohoto příběhu je Frank Ilett. Oddaný fanoušek Manchesteru United se rozhodl, že si nestříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět zápasů v řadě ve všech soutěžích. Zdánlivě jednoduchá výzva, ale v kontextu sezóny poznamenané nekonzistentními výsledky ambiciózní. Sázka rychle upoutala pozornost na sociálních sítích, kde Frank Ilett pravidelně sdílel informace o vývoji svých vlasů a výkonech svého klubu. Během měsíců se jeho účes stal symbolem trpělivosti… a sebekritiky.

Téměř 500 dní čekání

Výzva trvala téměř 500 dní. Během této doby fanouškovi dramaticky narostly vlasy, což na internetu vyvolalo řadu pobavených komentářů. Když Manchester United konečně dosáhl čtyř vítězství v řadě, znovu se v něm probudila naděje. Páté vítězství by ukončilo toto dlouhé čekání a umožnilo by Franku Ilettovi konečně se nechat ostříhat. U příležitosti této události dokonce zorganizoval živý přenos na sociálních sítích, který sledovaly statisíce uživatelů internetu, kteří se nemohli dočkat, až budou – pokud uspěje – svědky dlouho očekávané proměny vlasů.

Remíza, která všechno změní

Věci se však nevyvíjely podle plánu. Během zápasu proti West Hamu United se Manchesteru United nepodařilo zajistit si vytoužené vítězství. Remíza stačila k vynulování skóre. Bezprostředním důsledkem bylo, že výzva pokračuje. Tento vývoj událostí dále umocnil virální dopad příběhu Franka Iletta. Mnoho uživatelů internetu chválilo jeho houževnatost, zatímco jiní ironicky komentovali obtížnost dosažení stanoveného cíle.

Rozruch, který překračuje hranice

Příběh vyprávěný britským fanouškem Frankem Ilettem se rozšířil daleko za hranice obvyklých kruhů fanoušků Manchesteru United. Sportovní a běžná média se této anekdoty chopila a pomohla z ní udělat veselé téma ve fotbalových zprávách. V kontextu, kterému často dominují přestupy, kontroverze nebo taktické analýzy, tato mezihra související s vlasy nakonec nabízí jiný pohled na svět fotbalu.

Kromě anekdoty tento příběh ilustruje zvláštní pouto, které některé fanoušky spojuje s jejich klubem. Zda se Manchesteru United podaří navázat pět vítězství v řadě, se teprve uvidí. Mezitím Franku Ilettovi stále rostou vlasy a drží krok s nadějemi a výsledky svého týmu.

