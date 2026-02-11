Margot Robbie mluví o „nejhorším“ dárku, který kdy od herce dostala, a souvisí s jejím tělem.

Margot Robbie, která v současné době hraje ve filmové adaptaci filmu „Bouřlivá hůrka“, poskytuje sérii rozhovorů na propagaci tohoto velmi očekávaného filmu. Odhalení, které sdílela s časopisem Complex, se však netýkalo její nové role ani chemie s charismatickým Jacobem Elordim, jejím hereckým kolegou. Prozradila otřesný dar, který dostala na začátku své kariéry od herce. A i když ji růže mohou píchnout do rukou, tento dárek připomínající červenou vlajku vážně poškodil její sebevědomí.
Kniha, která naznačuje, že „abyste byli krásní, musíte zhubnout“
Margot Robbie, která vyměnila své cukrovinkově růžové oblečení za dobové kostýmy typické pro romány Brontëové, se dostává na titulní stránky novin. Poté, co propůjčila svou podobu Barbie, pětatřicetiletá herečka vdechuje život Catherine Earnshawové, impulzivní a bouřlivé hrdince Větrné hůrky. Toto nové herecké vystoupení rozšiřuje již tak oslnivou filmografii modrooké blondýnky.
Vycházející hollywoodská hvězda, která opět dokazuje svůj plný talent, využila rozhovoru k probrání nešťastné nehody v kariéře. Hvězdy, rozmazlené svými fanoušky, dostávají personalizované dárky a ručně pletené svetry. Margot Robbie ale dostala dárek zcela jiného druhu. A ten hodně vypovídá o tlaku na hubení ve filmovém průmyslu.
Ve společném rozhovoru se zpěvačkou Charli XCX, která se také objevila ve filmu Větrná hůrka, se podělila o nejhorší dárek, jaký kdy od kolegy dostala. „Na samém začátku mé kariéry mi herec, se kterým jsem pracovala, dal knihu s názvem Proč Francouzky nepřibírají na váze,“ vzpomínala herečka v rozhovoru pro Complex. Pro ni byla kniha jednoznačná, skrytá kritika, výzva „jíst méně“.
Je to trochu jako darovat členství v posilovně k Vánocům nebo stahující prádlo k Valentýnu; obdarovaného to hluboce zraňuje. Je to poněkud nenápadný způsob, jak vyslat zprávu o vzhledu, který je ve filmovém průmyslu hlavním kritériem výběru.
Margot Robbie, neustálý terč hanobení svého těla
Margot Robbie, ohromená tímto dárkem, který měl zničující dopad na její sebevědomí, si na něj stále živě vzpomíná. „V podstatě mi dal knihu, abych pochopila, že musím zhubnout. Říkala jsem si: ‚Páni!‘“ zvolala do kamery. Bližší informace o dárci tohoto nevhodného dárku neprozradila a tvrdila, že to bylo „už je to velmi dávno“. Tato anekdota ze zákulisí, která u mnoha žen znovu oživila stará dospívající traumata, poukazuje na hlubší problém. Tato kniha sama o sobě ztělesňuje tlak, kterému herečky čelí každý den na place.
V této profesi, kde se zdá, že fyzický vzhled je důležitější než herectví, jsou ženská těla neustále zkoumána, analyzována, komentována a obviňována ze všeho. Margot Robbie nebyla výjimkou z tohoto mikroskopického zkoumání, z tohoto náporu online nenávisti. Během jejího těhotenství, v době, kdy tělo koná zázrak přírody, zlomyslní uživatelé internetu zdvojnásobili své útoky. „Její tělo je zničené“, „Je příliš tlustá“, „Ztratili jsme legendu,“ byly některé z komentářů. Jednalo se o prakticky prodloužení knihy s sugestivním názvem, kterou dostala na úsvitu svého úspěchu.
Přednášky o vzhledu žen jsou hluboce zakořeněným rituálem ponižování. Talent filmových hereček se zdá být redukován na obvod jejich pasu a jejich hodnota na míry.
Alarmující ilustrace kultu štíhlosti v Hollywoodu
Margot Robbie není první, která trpí nekompromisním a stereotypním pohledem Hollywoodu. V tomto odvětví vládne tyranie štíhlosti. A co hůř, mýtus o objektivizované ženě s její přizpůsobitelnou postavou přetrvává. Tato kniha, kterou Margot Robbie považuje za hluboce odmítavou (a právem), je dalším důkazem tohoto estetického útlaku.
Mnoho hereček prolomilo mlčení kolem této smutné reality, která je stále považována za pouhý „požadavek“ nebo dokonce omezení profese. Lili Reinhartová tak dostala pokyn vtáhnout břicho před natáčením scény, zatímco Jennifer Lawrence musela na příkaz producenta, který zjevně nesnášel křivky, zhubnout 7 kilo za dva týdny.
Tato kniha není jen nepříjemný dárek. Je to nenápadný útok, manuál k ovládání těla. V každém případě se Margot Robbie více než jen pomstila.