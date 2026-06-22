Proč tato rozhodčí vyvolává na mistrovství světa misogynní komentáře?

Společnost
Léa Michel
@tori.penso / Instagram

Tři roky poté, co se Stéphanie Frappart zapsala do historie na mistrovství světa mužů, byl dosažen další symbolický milník. Americká fotbalová rozhodčí Tori Penso se stala druhou ženou, která rozhodovala na mistrovství světa mužů. Tento úspěch byl oslavován pro svou historickou podstatu, ale zároveň se setkal se smíšenými reakcemi na sociálních sítích. Její cesta, která se setkala s uznáním i kritikou, zdůrazňuje napětí, které ve fotbale stále existuje.

Historický milník, který ovlivňuje moderní fotbal

18. června rozhodovala Tori Penso zápas skupiny A mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale™ 2026, který skončil remízou 1:1. Toto jmenování navazuje na trend, který již nastartovala Stéphanie Frappart na mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Tato nominace není pouze symbolická; potvrzuje pomalý, ale skutečný pokrok žen ve vrcholovém rozhodčím. Tento sektor, který byl dlouho omezen na oblast dominance mužů, se nyní otevírá rozmanitým profilům, které jsou schopny přinést na největší mezinárodní scény důslednost, klid a excelenci.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Tori Penso (@tori.penso)

Smíšené reakce na sociálních sítích

Jak už to tak bývá u vývoje vnímaného jako „nový“, reakce byly smíšené. Někteří uživatelé internetu vyjádřili kritiku a tvrdili, že „mužské zápasy by měli i nadále rozhodovat muži“. Naopak mnoho pozorovatelů toto rozhodnutí chválilo jako konzistentní s vývojem moderního fotbalu. Pro ně je přítomnost Toriho Pensa na mistrovství světa ve fotbale™ 2026 samozřejmostí, pokud prokáže potřebné kompetence. Tato opakující se debata odhaluje především hluboce zakořeněné vnímání, kdy jsou role někdy spojovány spíše se stereotypy než se skutečnými schopnostmi.

Solidní a inspirativní profesionální kariéra

Kariérní dráha Tori Penso si zaslouží respekt. Než se plně věnovala rozhodování, pracovala v digitálním marketingu. Poté se rozhodla pro ambiciózní změnu kariéry, poháněná hlubokou vášní pro hru a požadavky nejvyšších soutěží. Její zkušenosti mluví samy za sebe: rozhodovala finále mistrovství světa žen v roce 2023, které vyhrálo Španělsko, a také několik zápasů na významných mezinárodních soutěžích. Byla také první ženou 21. století, která rozhodovala zápas Major League Soccer, a poté první ženou, která rozhodovala kvalifikační zápas o mistrovství světa mužů. Všechny tyto milníky ilustrují trajektorii postavenou na vážnosti, důslednosti a odhodlání.

Překážky, které odhalují dlouhý boj

Cesta však nebyla snadná. Rozhodčí amerického fotbalu Tori Penso prozradila, že po násilném incidentu během zápasu mládežnického týmu uvažovala o ukončení rozhodčí práce. Po zápase se údajně setkala s konfrontací s několika jednotlivci, což byl v její kariéře obzvláště traumatický okamžik. Tento incident slouží jako připomínka toho, že přístup žen k určitým sportovním pozicím se již dlouho setkává se značným odporem. Navzdory tomu vytrvala a tyto obtíže proměnila v hnací sílu úspěchu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Tori Penso (@tori.penso)

Evoluce, která jde za hranice oboru

Kromě fotbalu ilustruje situace Tori Penso širší problém: místo žen v historicky mužském prostředí. Mizogynní komentáře, které stále doprovázejí některá z jejích jmenování, často odhalují více o přetrvávajících předsudcích než o jejích kompetencích. Její kariéra ukazuje jednoduchou pravdu: odbornost, mistrovství a legitimita nezávisí na pohlaví.

V konečném důsledku každý zápas, který řídí americká fotbalová rozhodčí Tori Penso, pomáhá normalizovat zastoupení žen na vysoké úrovni v mezinárodním rozhodování. A s tím, jak se tyto trajektorie upevňují, fotbal se neustále vyvíjí, stává se otevřenějším, rozmanitějším a sebevědomějším v talentech, bez ohledu na jejich povahu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V Číně některé ženy zaplatí 100 eur za to, aby strávily několik hodin s cizím člověkem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V Číně některé ženy zaplatí 100 eur za to, aby strávily několik hodin s cizím člověkem.

Co kdyby se společnost stala jen další službou? V Číně se prosazuje překvapivý koncept: najímání lidské společnosti. Někteří...

Tento profesionální sprinter soutěží proti 100 mužům v závodě na 100 metrů a výsledek je překvapivý.

Co kdyby jedna sprinterka soutěžila v závodě proti 100 mužům? Toto je velkolepá a vzdělávací výzva, kterou vymyslel...

Policista se ocitne uprostřed rozlučky se svobodou; video se stane virálním.

Rutinní zásah nabral nečekaný směr. Policista, přivolaný na základě stížnosti na nelegálně zaparkovaná auta v obytné zóně, se...

Dávání květin muži: proč by toto gesto mělo být častější

Jediný den, kdy muži dostávají květiny, je na svých pohřbech. Smutný fakt, který zdůraznila nedávná studie. Květiny, často...

Streamer je fanouškem násilím políben a dostává se mu vlny podpory.

Zdánlivě bezstarostný živý přenos v Paříži před zápasem Francie-Senegal na mistrovství světa ve fotbale™ 2026 nabral šokující směr....

Oblečení novináře během mistrovství světa ve fotbale, které bylo považováno za „nevhodné“, vyvolává kontroverze.

Téměř na každé velké sportovní události se opakuje stejný scénář: žena sice dělá svou práci, ale středem diskuse...