Jérémy Doku brzy otcem: Francouzský novinář vyvolal kontroverzi

Fotbalista Jérémy Doku, který bude reprezentovat Belgii na mistrovství světa ve fotbale™ 2026, dal jasně najevo: chce být u narození svého dítěte, které se blíží. Raději ho bude nosit od prvního dne, než aby zvedal trofej. Francouzská novinářka se k tomuto rozhodnutí neváhala vyjádřit. Její stereotypní poznámky se staly virálními a, co je důležitější, znovu rozpoutaly debatu o roli otců v rodině.
Volba Jérémyho Doku je kontroverzní.
Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026 je sportovní událostí roku. Za kopačkami a číslovanými dresy stojí hráči, ale někdy i nastávající otcové. Protože ano, mají životy mimo stadiony a hřiště. Někteří už mají velké rodiny, zatímco jiní se připravují na přivítání svého prvního dítěte.
Zatímco norský obránce Leo Ostigard sledoval narození svého syna prostřednictvím videohovoru, hráč Jérémy Doku chce být u této šťastné události fyzicky přítomen. Dal to jasně najevo. „Pokud se mě zeptáte, co si přeji, moje odpověď zní, že nikdo nechce promeškat narození svého prvního dítěte. Vím ale také, že fotbal zahrnuje mnoho dalších aspektů,“ řekl novinářům.
Čtyřiadvacetiletý křídelník, klíčový hráč belgického národního týmu, je údajně připraven naskočit do prvního letadla, aby byl svědkem narození svého syna, které se očekává ve druhém červencovém týdnu. „Vím, že federace své hráče podporuje a chápe jejich situaci. Uvidíme, co s tím můžeme dělat,“ prohlásil. Zatímco jeho touha stát se otcem se setkala s podporou uvnitř týmu, reakce na natáčení pořadu „L'Équipe“ byla zcela jiná. Novinářka France Pierronová vyjádřila své nepochopení šokujícími poznámkami.
„Stovky fotbalistů by zabily, aby byly na vašem místě. A vy se toho všeho vzdáte, abyste šli a byli svědkem narození svého dítěte? Je to nechutný okamžik, kdy je otec k ničemu. Má roli komparzisty (...) Kluci si možná vzali půjčku, aby mohli přijet. Možná obětovali všechno a vy tam nepůjdete přestřihnout pupeční šňůru,“ řekla v živém vysílání.
Přetrvávající obraz otce jako pouhého „kompajze“ během porodu
Po tomto „nekontrolovaném výbuchu“ byla novinářka z média propuštěna . Zatímco uživatelé internetu jí spontánně dali červenou kartu za její nevhodné poznámky, jiní se postavili na její stranu s odvoláním na profesní imperativy a připomenutím klíčové role hráče na hřišti.
„Ví to předem… je profesionál, takže neodchází,“ poznamenal jeden uživatel internetu a tím zlehčil otcovu nepřítomnost v tomto vzácném okamžiku. Podle mnoha komentářů sice hráč může opustit manželku, ale ne tým. Velmi archaický pohled na rodičovství, které je pro matky často osamělou záležitostí.
V kolektivní představivosti jsou otcové v den porodu k ničemu: omdlí, místo chirurgické čepice si nasadí sterilní pantofle a přenesou svůj stres na matku. Jsou tam jen tak, pokud vůbec. Přesto jsou ve zdech porodnice jako fanoušci na tribunách: nabízejí neúnavnou podporu a solidaritu. Žádná studie se tímto tématem dosud nezabývala, což odráží ohlušující lhostejnost, která tuto mužskou zkušenost obklopuje.
Další problém: příliš angažovaní a přehnaně komplimentující otcové
Jak poznamenala porodní asistentka ve videozáznamu , mnoho otců raději mává vlajkou své země během zápasu, než aby drželi ruku své ženy během posledních kontrakcí. I když Jérémy Doku odmítá být pasivní a raději ignoruje své sportovní povinnosti, nedělá z něj zrovna „moderního hrdinu“. Ti nejempatičtější uživatelé internetu ho rychle chválí: „Je odvážný“, „Je to neuvěřitelné“, „Jaký vážený otec“ nebo dokonce „Matka má štěstí“.
Jérémy Doku, ozdobený online „čestnou medailí“ a prakticky oslavovaný jako „otec roku“, se dočkává téměř většího uznání než v den rozloučení. Co je pro ženu běžné, se pro muže stává mimořádným. A vysvětlení je jednoduché: společnost natolik normalizovala absenci otce, že jakmile se dobrovolně přihlásí k přítomnosti u porodu, stává se z něj „výjimečná bytost“.
Hráč jistě „riskuje“ a „ohrožuje svou kariéru“, ale ženy dělají totéž pokaždé, když otěhotní. Například v roce 2021 islandská hráčka Sara Björk Gunnarsdöttir, která hrála za Olympique Lyon, nedostala během těhotenství plný plat. A v tomto případě se jednalo pouze o cestu tam a zpět, aby přivítala své novorozené dítě, nikoli o trvalé opuštění svého postu.
Zpochybňování stereotypů o otcovství je odpovědností každého z nás
Ve společnosti, kde muži mají uspěchanou otcovskou dovolenou, která trvá sotva měsíc, je načase, aby otcové znovu zaujali své místo, aniž by čekali na veřejné uznání. Tato myšlenka získává na oblibě na sociálních sítích, ztělesňují ji zejména angažovaní otcové, kteří se zasazují o spravedlivější rozdělení rolí, rovnost pohlaví a chtějí napravit všechny chyby minulosti. Novináři, který hráče obvinil z nedostatku smyslu pro priority, tvůrce obsahu @papaplume odpověděl : „Nejde o nedostatek profesionality, ale o to vědět, co je v životě důležité.“
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Někoho nešokuje ani tak samotné rozhodnutí, jako spíše to, co implicitně odhaluje: myšlenka, že by si otec mohl dát přednost mateřství před kariérním postupem, zůstává pro mnohé výjimkou, která vyžaduje ospravedlnění. Jako by otcovská angažovanost byla stále považována za bonus, a nikoli za samozřejmost.
Naopak jiní poukazují na to, že elitní sport si vnucuje svou vlastní logiku, omezení, oběti a naléhavé hierarchie. Tato čistě soutěžní perspektiva však možná přehlíží jednu jednoduchou věc: kariéry přicházejí a odcházejí, zápasy následují jeden za druhým, zatímco některé momenty se nikdy neopakují.