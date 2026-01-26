Ve 12 letech zachránil svými rychlými reflexy život své matce při řízení.

Search here...

Fabienne Ba.
Dvanáctiletý Zac Howells se stal hrdinou v anglickém Worcestershire. Když jeho matka Nicola Crump ztratila za volantem vědomí, teenager převzal v silničním provozu kontrolu nad vozidlem, zabránil nehodě a zavolal o pomoc. Jeho klid si od té doby vysloužil uznání od úřadů, které mu udělily medaili za statečnost.

Život zachraňující reflex v kritickém okamžiku

Tragédie se mohla odehrát během pouhých několika sekund 14. prosince 2025. Nicola Crump se při jízdě na rušné silnici náhle zhroutil a noha mu uvízla na plynovém pedálu. Vedle něj dvanáctiletý Zac zůstal klidný. Okamžitě se chopil volantu, prudce stáhl auto na krajnici a bezpečně ho zastavil na trávě. Poté zavolal záchrannou službu a poskytl jim všechny potřebné informace.

Na svůj věk působivý klid a rozvaha

Ve svých pouhých 12 letech Zac jednal s pozoruhodnou jasností myšlení. Žádný křik, žádné zběsilé pohyby: vyhodnotil situaci, jednal metodicky a chránil nejen svou matku, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Jeho chování, technické i promyšlené, dalece předčilo to, co by se dalo od předpubertálního dítěte v tak kritické situaci „očekávat“.

Zasloužené oficiální uznání

O měsíc později, 14. ledna 2026, byl Zac vyznamenán policejním oddělením Západní Mercie během ceremoniálu v jeho sídle. Náčelník Richard Cooper prohlásil: „Pro dítě je to děsivý zážitek, a přesto zůstal klidný, soustředěný a udělal přesně to, co je správné. Jeho odvaha zabránila tragédii.“ Celá rodina s hlubokým dojetím sledovala předávání medaile.

Hrdá matka, gesto, které si vynucuje obdiv.

Nicola Crumpová, která se nyní plně zotavila, neskrývá své emoce. „Projevil klid, jaký by mnoho dospělých nemělo,“ říká. Pro přítomné policisty Zacův postoj svědčí o zralosti a smyslu pro zodpovědnost, což je na jeho věk vzácné.

Zacovy činy slouží jako drsná připomínka toho, jak rychlé reflexy, klid a rozhodné jednání mohou zachránit životy. Jeho příběh také znovu oživuje debatu o důležitosti výuky první pomoci mladým lidem a o nutnosti být při řízení ostražití vůči určitým varovným zdravotním signálům. Mladý hrdina, jehož činy měly hluboký dopad, dalece přesahující jeho věk.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
