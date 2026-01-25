Gesto této 81leté babičky pro svého vnuka dojímá uživatele internetu.

Search here...

Sue Jacquot, 81letá americká babička z Arizony, začala hrát hru Minecraft, aby finančně podpořila svého vnuka Jacka, který trpí vzácnou formou sarkomu. Její kanál na YouTube s názvem „GrammaCrackers“ explodoval v popularitě, během dvou měsíců získal 400 000 odběratelů a generoval příjmy a dary, které pomáhají zmírnit léčebné výdaje jejího vnuka.

Objevování her skrze rodinnou lásku

Sue Jacquot, fanynka Minecraftu, kterou k tomuto sportu přivedla jedno léto její vnoučata, založila před dvěma měsíci svůj kanál GrammaCrackers , aby získala finanční prostředky na Jackovu léčbu rakoviny svalů a tkání. Její poutavá osobnost a opravdové nadšení okamžitě uchvátily její publikum: během několika týdnů vznikla partnerství, prudce rostoucí počet zhlédnutí a obrovská komunita.

Řetěz, který exploduje a zachraňuje životy

Za méně než 60 dní dosáhla GrammaCrackers 400 000 odběratelů a vygenerovala příjmy z reklamy, které šly přímo do péče Jacka. Kampaň GoFundMe, na kterou odkazoval každý popis videa, vybrala téměř 49 000 dolarů (42 000 eur). Tento virální úspěch proměnil obyčejnou babičku ve skutečnou herní ikonu a svým odhodláním dojala miliony uživatelů internetu.

Dojemné reakce rodiny

Austin, Jackův starší bratr, dosvědčuje dopad: „Slova nemohou vyjádřit naši vděčnost. Vaše štědrost nám v této nejisté době ulehčuje náklady na lékařskou péči.“ Sue s úžasem prohlašuje do kamery: „Vaše pomoc je prostě neuvěřitelná. Nerozumím tomu, co děláte.“ Nedávný živý přenos, ve kterém Jack navštíví svůj výtvor z Minecraftu, se stává dojemným okamžikem spojení.

Mezigenerační láska vítězí na internetu

Tento příběh jde nad rámec pouhého herního úspěchu: 81letá babička ovládá YouTube, sjednocuje globální komunitu a díky své nově nabyté vášni zachraňuje svého vnuka. Tento příběh nám připomíná mimořádnou sílu sociálních médií, když slouží skutečným a dojemným lidským cílům.

Závěrem lze říci, že příběh Sue Jacquotové silně ilustruje, že solidarita a rodinná láska mohou překonat generace a technologie. Tím, že tato babička promění prostou vášeň v obrovský projev podpory, dokazuje, že srdce, mnohem více než věk, je skutečnou hnací silou největších lidských revolucí.

Sabrina Gonzalez Pasterski, mladá fyzička, která mohla způsobit revoluci ve vědě

