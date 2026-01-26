Search here...

Nechat se najmout robotem: děsivý boom v pohovorech s umělou inteligencí

Společnost
Émilie Laurent
embaucher par une IA
Image d'illustration : Freepik

Zatímco kandidáti používají umělou inteligenci k vylepšení svých životopisů, shromažďování tipů na prezentace nebo k dokonalému napsání poutavého e-mailu, firmy se na tyto digitální nástroje obracejí i k procházení žádostí a výběru dalšího náboráře. Umělá inteligence přebírá pozice v oblasti lidských zdrojů, ale někdy jí chybí objektivita a především citlivost.

Přístup náboru 2.0, který je pro firmy stále atraktivnější

Umělá inteligence se stala všudypřítomnou součástí našeho každodenního života a někdy dramaticky zvyšuje naše šance na získání práce . Možná jste již chatGPT použili při hledání práce a ušetřili si trochu duševní námahy tím, že jste si objednali několik služeb. Ať už jde o přepsání e-mailu, zjednodušení psaní motivačního dopisu nebo procvičování záludných otázek, umělá inteligence je váš osobní kouč, váš všestranný robot.

Kdybyste sami napsali byť jen jediný odstavec, byli byste úplně ztraceni. Měli byste vědět, že i vedoucí pracovníci v podnicích využívají této poslušné a efektivní pracovní síly k náboru nových talentů. Kvůli nedostatku zaměstnanců nebo časové tísni zaměstnavatelé delegují tento důležitý úkol na bezduché roboty. A nechtějí je jen seřadit životopisy podle relevance, ale aby se ujali role personalistů.

Představte si, že jste prošli různými fázemi pohovoru a dorazíte k tomu klíčovému okamžiku: virtuální výměně názorů přes obrazovku. Otevřete odkaz zaslaný e-mailem a tvář, která se před vámi objeví, není nic jiného než sbírka pixelů, žena složená z algoritmů, ne z masa a krve. Ocitnete se v interakci s robotem stejným způsobem, jako byste interagovali se skutečným člověkem. Tento futuristický scénář se stává realitou. Francouzský startup HR Engine se například chlubí tím, že díky svému firemnímu systému umělé inteligence šetří náborářům „dva dny práce“. Jistě, úspora času, ale značná ztráta lidského spojení.

Od prověřování životopisů až po pohovory má umělá inteligence téměř konečné slovo.

Tato umělá inteligence, která prohledává váš životopis a pečlivě zkoumá každý řádek, vám prakticky poskytne profesionální diagnózu. Není to jen nástroj pro řešení problémů; je to dirigent náborového orchestru. Zajišťuje vše od prvního kontaktu až po praktická cvičení. A je to jako skutečná epizoda seriálu „Black Mirror“.

Tento stroj, který nerozumí intuici, vytváří psychologický profil každého kandidáta. Je zodpovědný za hodnocení žádostí na základě několika kritérií. Majitelé těchto robotů se snaží lidi ujistit, že umělá inteligence se spoléhá výhradně na dovednosti. Byli naprogramováni tak, aby při náboru nepoužívali vzhled ani pohlaví, ale kvalifikovaného jedince. Proto by měli být neutrální. To je docela užitečné pro prevenci zvýhodňování a rozhodování na základě vzhledu.

Umělá inteligence stojící za náborem, což je problematické

Tyto umělé inteligence, domestikované velkými korporacemi, drží vaši budoucnost ve svých rukou. Což je docela děsivé, když vidíte skandály, které z toho vyplývají. Zneužívání dat, obchodování s fotografiemi, stereotypní analýza – umělá inteligence otevírá dveře všem druhům zneužívání a nerovností.

Místo boje proti tichým nespravedlnostem profesního světa je umělá inteligence dokáže také normalizovat. „K výběru umělá inteligence využívá data, která jí byla předána, takže pokud na těchto pozicích vždy byli muži, bude si myslet, že jsou kompetentnější, a bude upřednostňovat mužské profily,“ obává se Marie Contentová, právnička sociálního práva z BG2V, v rubrikách média Les Echos .

Ve studii z roku 2020 vyzvala Apec (Asociace pro zaměstnávání manažerů) k promyšlenému a umírněnému využívání umělé inteligence. „Umělá inteligence by měla být pouze doplňkovým nástrojem k provádění těch nejnáročnějších úkolů, ale v žádném případě ji nelze považovat za neomylnou,“ uvádí se ve studii. To ukazuje, že umělá inteligence má svá omezení v oblasti náboru.

Umělá inteligence, zcela neovlivněná vaší citlivostí, výřečností ani láskou ke slovům, si vybírá spíše vaše zavazadla než vaši samotnou bytost. Jinými slovy: neočekávejte, že budete „oblíbení“. Proč si nepředstavit svět, kde i vy máte virtuálního klona schopného před kamerou vychvalovat vaše ctnosti?

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Ve 12 letech zachránil svými rychlými reflexy život své matce při řízení.

