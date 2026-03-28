Tyto sportovkyně boří přetrvávající tabu tím, že otevřeně diskutují o menstruaci během soutěží.

Menstruace, téma dlouho zamlčované, se nyní ve vrcholovém sportu otevřeněji diskutuje. Mnoho sportovkyň se rozhodlo sdílet své zkušenosti, aby lépe vysvětlily dopad menstruačního cyklu na výkon a pohodu. Tyto zkušenosti přispívají ke změně postojů a podporují holističtější přístup ke zdraví sportovkyň.

Heather Watson, významné prohlášení v tenise

V roce 2015 britská tenistka Heather Watson veřejně hovořila o dopadu menstruace na její výkon na Australian Open. Její svědectví pomohlo odhalit realitu, o které se v profesionálním tenise málokdy mluví. Sportovkyně vysvětlila, že pociťovala únavu, závratě a nedostatek energie, což jsou příznaky někdy spojené s menstruací. Její prohlášení vyvolalo četné komentáře a zahájilo diskusi o vhodné fyzické přípravě sportovkyň.

Fu Yuanhui, svědectví široce sdílené na olympijských hrách

Čínská plavkyně Fu Yuanhui také přitáhla pozornost na olympijských hrách v Riu v roce 2016 tím, že spontánně hovořila o své menstruaci po závodě. Její intervence byla široce informována v mezinárodních médiích, zejména proto, že toto téma zůstává v některých sportovních kulturách velmi tabu. Mnoho pozorovatelů zdůraznilo důležitost jejího otevřeného promluvení pro normalizaci diskuse o menstruačním zdraví.

Paula Radcliffe nám připomíná, že výkon a menstruace nejsou neslučitelné.

Britská maratonka Paula Radcliffeová se také několikrát během své kariéry zmínila o závodění během menstruace. Její zkušenost ukazuje, že účinky menstruačního cyklu se liší člověk od člověka a že některé sportovkyně si dokáží udržet vysokou úroveň výkonnosti. Odborníci zdůrazňují důležitost vyhýbání se předsudkům a upřednostňování individuálního přístupu.

Alex Morgan a zohlednění cyklu ve fyzické přípravě

Ve fotbale americký útočník Alex Morgan hovořil o potřebě lépe integrovat hormonální zdraví do podpory poskytované hráčkám. Zohledňování menstruačního cyklu během tréninku se těší rostoucímu zájmu ve výzkumu sportovní medicíny. Některé týmy experimentují s monitorovacími nástroji, které jim umožňují přizpůsobit regeneraci nebo intenzitu cvičení individuálním potřebám.

Postupný vývoj ve světě sportu

Rostoucí počet těchto zpráv pomáhá měnit vnímání menstruace ve sportu. Několik federací a organizací nyní podporuje holističtější přístup ke zdraví sportovců, včetně hormonálních a reprodukčních aspektů.

Vědecký výzkum zdůrazňuje, že účinky menstruačního cyklu se mohou u jednotlivých osob lišit, a proto je nezbytný personalizovaný přístup. Přístup ke spolehlivým informacím umožňuje sportovkyním lépe porozumět svému tělu a přizpůsobit mu trénink.

Sdílením svých zkušeností tyto sportovkyně pomáhají prolomit tabu, které v profesionálním sportu stále existuje. Jejich hlasy podporují větší uznání menstruačního zdraví a přispívají k vývoji tréninkových a podpůrných postupů.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
„Nikdy jsem si to nepočítala": tato studie odhaluje, kolik menstruace skutečně stojí

„Nikdy jsem si to nepočítala“: tato studie odhaluje, kolik menstruace skutečně stojí

Menstruace se často hovoří v kontextu těla, cyklu nebo emocí, ale mnohem méně se řeší její dopad. Nedávná...

Co znamená trend „Six Seven“ na sociálních sítích, který rozděluje generace?

„Šest sedm.“ Dvě čísla, žádné vysvětlení… a přesto je na sociálních sítích nemožné se mu vyhnout. Za tímto...

Proč vás levné obchody povzbuzují k tomu, abyste utratili více, než jste plánovali

Chodíme tam pro jednu konkrétní položku a odcházíme s náručí plnou drobností, hrnků a svíček. V diskontních obchodech,...

„Friendflation“: tento nenápadný jev, který oslabuje některá přátelství

Jít ven, sdílet jídlo, jet na víkend pryč… tyto chvíle s přáteli jsou dobré pro duši i srdce....

Herečka Gillian Anderson (57) hovoří o tlaku věku na ženy.

Stárnutí na veřejnosti nikdy není neutrální, zejména pro ženy. Americká herečka Gillian Anderson, známá od 90. let, se...

Tato profesionální surfařka získává první „mateřskou divokou kartu“, což je významný pokrok v tomto sportu.

Světová surfařská liga (World Surf League) zavedla průlomové opatření na podporu sportovkyň po mateřské dovolené. Francouzská surfařka Johanne...