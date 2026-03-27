„Nikdy jsem si to nepočítala“: tato studie odhaluje, kolik menstruace skutečně stojí

Menstruace se často hovoří v kontextu těla, cyklu nebo emocí, ale mnohem méně se řeší její dopad. Nedávná studie staví věci do perspektivy: v průběhu života představuje menstruace značný výdaj.
Cena daleko přesahující náklady na ochranné pomůcky.
Když se řekne menstruace, nejprve si představíme menstruační produkty, ale realita je mnohem širší. Podle analýzy, kterou sdílela aplikace Clue v rámci své kampaně „Cena krvácení“, by menstruující žena mohla za svůj život utratit až přibližně 25 000 eur.
Tato částka samozřejmě zahrnuje menstruační potřeby (vložky, tampony, menstruační kalíšky nebo menstruační spodní prádlo), ale také další často přehlížené výdaje: léky proti bolesti, určité lékařské konzultace nebo dokonce náklady spojené s malými, neočekávanými každodenními potřebami, jako je praní prádla nebo oblečení. Jednotlivě se tyto nákupy mohou zdát skromné, ale v průběhu let se nahromadí a nakonec představují značný rozpočet.
Výdaje trvající celá desetiletí
Menstruace je významnou součástí života. V průměru může člověk menstruovat 35 až 40 let. To se promítá do pravidelných nákupů, měsíc co měsíc, rok co rok. Tento rytmus vytváří nepřetržitý výdaj, který je integrován do každodenního života a často zůstává bez povšimnutí. Na rozdíl od jiných jednorázových nákladů na zdravotní péči se tyto náklady časem hromadí.
Kromě těchto nákladů mohou existovat výdaje související s menstruačním zdravím: bolest, premenstruační syndrom nebo stavy, jako je endometrióza. V těchto případech se náklady na lékařskou péči mohou zvýšit v závislosti na potřebách a přístupu k péči. Některé ženy volí opakovaně použitelná řešení, jako jsou menstruační kalíšky nebo menstruační spodní prádlo. Tyto možnosti mohou z dlouhodobého hlediska snížit náklady, i když vyžadují větší počáteční investici.
Ekonomická realita, o které se stále málo diskutuje
Navzdory svému dopadu zůstává otázka nákladů na menstruaci v diskusích o kupní síle nebo veřejném zdraví do značné míry nepřítomna. Mnoho organizací však nyní hovoří o „menstruační chudobě“. Tento termín označuje situace, kdy některé ženy mají potíže s přístupem k odpovídajícím menstruačním produktům. Ve Francii nemají 4 miliony menstruujících žen přístup k menstruačním hygienickým produktům.
Studie v několika zemích ukazují, že některé ženy musí kvůli nedostatku zdrojů činit rozpočtová rozhodnutí nebo se uchýlit k méně pohodlným alternativám. Tváří v tvář této situaci se objevují iniciativy: bezplatná distribuce hygienických potřeb v některých školách a univerzitách, místní akce a osvětové kampaně.
Zvýraznění neviditelných nákladů
Clue si ve své kampani klade za cíl zviditelnit to, co není vždy vidět. Cílem je zvýšit povědomí o často podceňované ekonomické realitě. Tyto výdaje, které jsou rozloženy v čase a spojeny s osobními záležitostmi, snadno zůstávají nepovšimnuty. Přesto jsou nedílnou součástí každodenního života mnoha lidí. Jejich odhalení také otevírá diskusi o přístupu k menstruačním produktům, které mnozí považují za nezbytné.
Směrem k holistickému pohledu na menstruační zdraví
V posledních letech se menstruační zdraví postupně dostává do popředí. Více se mluví o bolesti, cyklu, pohodě… a nyní i o nákladech. Uznání těchto nákladů znamená také uznání skutečných potřeb těla. Vaše tělo si se svými rytmy a variacemi zaslouží respekt, naslouchání a podporu bez tabu nebo minimalizace.
Tento odhad v konečném důsledku zdůrazňuje jednoduchou pravdu: menstruace není jen biologickým zážitkem. Má také hmatatelný dopad na každodenní život. Kvantifikací této skutečnosti studie pomáhá změnit perspektivy a podpořit spravedlivější, informovanější a inkluzivnější přístup ke zdraví.