Nová generace, unavená umělou inteligencí, znovuobjevuje toto zapomenuté potěšení roku 2016

Společnost
Léa Michel
@thylaneblondeau/Instagram

Co kdyby skutečným luxusem v roce 2026 byl… život bez algoritmů? Zatímco umělá inteligence slibuje optimalizaci všech aspektů každodenního života, část mladých lidí si volí zcela jinou cestu: cestu jednoduchosti, autenticity a radostného znovuobjevení ne tak vzdálené éry, která však již byla mytologizována.

Když hvězdy znovu roznítí plamen roku 2016

V posledních několika měsících se sociálními médii šíří vlna nostalgie, ale ne jen tak ledajaké. Nejde jen o návrat k vintage trendům: je to fascinace rokem 2016 , vnímaným jako zlatý věk digitálních technologií – spontánnější, lehčí, lidštější. Obzvláště pozoruhodné je, že toto hnutí zesilují i veřejné osobnosti. Hvězdy jako americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber a americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon sdílejí své vzpomínky na toto období a oživují barevné vzhledy, neretušované selfie a radostně nedokonalou estetiku. Jejich účast výrazně zviditelňuje tuto touhu zpomalit a znovuobjevit pocit svěžesti, který je dnes často považován za nedostatek.

Generace objevující rok 2016 s úžasem

Tento návrat do roku 2016 není jen pro ty, kteří tuto éru prožili. Mnoho mladých lidí ji objevuje téměř jako paralelní vesmír. Pro ně tento rok představuje jemnější, méně strategický internet, kde lidé zveřejňovali příspěvky spíše pro zábavu než pro dosažení úspěchu. Žasnou nad filtry Snapchatu z minulých let, chytlavými popovými playlisty a odvážnými módními styly, které vnímají jako závan čerstvého vzduchu v současnosti, která je často vnímána jako příliš vážná, příliš optimalizovaná a příliš strukturovaná.

„analogový životní styl“: reakce na digitální nasycení

Kromě obrazů a vzpomínek se jedná především o nový životní styl: „analogový životní styl“. Více než jen dočasný „digitální detox“, je to skutečný posun v návycích. Čtení na papíře, psaní rukou, poslech vinylových desek, vedení deníku, vaření bez aplikací, používání jednoduchých spotřebičů… tyto činnosti se stávají vědomými a téměř posilují volby. Umožňují nám znovu se spojit s pomalejším tempem, s dotekem, s všímavostí a především s pocitem vlastní přítomnosti.

Tváří v tvář hlasovým asistentům, automatizovaným doporučením a rozhodování, která jsou stále častěji delegována na algoritmy, mnoho mladých lidí skutečně zažívá jakousi únavu. Pocit, že si už doopravdy nevybírají, že už doopravdy nemyslí samostatně, se stává zatěžujícím. Obracením se k manuálnějším a jednodušším praktikám se snaží znovu získat kontrolu nad svým každodenním životem, převzít zpět kontrolu nad svým jednáním, volnočasovými aktivitami a svým časem.

2016, více než rok: stav mysli

Tento návrat do roku 2016 tedy není jen retro módní výstřelek. Ztělesňuje hlubokou touhu po vyvážení role technologií v životě. Nová generace digitální technologie neodmítá, ale chce, aby zůstaly nástrojem, nikoli autopilotem. Obnovením hodnoty jednoduchých potěšení, smyslových zážitků a radostné nedokonalosti nově definuje, co znamená žít život naplno ve věku umělé inteligence.

Zkrátka, rok 2016 se stal symbolem: symbolem jemnějšího, hravějšího a lidštějšího vztahu s propojeným světem. Inspirativní výzvou ke zpomalení, k volbě a především k vychutnání si každého okamžiku.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
