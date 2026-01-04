Tento italský důchodce pracuje o jeden den příliš mnoho a vidí, jak je jeho důchod narušen.

V Itálii se důchodce, který si myslel, že si může doplnit příjem tím, že si přijme jeden den práce jako filmový komparzista, ocitl v krizi svých důchodových plánů. Několik let poté, co opustil pracovní poměr, obdržel žádost o vrácení desítek tisíc eur za to, že – aniž by si plně uvědomil důsledky – porušil velmi přísná pravidla pro kombinování pracovních a důchodových dávek.
Den natáčení, který stojí hodně peněz
Poté, co v létě 2019 odešel do důchodu v rámci programu předčasného odchodu do důchodu, přijal muž v roce 2021 malou roli komparzisty ve filmu. Za tento jediný pracovní den dostal něco málo přes 78 eur hrubého, což je skromná částka, aniž by si představoval, že by to bylo považováno za zakázaný návrat do práce pro ty, kteří pobírají předčasný důchod.
Italská reforma a past kombinace zaměstnaneckých a důchodových dávek
Od zavedení tzv. reformy „Kvóta 100“ Itálie zakazuje těm, kteří se rozhodli pro předčasný odchod do důchodu, vykonávat jakékoli placené zaměstnání, a to i dočasné. Po odhalení této deklarované činnosti penzijní úřad (INPS) usoudí, že důchodce porušil předpisy, a požaduje přibližně 24 000 eur, což je téměř roční důchod, s měsíčními srážkami ve výši několika stovek eur přímo z jeho důchodu.
Sankce považovaná za naprosto nepřiměřenou
Důchodce přiznává porušení pravidla, ale domnívá se, že trest je nepřiměřený: požadovaná částka je téměř 300násobkem platu, který obdržel za jediný den natáčení. Jeho právník toto opatření odsuzuje jako „zbytečně zatěžující“ za přestupek spáchaný bez podvodného úmyslu a žádá, aby byl trest snížen na rozumnou úroveň, aniž by byl ohrožen celý jeho roční důchod.
Čtyři roky právních tahanic k vítězství v případu
Trvalo čtyři roky soudního řízení, než případ dosáhl příznivějšího výsledku. Začátkem prosince 2025 Účetní dvůr Piemontu konečně uznal nepřiměřenou povahu sankce a zopakoval, že „tresty musí zůstat přiměřené přestupku“, a to i v případech nedodržení pravidel o kombinování zaměstnaneckých a důchodových dávek.
Splácení jednoho měsíčního důchodu místo ročního
Soud se poté rozhodl snížit dlužnou částku: důchodce by již nemusel splácet ekvivalent celoročního důchodu, ale pouze jeden měsíční, tedy přibližně 2 000 eur. Účet sice zůstává ve srovnání se 78 eury, které si vydělal za den natáčení, vysoký, muž se však vyhýbá masivnímu a trvalému vyčerpání svých příjmů a jeho případ ilustruje často přehlížená rizika programů předčasného odchodu do důchodu, kdy nejsou známy limity návratu do práce.
Tento případ zdůrazňuje někdy až přílišnou rigiditu pravidel upravujících kombinaci práce a důchodu v Itálii, zejména pro ty, kteří požívají výhod programů předčasného odchodu do důchodu. Především slouží jako připomínka toho, že zdánlivě neškodný čin, provedený bez podvodného úmyslu, může mít při špatném pochopení předpisů vážné finanční důsledky. Ačkoli konečné rozhodnutí soudu obnovuje určitou míru proporcionality, zkušenost tohoto důchodce zdůrazňuje důležitost lepšího informování budoucích důchodců a uvážlivějšího uplatňování sankcí.