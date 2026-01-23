Search here...

Vlaky bez dětí: jak hnutí „žádné děti“ znovu rozdmýchává kontroverzi

Společnost
Photo d'illustration : Freepik

Zatímco francouzská národní železniční společnost SNCF testuje vozy vyhrazené pro děti starší 12 let, narůstá kontroverze ohledně možného vyloučení mladších cestujících. Evropa nabízí velmi odlišné modely, ať už jde o snahu o klid a mír, nebo o začlenění rodin.

Možnost „bez dětí“, která vyvolává kontroverze

Od 8. ledna 2026 testuje SNCF na trati Paříž-Lyon novou kategorii s názvem „Optimum Plus“, kam nejsou povoleny děti do 12 let. Tato iniciativa byla prezentována jako „reakce na poptávku po klidu a pohodlí“, ale okamžitě byla odsouzena jako „symbol rostoucího odmítání dětí ve veřejných prostorách“.

Toto opatření je součástí širšího hnutí „žádné děti“, které se objevilo na některých veřejných místech a v podnicích a které nastoluje otázku o místě, které je ve společnosti přisuzováno dětství.

Ve Švýcarsku a Finsku rozmazlené děti

Naopak se několik evropských zemí zaměřilo na začleňování rodin, aby podpořilo cestování vlakem namísto používání automobilu. Ve Švýcarsku mají vlaky Intercity rodinné vagóny vyzdobené v džungli s herním koutem, knihami a hračkami volně dostupnými. Pozoruhodný detail: dospělí, kteří často cestují s dětmi, dokonce dostávají speciální slevovou kartu – způsob, jak odměnit cestování s rodinou.

Ve Finsku má téměř každá hlavní vlaková trať rodinný oddíl: herní koutky, dětské koutky vybavené ohřívači lahví, postýlky na spaní a dokonce i vozíky s aktivitami. Myšlenka je jednoduchá: děti si mohou vyplnit páru a hrát si, aniž by rušily ostatní cestující. Pro společnost VR to není otázka tolerance, ale práva na pohodlí pro všechny – dospělé i děti.

Kompromisy jinde v Evropě

Rakousko se řídí podobným přístupem. Jeho rychlovlaky nabízejí vyhrazené prostory pro rodiny a také klidné zóny pro cestující, kteří chtějí cestovat v klidu a pohodě, aniž by jim bylo zakázáno vstupovat s dětmi. Některé vlaky dokonce zahrnují malé kino pro mladší děti, které je na dlouhých cestách zabaví.

Belgie a Itálie rovněž povolují přepravu dětí v tichých vozech, přičemž se spoléhají spíše na rodičovskou odpovědnost než na vyloučení. Naproti tomu ve Španělsku národní železniční společnost Renfe výslovně zakazuje přístup do „tichých zón“ nezletilým osobám mladším 14 let a zvířatům, a přijímá tak politiku podobnou té, kterou testovala SNCF.

Spíše společenský problém než pouhá otázka pohodlí

Za touto kontroverzí se skrývá vize společného soužití. Měly by být určité prostory vyhrazeny pro dospělé hledající klid, s rizikem vyloučení mladších lidí? Nebo by měly být vlaky přepracovány tak, aby skutečně vyhovovaly všem typům cestujících, včetně dětí?

Ve Finsku a Švýcarsku vlakové společnosti prokázaly, že je možné skloubit klidnou a rodinnou atmosféru. Zatímco Francie prosazuje vagón „bez dětí“, jiné země se rozhodly nabídnout dětem více prostoru.

Experiment SNCF s „žádnými dětmi“ v konečném důsledku jde nad rámec prosté otázky pohodlí. Odhaluje napětí mezi dvěma přístupy: jedním je separace a druhým začlenění. Ve snaze zachovat klid společnost riskuje, že přítomnost dětí projeví sociální únavu. Evropa však dokazuje, že vyvážená řešení existují: hřiště pro některé, klidné zóny pro jiné. Výzvou pro SNCF může být méně vyloučení než spíše vynález vlaku, kde si každý přirozeně najde své místo.

