Američanka byla vážně zraněna a zachráněna dvěma turisty díky podezřelé stopě.

Zkušená americká turistka nedávno zažila v horách Utahu zážitek blízký smrti. Za své přežití vděčí rychlé reakci dvou cizích lidí, kteří se rozhodli sledovat záhadnou krvavou stopu až k ní. Její nehoda slouží jako drsná připomínka toho, jak hory, i ty známé, zůstávají nepředvídatelným prostředím, které vyžaduje opatrnost a přípravu.
Dramatický pád u vodopádů Bridal Veil Falls
3. února se Jacque Tietijenová, zkušená horolezkyně, která již zdolala vrchol Everestu, vydala sama na túru poblíž vodopádů Bridal Veil Falls v Utahu. Jak informoval deník Daily Mail , na strmé stezce těžce spadla ze svahu o sklonu přibližně 45 stupňů a ztratila vědomí, přičemž utrpěla těžké zranění hlavy. V bezvědomí ležela v chladu více než hodinu a nemohla si přivolat pomoc.
Stopa krve jako Ariadnina nit
O něco později se dva turisté ocitli ve stejné oblasti a všimli si něčeho neobvyklého: stopy krve ve sněhu nebo na zemi. Tam, kde by se jiní mohli otočit, se oni rozhodli sledovat tuto znepokojivou stopu, dokud nenašli Jacque Tietijenovou, v bezvědomí a ve velkém zoufalství na úpatí skalní stěny. Okamžitě zavolali o pomoc, přikryli ji kabáty a snažili se ji zahřát, zatímco čekali na evakuační vrtulník.
Rodina mladé ženy věří, že její rychlé myšlení a iniciativa jí zachránily život. Její švagrová o obou mužích mluví jako o skutečných hrdinech a zdůrazňuje jejich smysl pro detail a jejich rozhodnutí neignorovat znepokojivé signály.
Vážná zranění a nejistá prognóza
Jacque Tietijenová byla letecky transportována do nemocnice Utah Valley Hospital, kde lékaři diagnostikovali zlomeninu lebky, mnohočetné krvácení do mozku, zlomeniny obličeje a četné pohmožděniny. Byla umístěna na jednotku intenzivní péče, kde lékařské týmy pečlivě sledovaly otok jejího mozku. Lékaři varovali, že pokud by se otok příliš zhoršil, mohla by být nutná urgentní operace k odstranění části lebeční kosti, aby se umožnilo rozšíření mozkového prostoru.
Její rodina zahájila sbírku na pokrytí lékařských výloh a připravuje se na potenciálně dlouhé a nejisté zotavení. Všichni zdůrazňují, že navzdory svým rozsáhlým zkušenostem nebyla imunní vůči nehodám, což ilustruje inherentní riziko jakékoli horské aktivity.
Bezpečnostní lekce, které je třeba si zapamatovat
Rodina a přátelé turisty zdůrazňují několik základních pravidel, která nehoda jasně odhalila. Doporučují zejména nikdy nechodit na túru sami, vždy někoho informovat o trase a předpokládaném čase návratu a vyhýbat se oblastem, o kterých je známo, že jsou nestabilní nebo příliš technicky náročné. Znovu také zdůrazňují důležitost nošení vhodného oblečení do chladného počasí, a to i na túru, která se zdá být „snadná“ nebo krátká.
Z pohledu záchranářů tento typ zásahu zdůrazňuje, jak zásadní je reakce svědků: zaznamenání neobvyklého detailu, jako je stopa krve, odvaha jít se podívat, rychlé upozornění záchranných složek a poskytnutí počáteční ochrany před chladem jsou vše, co může změnit výsledek tragédie.
Příběh o přežití a solidaritě
Nehoda Jacque Tietijenové je příběhem brutálního neúspěchu v známém prostředí, ale také příběhem řetězce solidarity, který se spustil v pravý okamžik. Od bdělosti dvou anonymních turistů až po rychlé záchranné akce a odborné znalosti lékařských týmů, každý článek přispěl k tomu, že jí dal šanci na přežití navzdory kritickým zraněním.
Pro fanoušky hor je tento příběh silnou připomínkou: ani ti nejzkušenější turisté nejsou nikdy zcela v bezpečí a opatrnost, příprava a pozornost k ostatním zůstávají nejlepšími spojenci, aby se dobrodružství nezměnilo v tragédii.