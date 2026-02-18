Hluboce zadlužená prodala svůj dům a rozhodla se žít celoročně na výletní lodi.

Ve věku přes 60 let se Sue Barr ocitla zahlcena dluhy souvisejícími s jejím domem. Aby tato americká fotografka změnila směr, prodala svůj majetek a vydala se na nový život… na moři.
Dluh, který se stal příliš těžkým na to, aby se unesl
Téměř 20 let žila Sue Barrová v New Jersey, kde rozvíjela svou fotografickou kariéru a zároveň jako samoživitelka vychovávala svého syna. Jakmile její dítě vyrostlo a usadilo se na Floridě, něco se změnilo. V rozhovoru zveřejněném serverem Business Insider vysvětlila, že si nahromadila to, co popsala jako „ohromující“ dluh, který se z velké části týkal jejího domu. Každý neočekávaný výdaj – jako například porucha topení – pohltil úspory, které se snažila nashromáždit na cestování.
Zejména vypráví, jak „musela zrušit cestu do Kostariky, aby si mohla dovolit financovat naléhavé opravy“. Tato epizoda znamenala zlom: uvědomila si tehdy, že si už nedokáže představit budoucnost v tomto každodenním životě diktovaném účty a finančními omezeními.
Foto: Sue Barr (www.suebarr.com)
Prodej domu pro nový začátek
Tváří v tvář této slepé uličce učiní Sue Barr radikální rozhodnutí: prodat svůj dům. I když hned neví, co bude dělat dál, vzpomene si na kamarádku, která pracuje na výletních lodích. Nápad se jí zrodí. Při procházení online nabídek práce objeví pozice fotografů na palubách výletních lodí. Uchází se o práci a je jí nabídnuta smlouva jako „hlavní fotograf“ pro luxusní společnost.
Před naloděním musela získat námořnický průkaz, což zahrnovalo rozsáhlé lékařské a fyzické prohlídky. Říká, že tato zkušenost byla náročná, ale testy složila. Krátce nato odletěla do australského Sydney, výchozího bodu svého nového života.
Život mezi kontinenty
Ve své eseji publikované v Business Insider Sue Barr vysvětluje, že během šesti měsíců navštívila tři kontinenty. Také uvádí, že znovu získala „lepší fyzickou kondici“ a „stabilnější náladu“. Práce na moři jí umožnila snížit fixní výdaje: žádné další daně z nemovitosti, žádné další náklady na údržbu domácnosti. Popisuje „pocit finanční a osobní úlevy“, který evokuje „nově nabytou svobodu“. Pro ni tento přechod nepředstavuje jen změnu prostředí, ale skutečnou redefinici jejího životního stylu. Mluví o „nové kapitole poznamenané kreativitou a cestováním“.
Realita náročnější, než se zdá
Život na palubě však zdaleka není jen otázkou permanentní plavby. V jiné zprávě publikované časopisem People Sue Barr popisuje intenzivní programy a rychlé tempo. Termíny jsou krátké a spokojenost cestujících zůstává nejvyšší prioritou. Životní podmínky pro členy posádky jsou také minimalistické: malé kajuty, sdílené prostory a přísná pravidla. Zmiňuje například požární hlásiče spouštěné párou z příliš horké sprchy, což ilustruje každodenní disciplínu na palubě. Navzdory těmto omezením říká, že své volby nelituje. Zdůrazňuje, že tento životní styl vyžaduje přizpůsobivost, schopnost žít s minimem osobních věcí a přijetí vysoce strukturovaného prostředí.
Záměrná volba k obnovení rovnováhy
V rozhovoru pro Daily Mail Sue Barr také vysvětlila, že toto rozhodnutí pro ni představuje jakýsi „reset“. Věří, že práce na lodi může být schůdnou možností pro lidi hledající finanční stabilitu, pokud akceptují náročný pracovní rozvrh a omezený životní prostor.
Její příběh ilustruje širší trend: tváří v tvář břemeni dluhů a životních nákladů někteří lidé zvažují takzvané radikální alternativy k tradičnímu bydlení. Pro Sue Barrovou nebyl prodej domu zřeknutím se, ale způsobem, jak se osvobodit od břemene, které se stalo neslučitelným s jejími aspiracemi.
Tím, že se Sue Barr rozhodla opustit souš, aby mohla žít a pracovat na výletní lodi, proměnila obtížnou finanční situaci v příležitost ke změně. Její zkušenost ukazuje, že z těžkostí může vzejít událost, která změní život, pokud člověk přijme nepohodlí neznámého a požadavky zcela nově pojatého každodenního života.