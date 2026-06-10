Z deprese do finále: pozoruhodný comeback tenistky Maji Chwalińské

Tenisoví fanoušci si budou French Open 2026 dlouho pamatovat. Mezi očekávanými nejlepšími hráčkami byla 24letá polská hráčka, která měla nejvýraznější běh turnaje: Maja Chwalińska. V žebříčku WTA udělala velkolepý skok, když se posunula ze 114. na 21. místo na světě.
Historické finále pro 114. hráčku světového žebříčku
Maja Chwalińska se stala druhou kvalifikantkou v otevřené éře, která se dostala do semifinále grandslamového turnaje na Roland Garros – a poté se probojovala až do finále. Tento výkon je o to pozoruhodnější, že rok 2023 skončila mimo první třistovky světového žebříčku, na 349. místě.
Během pařížského turnaje postupně porazila čtyři hráčky z první padesátky světového žebříčku, včetně Rusky Diany Shnaiderové v semifinále. Tento nárůst formy nadchl francouzskou veřejnost – a zejména četné polské fanoušky, kteří přišli mávat červenobílými vlajkami a skandovat její jméno na tribunách Court Philippe-Chatrier.
6. června 2026 ve finále zvítězila ve dvou setech (6-3, 6-2) mladá Ruska Mirra Andrejevová, devatenáctiletá a osmá na světě. „Udělala jsem, co jsem mohla, omlouvám se. Na tyto tři týdny nikdy nezapomenu, to je jisté,“ řekla na kurtu po zápase viditelně dojatá Maja Chwalińska. Na konci turnaje udělala velkolepý skok v žebříčku WTA, když poskočila ze 114. na 21. místo na světě – skok o téměř 100 míst.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Deprese, která ji v roce 2021 držela dál od soudů
To, co dělá tento příběh skutečně výjimečným, je cesta, kterou podnikla. V roce 2021 Maja Chwalińska veřejně oznámila, že již více než osmnáct měsíců trpí těžkými depresemi – a učinila těžké rozhodnutí dočasně opustit profesionální kariéru. Takové prohlášení je ve světě sportu, který je stále do značné míry poznamenán tabuizovanými otázkami duševního zdraví, vzácné.
O několik měsíců později podala obzvláště působivý popis své zkušenosti. „Zpočátku jsem se nutila. Myslela jsem si, že musím zůstat silná, houževnatá a dál trénovat. Ale v jednu chvíli jsem se už ani nedokázala dostat z postele. Abych byla upřímná, byla jsem prostě bez života. Uvědomila jsem si, že si musím dát pauzu – jinak bych už nemohla žít.“
Návrat, trpělivost, rekonstrukce
Hráčka se na několik měsíců úplně stáhla z kurtů, aby se soustředila na své duševní zdraví. „Upřímně jsem nevěděla, jestli se vrátím, nebo ne. Po pár měsících jsem se rozhodla vrátit,“ vysvětlila nedávno. Trpělivý návrat, poznamenaný několika tituly na sekundárním okruhu (Praha, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), před touto náhlou explozí v Paříži.
Hlas, na kterém záleží pro duševní zdraví ve sportu
Kromě sportovních úspěchů nyní cesta Maji Chwalińské nabyla i symbolického rozměru. Stejně jako japonská tenistka Naomi Osaka, americká gymnastka Simone Biles nebo v poslední době francouzský basketbalista Victor Wembanyama ztělesňuje tuto novou generaci sportovců, kteří odmítají skrývat své osobní problémy a kteří nám připomínají, že výkonu nelze dosáhnout na úkor duševního zdraví. Její svědectví, jasné i vzdorovité, se nepochybně stane milníkem v historii ženského sportu.
Maja Chwalińska sice nevyhrála French Open 2026, ale v tomto desetiletí zažila jeden z nejinspirativnějších běhů v ženském tenise. A s neobvyklým vhledem nám připomněla, že úspěch není bez práva někdy všechno zastavit, abychom mohli znovu vybudovat.