Tento muž svými háčkovanými výtvory boří stereotypy o mužnosti.

V kolektivní představivosti muži tráví svůj volný čas kutilským nářadím, masivními činkami nebo dálkovým ovladačem od televize. Ne všichni si však vyplňují dny volna mechanickými činnostmi nebo zábavami podobnými kromaňoncům. Tvůrce obsahu Isaiah Moses (@zaeecrafts) naopak nepoužívá ruce k bouchání do pytle ani k výměně brzdových destiček v autě. Z jeho prstů vznikají ikonické a barevné háčkované výtvory.
Háčkování, více než koníček, umění
Háčkování, které dlouho vídali zmačkané v rukou babiček nebo odpočívající na jejich květinově zdobených klínech, se stalo běžným řemeslem. Už to není jen zábava pro seniory, která jim má zaplnit důchod a používat se k výrobě oblečení na míru pro jejich potomky. Je to univerzální praxe, dokonce vysoce nakažlivý kreativní virus. Cestující ve vlaku, kancelářští pracovníci a studenti v volných džínách, ti všichni se tomuto koníčku, který je prominentně propagován online, věnují.
Nyní se cívka nití zakořenila v každé dlani, dokonce i v těch, které mají puchýře z let práce s litinou. Tvůrce obsahu Isaiah Moses (@zaeecrafts), jehož přítomnost na sociálních sítích výmluvně předvádí jeho talent, plynně mluví jazykem šití. Když jeho ruce nesvírají hrazdu nebo nesvírají drsný povrch činek, je zaneprázdněn pletením a vytváří sérii textilních mistrovských děl.
A zdaleka není začátečník. Je virtuózem v háčkování. Protože ne, nikdy byste neměli soudit knihu podle obalu. Zatímco na první pohled se může zdát, že Isaiah Moses vyniká pouze ve vzpírání, za touto horou svalů se skrývá úrodná mysl a něžné srdce. Tento muž s ocelovou postavou a netečnou tváří je autorem děl, která jako by vypadla přímo z pohádky Lewise Carrolla nebo z šatny Winx Clubu.
@isaiahmosesart Jejich otevření je ta nejuspokojivější část ♬ původní zvuk - siennaliveontour
Přidání trochy magie do každodenního života
Tento mladý návrhář, předurčený k zářivé budoucnosti, má skutečný dar pro znovuobjevování módních základů. Z jednoduchého deštníku se stane houba hodná světa Maria, zatímco mikina s kapucí se promění v rozkošný kawaii kostým nebo deštný prales. Dokonce chodil do posilovny v kukle trompe-l'œil ve tvaru slunečnice. Také si ušil outfit na míru s psychedelickými vzory, aby vynikl z davu myší šedých tepláků a neutrálních mikin. Jeho dětská přirozenost prosvítá v každém stehu.
Tyto obrazy, které jistě připomínají hororové scény pro ty, jejichž jedinou autoritou je patriarchát, jsou víc než jen vizuální podívanou. Ukazují muže, který používá svou citlivost jako palivo, nikoli testosteron. Zatímco maskulinisté prohlašují „ looksmaxxing “ za krédo mužnosti , tento zázračný chlapec dává přednost sloganu „whimsymaxxing“, což jasně znamená „optimalizace fantazie“.
@isaiahmosesart ♬ původní zvuk - yumeuria
Tkání nového modelu mužnosti
Ve svých háčkovaných výtvorech se Isaiah Moses nesnaží postavit proti sobě sílu a jemnost, svaly a fantazii. Naopak nám připomíná, že mohou dokonale koexistovat. Jeho velké bicepsy mu nebrání v přesném zacházení s jehlou, stejně jako jeho vášeň pro kulturistiku nesnižuje jeho vkus pro barvy, hravé tvary a fantastické světy.
Každým stehem načrtává další definici mužnosti: mnohostrannou mužnost, schopnou zvedat těžká břemena a zároveň vytvářet předměty prodchnuté jemností. Daleko od škatulek, do kterých by někteří muže omezovali, dokazuje, že silné tělo může v sobě skrývat velkou citlivost a že ruka zvyklá na závaží může také vdechnout život výtvorům plným poezie.
Isaiah Moses (@zaeecrafts) tká mnohem víc než jen nit: pomáhá budovat nový model, kde se fyzická síla a jemná kreativita navzájem nevyrušují, ale spíše posilují. Pracuje na nápravě mužnosti poškozené léty stereotypů a tlakem na zuřivost.