O několik let později dodržel slib, který dal svému příteli z dětství, který měl Downův syndrom.

Společnost
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Gonzalo 8a / Pexels

Některé dětské sliby přetrvávají i po letech, aniž by kdy ztratily na hodnotě. Krásným příkladem je slib, který Ben Moser dal své přítelkyni Mary Lapkowiczové: sedm let poté, co ho dal, ho proměnil v nezapomenutelnou vzpomínku.

Přátelství, které začalo ve školních lavicích

Na základní škole se ty nejkrásnější příběhy někdy začínají v těch nejjednodušších okamžicích. Tak se Ben Moser setkal s Mary Lapkowiczovou, spolužačkou s Downovým syndromem. Mezi nimi se rychle vytvořilo přirozené pouto, které se opíralo o hry, úsměvy a společné chvíle ve třídě i na hřišti. Ben Mary přivítal s laskavostí a spontánností a ani zdaleka neviděl v odlišnosti překážku. Během tří let, které spolu strávili na základní škole, se o ni staral, povzbuzoval ji a dbal na to, aby se plně zapojovala do aktivit s ostatními studenty.

Pohled učitele, svědka krásného pouta.

Jejich učitelka, Tracey Spogli, má na tento jedinečný vztah velmi silnou vzpomínku. Vypráví, jak se jí často dotýkala pozornost, kterou Ben věnoval svému kamarádovi. Chlapec instinktivně kontroloval Mary, zařazoval ji do her a chodil k ní, když se zdála být nepříjemná. Pro jeho učitelku tento přístup již odhaloval velkou citlivost a skutečnou schopnost pečovat o druhé – vzácnou vlastnost, která brzy dala vzniknout nezapomenutelnému slibu.

Dětský slib, který obstojí ve zkoušce času

Ve čtvrté třídě Mary často mluví o velmi očekávané události ve Spojených státech: maturitním plese na střední škole. Už teď sní o tomto zvláštním večeru, symbolu oslav, sdílení a nových vzpomínek. Přibližně v této době se Ben účastní maturitního plesu svého staršího bratrance a zjišťuje důležitost tohoto okamžiku. Pak se rozhodne dát Mary slib: až budou na střední škole, vezme ji na maturitní ples sám. Dětský slib, který s věkem možná vybledl... ale ne pro Bena.

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Různé cesty, jeden všudypřítomný slib

Po základní škole se oba přátelé vydali každý svou cestou a navštěvovali různé školy v Pensylvánii (USA). Jak se v dětství často stává, kontakty se staly méně častými. Ben pokračoval ve škole a stal se quarterbackem svého fotbalového týmu. Mary naopak pokračovala ve své vlastní střední škole, obklopena rodinou a přáteli. Někde ve své paměti se však Ben držel slibu, který dal před několika lety.

Shledání, které všechno změní

Chance konečně setká oba přátele na zápase mezi jejich dvěma středními školami. Po několika letech, kdy se pořádně nevídali, se znovu setkají a jejich blízké pouto se přirozeně obnovuje. S blížícím se maturitním plesem si Ben uvědomuje, že je čas dodržet svůj slib. Pro něj toto gesto není nic mimořádného: chce jen udělat radost kamarádovi, který pro něj vždycky byl důležitý.

Aby pozval Mary, vymyslel milé překvapení: balónky s nápisem „PROM“. Jednoduché gesto, ale plné emocí. Mary, která očekávala, že se večírku zúčastní jen s několika přáteli, byla překvapená a potěšená, že toto zvláštní pozvání přijala.

Příběh, který rezonuje daleko za hranicemi jejich bezprostředního okolí.

Benova matka, Lisa Moserová, se po této události podělila o svou nesmírnou hrdost. Zdůraznila synovu štědrost a schopnost dát ostatním pocit, že si jich váží. Maryina rodina byla také hluboce dojata. Její bratr vzpomínal, že Ben vždy vnímal svou sestru jako jedinečnou osobnost s vlastními vlastnostmi, osobností a chutí do života.

Nakonec je tento příběh ještě dojemnější tím, že Ben a Mary se nepovažují za hrdiny nějakého velkého příběhu. Pro ně je jejich pouto jednoduše krásným přátelstvím vybudovaným na upřímnosti. Tento slib dodržený po všech těch letech nám připomíná něco zásadního: nejcennější vztahy nejsou vždy ty, které nadělají nejvíce hluku. Často jsou to ty založené na laskavosti, respektu a ochotě být tu pro lidi, na kterých záleží.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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