Tato žena se dožaduje nalezení muže, který ji zachránil po útoku v Miláně.

Tato zpráva se momentálně šíří italskými médii. Anna Aksamitová nahlásila, že byla v Miláně napadena za bílého dne. Zachráněna cizím mužem, a tak na sociálních sítích svolává k jeho nalezení – a aby vyjádřila vděčnost, na kterou prý „nikdy nezapomene“.
Útok v Miláně během dne
Události, jak je Anna Aksamitová vylíčila místním italským médiím, se odehrály ve čtvrti Porta Romana, jedné z obytných čtvrtí v jižním Miláně. Aksamitová uvedla, že šla do supermarketu, když si všimla skupiny šesti až osmi mladých mužů, kteří ji sledovali. Muži ji velmi rychle obklíčili, obtěžovali a poté ji udeřili pěstmi do obličeje a břicha.
Stále v šoku si na své útočníky vzpomíná jen velmi mlhavě. „Pamatuji si jen, že byli mladí a pili pivo,“ vysvětlila ve své výpovědi. Násilí bylo o to těžší snášet, že se odehrávalo v čtvrti známé svou bezpečností, v srdci velkého evropského města.
Hrdinský čin neznámého kolemjdoucího
Právě v tomto okamžiku extrémní izolace zasáhl muž – kterého Anna Aksamitová popsala jako „vysokého, svalnatého Itala“ – a skupinu sám odehnal. Jeho zásah umožnil Anně Aksamitové uniknout potenciálně mnohem horšímu osudu. Annu Aksamitovou tehdy nenapadlo zeptat se na jeho jméno ani na kontaktní informace. Šokovaná a ohromená se mohla jen vrátit domů a celou noc proplakat. O několik dní později nyní doufá, že najde tohoto cizince – kterého popisuje jako „skutečného hrdinu“ – aby mu vyjádřila vděčnost.
Výzva šířená na sociálních sítích
Aby ho Anna Aksamitová našla, spustila na svých sociálních sítích výzvu k nalezení v naději, že online solidarita jim pomůže se spojit. Její iniciativu již široce sdílejí italští, polští i mezinárodní uživatelé internetu, kteří její příspěvek hojně sdílejí. Cíl: pomoci tomuto muži – pravděpodobně neuvědomujícímu si dopad, který měl – uvědomit si význam svého jednání.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Byla podána stížnost a vydána připomínka týkající se bezpečnosti žen ve městě.
Kromě pátrání po své zachránkyni Anna Aksamit také oznámila svůj záměr podat stížnost italským úřadům. Kromě tohoto individuálního případu její svědectví bohužel znovu oživuje debatu o bezpečnosti žen na veřejných prostranstvích. V Miláně, stejně jako v mnoha evropských městech, několik feministických organizací již léta upozorňuje na nárůst násilí gangů zaměřeného na ženy – a to i za bílého dne, v čtvrtích považovaných za „klidné“.
Příběh Anny Aksamitové je tak zároveň vyprávěním o takzvaném „obyčejném“ násilí, které je stále nesnesitelné, a zároveň svědectvím o aktu lidské solidarity. Doufejme, že se tomuto neznámému muži, tichému hrdinovi milánského odpoledne, nakonec dostane uznání, které si zaslouží.