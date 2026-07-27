Proč ženy platí u kadeřníka více než muži?

Společnost
Léa Michel
Photo d'illustration : Designed by Magnific

Vchod do kadeřnictví může někdy přinést překvapení, když přijde čas platit účet. Za službu, která se zdá být podobná, ženy často platí více než muži. Odkud tedy tento cenový rozdíl pochází? Pojďme se na tuto stále velmi běžnou praxi podívat blíže.

Ceny, které se stále velmi liší

Spotřebitelské sdružení CLCV provedlo analýzu cen v 902 kadeřnických salonech po celé Francii. Její zjištění jsou jednoznačná: balíček zahrnující šamponování, střih a styling stojí v průměru 20,46 eura pro muže, oproti 30,07 eur pro ženy. To představuje rozdíl přibližně 47 %. Ještě překvapivější je, že ze všech analyzovaných podniků pouze jeden nabízel unisex ceny, vypočítané výhradně na základě stráveného času a použitých produktů, bez rozlišení mezi mužskými a ženskými klienty.

Délka vlasů nevysvětluje všechno

Odborníci často argumentují, že delší vlasy vyžadují více času, techniky a produktů. V tomto případě je vyšší cena pochopitelná. Ve skutečnosti se však toto zdůvodnění ne vždy shoduje s ceníkem.

Průzkum uvádí například salon, kde krátký střih vlasů pro ženu stojí 69 eur, oproti 34 eurům pro muže, bez ohledu na délku vlasů. Dlouhý, tzv. ženský střih vlasů stojí 72 eur, jen o pár eur více. Jinými slovy, cenový rozdíl se někdy zdá být spíše spojen s pohlavím uvedeným v ceníku než se skutečně poskytnutou službou.

Povolená praxe... ale taková, která vyvolává otázky

Ve Francii si kadeřnictví mohou svobodně stanovovat vlastní ceny, pokud jsou jasně vystaveny. Nabízení různých cen pro ženy a muže proto není nezákonné. CLCV (Národní asociace spotřebitelů) však upozorňuje na další problém: více než každý pátý kadeřnický salon řádně nedodržel požadavek na viditelné vystavení cen venku. Bez těchto informací je obtížnější porovnávat ceny předtím, než si sednete do salonu.

Veletrhy, které mění pravidla

Stále více podniků nyní volí jiný přístup. Místo rozlišování cen podle pohlaví je vypočítávají na základě konkrétních kritérií: délky vlasů, doby potřebné k provedení služby nebo množství použitých produktů. Tato metoda je často považována za transparentnější. Umožňuje jim také přivítat všechny inkluzivněji, aniž by bylo nutné vybírat mezi kategorií „žena“ a „muž“.

Dobrá otázka

Pokud si necháváte ostříhat vlasy nakrátko a cena se vám zdá vysoká, neváhejte se zeptat, co tuto cenu ospravedlňuje. Čas strávený ostříháním, použitá technika nebo provedené ošetření mohou rozdíl vysvětlit... ale tyto prvky si zaslouží být jasně podrobně popsány.

Cenový rozdíl pozorovaný v mnoha salonech se nakonec zdá být způsoben především zavedenými obchodními praktikami. Tento trend se postupně mění, protože klienti hledají spravedlivější a transparentnější ceny založené především na skutečně poskytnutých službách.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tento muž svými háčkovanými výtvory boří stereotypy o mužnosti.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento muž svými háčkovanými výtvory boří stereotypy o mužnosti.

V kolektivní představivosti muži tráví svůj volný čas kutilským nářadím, masivními činkami nebo dálkovým ovladačem od televize. Ne...

V Texasu si tato sedmdesátiletá žena představovala útočiště z malých domků pro ženy.

Co kdyby zdravé stárnutí znamenalo žít v malém domě… a být součástí velké komunity? V Texasu (USA) Robyn...

Proč jsou někteří lidé od přírody chlupatí než jiní?

Někteří lidé mají bohaté ochlupení na těle, zatímco jiní ho nemají téměř žádné. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení...

O několik let později dodržel slib, který dal svému příteli z dětství, který měl Downův syndrom.

Některé dětské sliby přetrvávají i po letech, aniž by kdy ztratily na hodnotě. Krásným příkladem je slib, který...

Poté, co jí byl kvůli oblečení odepřen nástup do letadla, znovu rozpoutá debatu o předpisech oblékání v letadlech.

Může outfit skutečně změnit průběh cesty? Tuto otázku si položila Edda, německá influencerka, poté, co vyprávěla překvapivý zážitek...

Proč se zdá, že ženy mají někdy citlivější čich než muži?

Představa, že ženy mají lepší čich než muži, je rozšířená. Ale co říká věda? Několik studií potvrzuje, že...