Proč ženy platí u kadeřníka více než muži?

Vchod do kadeřnictví může někdy přinést překvapení, když přijde čas platit účet. Za službu, která se zdá být podobná, ženy často platí více než muži. Odkud tedy tento cenový rozdíl pochází? Pojďme se na tuto stále velmi běžnou praxi podívat blíže.
Ceny, které se stále velmi liší
Spotřebitelské sdružení CLCV provedlo analýzu cen v 902 kadeřnických salonech po celé Francii. Její zjištění jsou jednoznačná: balíček zahrnující šamponování, střih a styling stojí v průměru 20,46 eura pro muže, oproti 30,07 eur pro ženy. To představuje rozdíl přibližně 47 %. Ještě překvapivější je, že ze všech analyzovaných podniků pouze jeden nabízel unisex ceny, vypočítané výhradně na základě stráveného času a použitých produktů, bez rozlišení mezi mužskými a ženskými klienty.
Délka vlasů nevysvětluje všechno
Odborníci často argumentují, že delší vlasy vyžadují více času, techniky a produktů. V tomto případě je vyšší cena pochopitelná. Ve skutečnosti se však toto zdůvodnění ne vždy shoduje s ceníkem.
Průzkum uvádí například salon, kde krátký střih vlasů pro ženu stojí 69 eur, oproti 34 eurům pro muže, bez ohledu na délku vlasů. Dlouhý, tzv. ženský střih vlasů stojí 72 eur, jen o pár eur více. Jinými slovy, cenový rozdíl se někdy zdá být spíše spojen s pohlavím uvedeným v ceníku než se skutečně poskytnutou službou.
Povolená praxe... ale taková, která vyvolává otázky
Ve Francii si kadeřnictví mohou svobodně stanovovat vlastní ceny, pokud jsou jasně vystaveny. Nabízení různých cen pro ženy a muže proto není nezákonné. CLCV (Národní asociace spotřebitelů) však upozorňuje na další problém: více než každý pátý kadeřnický salon řádně nedodržel požadavek na viditelné vystavení cen venku. Bez těchto informací je obtížnější porovnávat ceny předtím, než si sednete do salonu.
Veletrhy, které mění pravidla
Stále více podniků nyní volí jiný přístup. Místo rozlišování cen podle pohlaví je vypočítávají na základě konkrétních kritérií: délky vlasů, doby potřebné k provedení služby nebo množství použitých produktů. Tato metoda je často považována za transparentnější. Umožňuje jim také přivítat všechny inkluzivněji, aniž by bylo nutné vybírat mezi kategorií „žena“ a „muž“.
Dobrá otázka
Pokud si necháváte ostříhat vlasy nakrátko a cena se vám zdá vysoká, neváhejte se zeptat, co tuto cenu ospravedlňuje. Čas strávený ostříháním, použitá technika nebo provedené ošetření mohou rozdíl vysvětlit... ale tyto prvky si zaslouží být jasně podrobně popsány.
Cenový rozdíl pozorovaný v mnoha salonech se nakonec zdá být způsoben především zavedenými obchodními praktikami. Tento trend se postupně mění, protože klienti hledají spravedlivější a transparentnější ceny založené především na skutečně poskytnutých službách.