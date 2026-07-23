V Texasu si tato sedmdesátiletá žena představovala útočiště z malých domků pro ženy.

Společnost
Fabienne Baure
Screen Tiny House Giant Journey / YouTube

Co kdyby zdravé stárnutí znamenalo žít v malém domě… a být součástí velké komunity? V Texasu (USA) Robyn Yerianová proměnila své finanční starosti v projekt kolektivního bydlení. Její mikrovesnička „Ptačí hnízdo“, vyhrazená pro ženy, nyní přitahuje lidi daleko za hranicemi jejího regionu.

Od osobního nápadu ke kolektivnímu projektu

S blížícím se důchodem si Robyn Yerianová uvědomila, že její úspory jí nedovolí žít tak, jak doufala. Inspirována malými domy si v roce 2016 nechala postavit vlastní. O několik let později se rozhodla jít ještě o krok dál: vytvořit místo, kde by i jiné ženy mohly žít dostupněji a v klidu. Co mělo být praktickým řešením, se rychle stalo skutečným lidským dobrodružstvím.

Odvážný risk v srdci Texasu

Aby Robyn svůj nápad uskutečnila, investovala 35 000 dolarů ze svého penzijního fondu do koupě téměř dvou hektarů pozemků v Cumby, malém městečku asi hodinu od Dallasu v Texasu. Pozemek byl zcela nezastavěný. Poté financovala připojení k vodovodnímu, elektřinovému a kanalizačnímu systému, čímž se její celková investice zvýšila na přibližně 150 000 dolarů. Byl to významný závazek, který však vydláždil cestu k průlomovému projektu.

Vesnice navržená pro jiný život

Areál nyní nabízí 14 plně vybavených míst pro malé domky nebo obytné vozy. Nájemné je stanoveno na 450 dolarů měsíčně, což je výrazně méně než u mnoha jiných možností bydlení ve Spojených státech. Ukazuje se, že je úspěšný: 11 míst je již obsazeno a žádosti se hrnou. Stovky žen se chtějí k této komunitě připojit, což dokazuje, že tento model splňuje skutečnou potřebu.

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Komunita, kde je vzájemná podpora nezbytná

Projekt původně nebyl vyhrazen pro ženy, ale po rozhovoru s několika účastnicemi během DIY workshopu Robyn Yerianová pochopila, že čistě ženský prostor splňuje specifickou potřebu.

Většina obyvatel je ve věku 60 až 80 let. Sdílejí mnohem víc než jen sousedství: společné jídlo, odvoz k lékaři, morální podporu a drobné každodenní úkoly. Každá si zachovává svou nezávislost a zároveň ví, že se na ostatní může spolehnout. Dokonce i vesničtí psi přispívají k této přátelské atmosféře tím, že se volně pohybují z jedné terasy na druhou.

Jedno jednoduché pravidlo: udržujte si dobrou náladu

Vesnice funguje na principu shrnutém do dvou slov: „žádné drama“. Respekt, laskavost a otevřená komunikace jsou základními kameny komunitního života. Než se každý uchazeč připojí k „Ptačímu hnízdu“, má podrobný rozhovor se zakladatelem a poté se setká s ostatními obyvateli. Cílem není jen najít ubytování, ale stát se součástí komunity, kde je každý připraven dát tolik, kolik dostane.

Stárnout svobodně, bez izolace

„Ptačí hnízdo“ sdružuje ženy z velmi odlišného prostředí, ať už svobodné, rozvedené, ovdovělé nebo dříve vdané. Tuto rozmanitost vnímá jako výhodu. Pro Robyn Yerianovou projekt nabízí především alternativu k izolaci a tradičním možnostem bydlení. Pokud se obyvatelka někdy setká s obtížemi, skupina upřednostňuje řešení podpory v domácím prostředí, aby mohla zůstat ve svém vlastním domově co nejdéle.

Model, který už inspiruje ostatní

Tato iniciativa nyní přitahuje pozornost daleko za hranicemi Texasu. Mnoho lidí má zájem o tento způsob, jak skloubit autonomii, kontrolované životní náklady a solidaritu.

Prostřednictvím své vesničky malých domků Robyn Yerian ukazuje, že nikdy není pozdě představit si nový způsob života. A její projekt nám připomíná, že starostlivá komunita může být někdy tím nejcennějším aktivem.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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