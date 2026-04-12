Žena byla údajně donucena svým bývalým partnerem, aby si nechala 250krát vytetovat jeho jméno.

Během vztahu, který byl popsán jako toxický, bylo vnuceno více než 200 tetování.
Nizozemská žena, identifikovaná pouze jako Joke, tvrdí, že byla během vztahu, který popisuje jako destruktivní, nucena nechat si od svého bývalého partnera nechat si vytetovat jméno nebo iniciály svého bývalého partnera více než 200krát na různé části těla.
Podle nizozemské nadace Spijt van Tattoo byla tato tetování údajně provedena pomocí vybavení zakoupeného online, v kontextu emocionální manipulace a psychologického nátlaku. Organizace uvádí, že oběť žila několik let v atmosféře strachu a ponížení.
Kampaň na zvýšení povědomí o psychickém násilí
Jokeův příběh je součástí osvětové kampaně vedené nadací Spijt van Tattoo Foundation, která podporuje lidi, kteří si chtějí odstranit tetování spojená s těžkými zkušenostmi. Kampaň s názvem „Uit je hart, uit je huid“ („Z tvého srdce, z tvé kůže“) si klade za cíl získat finanční prostředky na financování odstraňování tetování.
Podle nadace si některé ženy nechávají tetování pod nátlakem nebo v kontextu emocionální manipulace, což může zanechat trvalé psychické jizvy. Několik odborníků poukazuje na to, že určité formy domácího násilí mohou zahrnovat mechanismy kontroly nad tělem a jeho vzhledem.
Několikaletý proces mazání
Podle nadace Spijt van Tattoo Foundation oběť dostávala podporu po dobu přibližně tří let, aby si tetování postupně odstranila. Na procesu se podílelo několik odborníků, včetně specialisty na laserové odstraňování tetování a expertů z lékařské a umělecké oblasti. Nadace uvádí, že většina tetování byla úspěšně odstraněna, i když některé stopy mohou zůstat. Zákroky odstraňování tetování často vyžadují několik sezení v časových rozestupech, aby se kůže mohla zahojit.
Problém spojený s domácím násilím
Organizace na podporu obětí zdůrazňují, že fyzický nebo psychický nátlak může mít v násilných vztazích mnoho podob. Podle Světové zdravotnické organizace může domácí násilí zahrnovat činy zaměřené na kontrolu těla nebo vzhledu osoby. Osvětové kampaně se konkrétně zaměřují na povzbuzení obětí k vyhledání pomoci a na lepší informování veřejnosti o těchto situacích.
Kampaň vedená Nadací Spijt van Tattoo si v konečném důsledku klade za cíl zvýšit povědomí o stále málo známém problému. Zdůrazněním osobních svědectví organizace doufá, že podpoří rozpoznání psychického týrání a podpoří přístup k odpovídající podpoře. Sdružení zdůrazňují důležitost podpůrných struktur pro lidi, kteří čelí tomuto typu situace.