Považáno za „příliš svalnatého“: Fotografie sportovce u bazénu vyvolala četné reakce

Fabienne Ba.
Fotografie Ilony Maher u bazénu vyvolala na internetu četné komentáře, někteří uživatelé internetu sportovkyni označili za „příliš svalnatou“. Americká ragbistka reagovala na tyto hanlivé poznámky (body shaming) a znovu rozpoutala diskuse o zastoupení ženských těl ve sportu.

Publikace, která znovu oživuje debatu o fyzikálních standardech

Ilona Maher, známá svými výkony v americkém ženském ragbyovém týmu sedmiček, pravidelně sdílí na sociálních sítích obsah týkající se jejího života jako sportovkyně. V nedávném příspěvku, který sportovkyni zachycoval u bazénu, se několik komentářů zaměřilo na její postavu. Někteří uživatelé internetu hovořili o „vzhledu, který je považován za vzdálený tradičním standardům spojeným s ženskostí“. Sdílení tohoto snímku rychle vyvolalo reakce a ilustrovalo, jak jsou postavy sportovkyň bohužel i nadále předmětem veřejné kontroly.

Několik studií ukazuje, že sportovkyně jsou častěji komentovány svým vzhledem než svým sportovním výkonem. Tento jev je obzvláště rozšířený ve sportech, kde hraje významnou roli fyzická síla. V ragby sevens, olympijském sportu od roku 2016, jsou fyzické vlastnosti, jako je rychlost, vytrvalost a síla, nezbytné. Rozvoj svalů je proto nedílnou součástí tréninku hráček.

Sportovkyně oddaná inkluzivnější reprezentaci

Ilona Maher, zvyklá řešit otázky týkající se vnímání vlastního těla, se při několika příležitostech vyjádřila k tlaku, který pociťují některé ženy, zejména ve vrcholových sportech. Ragbistka pravidelně zdůrazňuje, že sportovní výkon zahrnuje intenzivní trénink, který může vést k dobře vyvinutému svalstvu, což je běžná charakteristika mezi vrcholovými sportovci. Její veřejná prohlášení si kladou za cíl podpořit širší pohled na rozmanitost těla a připomenout nám, že fyzická síla je ústředním prvkem v mnoha sportech.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Ilona Maher (@ilonamaher)

Opakující se debata o standardech krásy

Reakce, které tato publikace vyvolala, v konečném důsledku ilustrují postupný vývoj standardů krásy v současné společnosti. Zvýšené mediální pokrytí ženského sportu přispívá k pestřejší reprezentaci těla. Pro mnoho pozorovatelů vede viditelnost sportovkyň s různými profily k většímu uznání fyzických nároků spojených s výkonem.

Některé sportovní osobnosti dokonce využívají tyto platformy k propagaci inkluzivnějšího obrazu ženského těla a oslavují rozmanitost tvarů těla a kariérních cest. Ilona Maher je jednou ze sportovkyň, které podporují reprezentaci sportu zaměřenou na výkon, zdraví a sebevědomí.

Cesta Ilony Maherové tak ukazuje důležitost komplexní veřejné diskuse o vzhledu žen, zejména ve sportovním kontextu. Připomíná nám, že ženská těla se nepodřizují jedinému ideálu: mohou být svalnatá a atletická a přitom zůstat plně „ženská“. Tím, že si této rozmanitosti vážíme, boříme stereotypy, které staví do opozice sílu a ženskost, a uznáváme, že sportovní výkon se projevuje pluralitou typů postav, z nichž všechny jsou legitimní a hodné zastoupení.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„Dopaminová párty“: tento nový fenomén nočního života, který se zaměřuje spíše na pohodu než na excesy

